SDS vložila zahteve za razpis treh referendumov

V SDS so danes s podpisi volivcev v državni zbor vložili zahteve za razpis zakonodajnih referendumov o zakonih o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi. Z zavrnitvijo vseh treh zakonov na referendumu bi volivci po njihovem prepričanju vladi dali jasen signal, da vodi napačno politiko, za katero na volitvah ni dobila mandata.

Za vse tri zahteve − o spremembah zakona o vladi, spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) − so skupaj zbrali več kot 157 tisoč podpisov.

Po besedah poslanca SDS Zvoneta Černača zbrani podpisi volivcem omogočajo, da bodo lahko na referendumu odločali o zavrnitvi škodljivih zakonov, ki jih je sprejela koalicija. Kot je dejal, jih je treba na referendumu zavrniti in "dati jasen signal vladi, da vodi napačno politiko, za katero ni dobila mandata na aprilskih volitvah".

Černač: Vlada odpravlja dobre rešitve prejšnje vlade

Vlada namreč po njegovih besedah vodi napačno politiko, ki odpravlja dobre rešitve prejšnje vlade, dviguje davke, zaradi napačnih ukrepov vlade pa Slovenija beleži rekordno inflacijo in višje cene življenjskih potrebščin in energentov.

Na to je opozoril tudi Branko Grims, ki je dejal, da vlada s prevelikim zapravljanjem in svojo neoperativnostjo povzroča revščino. "In kljub temu hoče ta vlada večati število svojih ministrstev, hoče dodatno zaposlovati, da bi spravila h koritu tiste, ki jim dolguje volilni uspeh," je dejal Grims.

Glede sprememb zakona o vladi je Grims izpostavil, da želi postaviti rekordno število ministrstev, čemur je treba reči "odločen ne". "Treba je reči odločen ne tej politiki, ki je dejansko politika uničevanja blaginje in varnosti Slovenije ter uničevanja slovenskega gospodarstva," je še dejal.

S spremembami zakona o dolgotrajni oskrbi pa po Černačevih besedah vlada zamika uveljavitev dobrih rešitev, ki jih je sprejela prejšnja vlada. Zakon namreč pomeni boljši socialni in materialni položaj za vse, ki potrebujejo pomoč drugih. Kot dokaz, da so bila sredstva za izvajanje zakona zagotovljena, je navedel obravnavo predlogov proračunskih dokumentov v državnem zboru. Za prihodnje leto so bila namreč sredstva v proračunu zagotovljena, in sicer skoraj sto milijonov evrov, vlada pa jih z rebalansom za leto 2023 "znižuje na minimum".

Nasprotujejo noveli zakona o RTV: "Pelje nas v neke stare čase"

V SDS nasprotujejo tudi noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ker po besedah Alenke Jeraj ocenjujejo, "da nas pelje v neke stare čase, ki smo jih poznali pred modernim zakonom". Moti jih, da se z novelo mandat za imenovanje predstavnikov v programski svet RTVS podeljuje le določenim skupinam oz. nevladnim organizacijam, ne pa tudi poslušalcem in gledalcem RTVS. Jerajeva je še opozorila, da je bil zakon sprejet brez vsake javne razprave.

Če bodo zahteve za referendum, ki so jih danes vložili v SDS, popolne, mora državni zbor v sedmih dneh referendume razpisati z odlokom. Kdaj bodo ti izpeljani, še ni znano. V SDS so sicer želeli, da bi referendumsko odločanje potekalo hkrati z drugim krogom predsedniških volitev 13. novembra, in napovedovali, da bodo zahteve vložili v najkrajšem možnem času. A so z vložitvijo zadnji dan, ko je to še mogoče, ta rok zamudili. Kot je pojasnil Grims, je bilo treba zbrati in preveriti veliko število podpisov, zato so jih lahko vložili šele danes.

Kot možen datum razpisa referendumom se omenja 27. november, medtem ko njihova izvedba hkrati z lokalnimi volitvami ni preveč verjetna.