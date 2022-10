Vse kaže, da bomo odšli na referendume

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se izteče 35-dnevni rok za zbiranje podpisov za razpis zakonodajnih referendumov o predlogu sprememb zakona o vladi, predlogu novele zakona o RTVS in predlogu sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi. Pobudnica vseh treh je SDS, ki ji je, kot je na Facebooku sporočil Franc Fartek, predsednik občinskega odbora SDS Gornja Radgona, uspelo zbrati potrebnih 40 tisoč podpisov za vsakega izmed referendumov.

"Pozdravljeni. Uspelo je. Podpisanih obrazcev za tri referendume je dovolj!! Dovolj!! Jutri pa še za rezervo. Hvala vam," je na Facebooku sporočil Fartek in se ljudem zahvalil za podpise.

V SDS so sicer zbiranje podpisov za razpis zakonodajnih referendumov začeli 1. septembra, poslanka Alenka Jeraj pa je pretekli teden dejala, da so z zbiranjem podpisov v "ciljni ravnini".

Po pričakovanjih jim je uspelo zbrati zadostno številu podpisov za razpis vseh treh referendumov. O tem, kako uspešni so bili pri zbiranju podpisov, bodo sicer v SDS spregovorili na četrtkovi novinarski konferenci.

V roku sedmih dni morajo podpise prešteti in izročiti predsednici DZ

Po izteku 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov ima sicer pobudnik referenduma sedem dni časa za vložitev s podpisi podprte zahteve v DZ. Če je ta popolna, ima nato še DZ sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum.

Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja skladno z referendumsko zakonodajo ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več kot leto dni. Določitev dneva glasovanja, do katerega preteče več kot petinštirideset dni od dneva razpisa referenduma, sprejme DZ z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.

V SDS se ob tem zavzemajo, da bi vse tri morebitne referendume izvedli sočasno z enim od rokov ali lokalnih ali predsedniških volitev.

V koaliciji so medtem bolj naklonjeni temu, da bi vse morebitne referendume izpeljali v enem "referendumskem" dnevu, ki pa ne bi sovpadal z datumom katerih izmed volitev.

Prvi možni datum za referendume je 13. november

Prvi možni datum za referendum je 13. november, skupaj z drugim krogom predsedniških volitev. Drugi možni datum je 20. novembra, ko bo prvi krog lokalnih volitev; tretji možni datum pa je 27. november, ko ni volitev. Po izračunu Državne volilne komisije bo nas referendum, če bo izveden ločeno od volitev, stal okoli 4,8 milijona evrov. V primeru, da bo referendum z državnimi predsedniškimi volitvami, pa bi skupni stroški znašali 5,7 milijona evrov.