Vodja poslancev SD Klakočar Zupančičevi: Vi niste nad nami. Vi ste samo prva med enakimi. #video

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je odločila prekiniti današnjo sejo, da je imenovala poslance, ki na seji niso bili prisotni. Ne samo tiste, ki so pred sejo svoj izostanek opravičili, ampak tudi vse ostale. Praksa, zapisana v poslovniku DZ, je sicer drugačna. 93. člen poslovnika določa, da predsedujoči na začetku seje DZ obvesti, kdo od poslancev ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. Predsedujoči po poslovniku ne ugotavlja, kdo je neupravičeno odsoten. Vodja poslanske skupine SD Jani Prodnik je Klakočar Zupančičevo pozval, naj ne vzpostavlja novega reda, in jo opomnil, da ni nad poslanci, ampak le prva med enakimi.

"Obveščam vas, da sem prejela dodatna opravičila. Katarina Štraus, Robert Janev, dr. Mirjam Bon Klanjšček so opravičili današnjo odsotnost. Aleksander Prosen Kralj in Tereza Novak opravičujeta odsotnost od 18. ure dalje," je med sejo povedala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Sejo je prekinila in v nadaljevanju naštela še vse tiste poslance, ki, kot je dejala, svoje odsotnosti niso opravičili in niso bili prisotni ob začetku seje.

Poslanka SDS Jelka Godec je v postopkovnem predlogu Klakočar Zupančičevo opozorila, da predsedujoči ne ugotavlja neupravičene odsotnosti poslancev, da so za to pristojne druge službe DZ.

"Moj postopkovni predlog je, da se držite 93. člena poslovnika, ugotovite, kdo vas je obvestil o svoji odsotnosti in da drugih poslancev ne izpostavljate. Različni so razlogi za odsotnost od seje. Praksa, ki je bila in ki bo še naprej, je takšna, da poveste tiste poslance, ki so upravičeno odsotni. Za druge naj službe ugotavljajo, ali so bili neupravičeno odsotni, če je to nujno," je povedala Godčeva.

V naslednjem postopkovnem predlogu je še dodatno pojasnila, da gre po njenem mnenju za mobing poslancev: "Ne gre samo za mobing tega dela, iz katerega zdaj jaz govorim, ampak tudi vseh ostalih, ki bodo ob 12.05 šli na kosilo, ki se bodo šli v pisarno pripravljat na stališča, ki bodo šli na sestanek poslanskih skupin. Če mislite s tem delom nadaljevati, bomo zahtevali tudi vaš odstop."

Vodja PS @jelka_godec: Poslanci z različnih PS ugotavljajo, da med vodenjem sej predsednica #DZ komentira stališča in razprave, kar po poslovniku ne sme. Gre za večkratno kršenje poslovnika. pic.twitter.com/PRmmmkilXN — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) June 30, 2022

Vodja PS @jelka_godec predsednici #DZ: Pred vami je kladivo, ampak to ne pomeni, da ste v sodni dvorani ali v šolskem razredu. Nismo šolarji ali obtoženci, smo poslanci izvoljeni od ljudstva in vi ste prvi med enakimi. pic.twitter.com/QeOLSqSM1m — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) June 30, 2022

Prednik: Ne vzpostavljajte novega reda

"Tudi sam sem bil izpostavljen, da me ni. To je neka nova praksa, ki jo vzpostavljate. Ne vzpostavljati novega reda. Vi niste nad nami. Vi ste samo prva med enakimi," je opozoril tudi vodja poslanske skupine SD Jani Prednik.