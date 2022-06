Poslanci podprli pobudo SDS: Zelenski naj nagovori državni zbor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor za zunanjo politiko in Odbor za zadeve EU sta na današnji seji odločala o pobudi poslanske skupine SDS naj ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nagovori Državni zbor Republike Slovenije. Oba odbora sta pobudo soglasno podprla.

Mineva 118. dan od ruskega napada na Ukrajino. Poslanska skupina SDS je z namenom izražaja podpore napadeni državi vožila pobudo, naj se ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelensega povabi k nagovoru slovenskih poslancev.

"S povabilom Zelenskega k nagovoru Državnega zbora Republike Slovenije bo Slovenija izrazila podporo ukrajinskemu narodu, ki kaže neverjeten pogum, ko brani svojo domovino in se obenem bori za univerzalne vrednote: svobodo in demokracijo. Ostanimo solidarni z Ukrajino. Slava Ukrajini, " so pobudo pojasnili v stranki SDS.