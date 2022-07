V SDS še tretja referendumska pobuda

DZ je zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je pripravila vlada Janeza Janše, sprejel decembra lani, predvideval je postopno uveljavljanje.

Prejšnji teden je na pobudo koalicije uveljavitev tega zakona DZ zamaknil še za leto dni. Vlada namreč meni, da je vsebina zakona pomanjkljiva in ne omogoča izvajanja v praksi, na kar med drugim opozarja tudi zavod za zdravstveno zavarovanje.

Trije referendumi sočasno s predsedniškimi ali lokalnimi volitvami

To je že tretja referendumska pobuda SDS, zato pričakujejo, da bo zbiranje 40 tisoč podpisov odrejeno v istem roku kot za preostala dva referenduma. Pričakujejo tudi, da bodo vsi referendumi izvedeni sočasno s predsedniškimi ali lokalnimi volitvami.

Ministrstvo: pobuda škodi starejšim

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pojasnili, da je bil zamik izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi sprejet, ker bi uveljavitev zakona, ki ga je sprejela prejšnja vlada, pomenila veliko škodo celotnemu sistemu socialnega varstva starejših. Na neizvedljivost zakona so opozarjali izvajalci oskrbe, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavniki civilne družbe in drugi, so zapisali.

"Z novelo zakona si dajemo čas, da v zakonu uredimo financiranje, ki ga zdaj ni, da uredimo status izvajalcev, da uredimo tako vstopne točke kot način ocenjevanja potreb," je poudaril državni sekretar na ministrstvu Simon Maljevac. Ob tem bodo razbremenili tudi vse ključne deležnike, ki so jim bile naložene nerazumne obveznosti, je dodal.