To pravi Beovićeva o interventnem zakonu in ukrepih nove vlade ob porastu okužb #video

"Zdravniška zbornica ne nasprotuje zakonu v celoti, imamo pa kar nekaj pripomb na posamezne dele zakona," je v večerni oddaji na Planet TV dejala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Opozorila je tudi, da bo potrebno skrbno spremljanje razmer, povezanih z boleznijo covid-19, in upoštevanje ukrepov, ki so prepoznani kot učinkoviti.

"Zdravniška zbornica ne nasprotuje zakonu v celoti. Zdravstvo se ukvarja z dvema pomembnima področjema zdravstva. Na eni strani s primarno ravnjo, ki jo je treba okrepiti, na drugi strani pa z diagnozami in posegi, za katere je v državi dolga čakalna doba. Imamo pa kar nekaj pripomb na posamezne dele zakona," je dejala Beovićeva. Po njihovem mnenju je slabo dorečeno, kako se bo nagrajevalo.

"Zakon naj bi skrajšal čakalne vrste. Skrbi nas, da se bo vsa intenzivnost dela prenesla v skrajševanje čakalnih dob in da bo velik osip zdravstvenih delavcev pri tistih obravnavah, ki pa so zelo življenjsko pomembne," še meni Beovićeva.

Bi morala vlada odločnejše ukrepati ob porastu okužb z novim koronavirusom?

"Pričakujemo lahko še bistveno večji priliv v bolnišnice, potrebna bosta skrbno spremljanje položaja in upoštevanje nekaterih ukrepov, ki so prepoznani kot učinkoviti. Nošenje mask, omejitev velikih zbiranj. To so stvari, ki niso zelo obremenjujoče za ljudi, prinesejo pa lahko kar nekaj izboljšanja," je ob koncu svetovala Beovićeva.