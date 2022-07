Po dveh mesecih dela novega sklica državnega zbora so se za poslance začele parlamentarne počitnice, ki bodo trajale do konca avgusta. Kljub temu še ni minilo veliko časa, odkar so novoizvoljeni predstavniki ljudstva zasedli poslanske klopi, pa so tako stari kot novi obrazi na političnem parketu že poskrbeli za nekatere zanimive in napete trenutke.