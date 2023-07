Vodenje ministrstva za zdravje začasno prevzema premier Golob

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Golob bo tako četrti predsednik vlade, ki bo začasno prevzel vodenje zdravstvenega resorja. Pred njim so to vlogo po odstopih takratnih ministrov za zdravje začasno opravljali še premierji Alenka Bratušek, Marjan Šarec in Janez Janša.

Ministrska ekipa se je sicer dopoldne po petkovem odstopu Bešiča Loredana prvič sestala na seji. Ministra v odstopu na sejo ni bilo, nadomeščala ga je državna sekretarka Azra Herceg. Ministri so bili sicer ob prihodu na sejo vlade skopi s komentarji o kandidatu za novega ministra, odločitev prepuščajo premierju Robertu Golobu. Kot nujno pa izpostavljajo, da novega ministra za zdravje najdejo čim prej.

Bešič Loredan je odstopno izjavo podpisal v petek

Danijel Bešič Loredan je v petek podpisal odstopno izjavo z mesta ministra za zdravje, ki mu jo je v podpis ponudil premier Robert Golob. Slednji je dejal, da se z Bešičem Loredanom razhajata v pogledu na krepitev javne zdravstvene mreže. Bešič Loredan pa je odločitev pospremil z zapisom, da je s sprejemom ministrske funkcije želel izboljšati slovenski zdravstveni sistem in ga približati državljanom. A če tega na svoji poziciji ne more storiti, funkcije ni več pripravljen opravljati. Po njegovi oceni so z ekipo ministrstva za zdravje naredili vse, kar je bilo v njihovi moči.

Kdo bo prevzel vodenje resorja s polnim mandatom, za zdaj še ni znano. Prav tako še vedno ostaja nejasno, ali se bo Bešič Loredan po odstopu vrnil v poslanske klopi, je namreč nadomestni poslanec ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona, a zaradi nastopa ministrske funkcije te vloge ni nikoli nastopil.