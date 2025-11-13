Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
13. 11. 2025,
10.23

1 ura, 11 minut

ATP, zaključni turnir sezone

Za Carlosa Alcaraza bo ta dvoboj nekaj več

B. B.

Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz | Foto Reuters

Carlos Alcaraz

Foto: Reuters

Zadnji krog skupinskega dela teniškega turnirja Nitto ATP Finals v skupini Jimmyja Connorsa prinaša zelo zanimiva dvoboja. V igri sta dve mesti v polfinalu in scenarijev za polfinalni mesti je še veliko. Carlos Alcaraz si lahko že z zmago proti Lorenzu Musettiju zagotovi prvo mesto v skupini in končno prvo mesto na lestvici ATP, medtem ko Alex de Minaur za preboj v polfinale potrebuje zmago brez izgubljenega niza proti Taylorju Fritzu in še pomoč Španca.

Alex De Minaur je po bolečem porazu proti Lorenzu Musettiju še brez zmage na zaključnem turnirju (0:5), kar pomeni, da je pritisk nanj še večji. Po uspešni letošnji sezoni bo danes iskal še eno priložnost, da dokaže, da si je zaslužil vozovnico za Torino. Taylor Fritz se bo zanašal na svoj izjemen servis, ki mu je do zdaj prinašal uspeh. Njuno medsebojno razmerje je izenačeno (5:5), tako da lahko pričakujemo izenačen dvoboj.

Carlos Alcaraz se bo soočil z velikim pritiskom, saj bo igral proti domačemu junaku Lorenzu Musettiju. Španec je v medsebojnih dvobojih boljši s 6:1. Za Alcaraza zmaga pomeni več kot le preboj v polfinale – pomeni tudi, da bo sezono končal na prvem mestu lestvice ATP.

Posamični dvoboj, četrtek:
Taylor Fritz (ZDA, 6) – Alex de Minaur (Avs, 7)
Carlos Alcaraz (Špa, 1) – Lorenzo Musetti (Ita, 9)

Lestvica:

Skupina Jimmy Connors:

Carlos Alcaraz (ŠPA)  2 zmagi – 0 porazov
Taylor Fritz (ZDA)  1 – 1
Lorenzo Musetti (ITA)  1 – 1
Alex De Minaur (AVS)  0 – 2

Skupina Björn Borg:
Jannik Sinner (ITA)  2 zmagi – 0 porazov
Alexander Zverev (NEM) 1 – 1 
Felix Auger-Aliassime (KAN)  1 – 1
Ben Shelton (ZDA)  0 – 2

Na turnirju ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.

Jannik Sinner
Sportal Sinner po drugi zmagi s prvega mesta v polfinale
