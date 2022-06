Skrivni sestanki Putina in znane Rusinje: konec "posebne vojaške operacije"?

Zdaj nenadoma ne gre več za posebno vojaško operacijo?

Dvainštiridesetletna Margarita Simonjan, ki je v času od začetka vojne Putina med svojimi televizijskimi nastopi večkrat pozvala, naj uporabi jedrsko orožje in prebivalce Rusije mirila, da razlogov za skrb ni, saj bomo tako ali tako nekoč vsi umrli, je v enem svojih zadnjih gostovanj na ruski državni televiziji dejala, da se v Ukrajini ne dogaja posebna vojaška operacija, kot uradna Moskva zdaj trdi že skoraj štiri mesece.

Po več sestankih na štiri oči z Vladimirjem Putinom verjetno najslavnejša ruska propagandistka trdi, da v Ukrajini pravzaprav divja državljanska vojna med "antiruskimi" Ukrajinci in v Ukrajini živečimi Rusi. Rusija naj bi se preprosto odločila pomagati slednjim.

Margarita Simonjan, urednica dveh osrednjih ruskih medijev RT in Sputnik, je večkrat kritizirala Zahod zaradi oboroževanja Ukrajine in napovedala, da Rusija vojne v Ukrajini zagotovo ne bo izgubila, jo bo pa primorana povsem uničiti. Foto: Guliver Image

"Vsakomur je lahko jasno, da med Rusijo in Ukrajino ni vojne. To ni niti posebna vojaška operacija. To je državljanska vojna v Ukrajini. Nekateri Ukrajinci so rusofobi na enak način, kot so bili fašisti antisemiti. Uničujejo svoje ljudi. Rusija preprosto podpira eno stran od dveh v državljanski vojni. Zakaj prav to? Jasno, ker so Rusi naši ljudje. Na drugi strani pa so nasprotniki Rusov, to je vse."

Putin noče porušiti Kijeva in drugih centrov odločanja, ker so to "naša mesta"

Čeprav je Simonjanova v oddaji V nedeljo zvečer z Vladimirjem Solovjovom (Solovjov je še en zelo znan ruski propagandist, ki je v začetku meseca med drugim trdil, da je jedrska vojna neizbežna) poudarila, da vsebine njenih zaupnih pogovorov z Vladimirjem Putinom ne bo delila z javnostjo, jo je vseeno.

Putin ne bi rad s tlemi zravnal Kijeva in drugih velikih centrov odločanja v Ukrajini, ker so to "naša mesta". Foto: Guliverimage

Tako je med drugim razkrila, zakaj Putin še ni izvedel napade na centre odločanja, k čemur naj bi ga po lastnih trditvah spodbujala tako Simonjanova kot bralci in gledalci kanalov medijske hiše RT. Putin naj ne bi bil naklonjen prečkanju določenih "rdečih črt", za katere naj bi vedeli tudi na nasprotnem bregu, torej v Ukrajini in najverjetneje tudi na Zahodu.

Ne le to, Putin po navedbah ruske propagandistke ni naklonjen bolj intenzivnemu rušenju tako imenovanih centrov odločanja, ker iz njih ne želi "narediti Stalingrada".

Spomnimo, Stalingrad (danes Volgograd) je bil med drugo svetovno vojno med znamenito bitko za Stalingrad oblegan kar pet mesecev. Ko so Sovjeti končno porazili Nemce in jim zadali verjetno največji taktični poraz v vojni, je bilo mesto skoraj zravnano s tlemi. Foto: Wikimedia Commons

Putin naj bi ukrajinske centre odločanja videl kot "naša, torej ruska mesta, kjer živijo naši ljudje". Dejal je tudi, trdi Simonjanova, da je to "naša zemlja, ki jo bo treba kasneje obnoviti".

To sovpada z dozdajšnjo retoriko Putina in nekaterih vplivnih Rusov, ki so večkrat omenjali oziroma izpostavljali, Putin nazadnje prav pretekli konec tedna na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu, kako so nekdanji teritoriji Sovjetske zveze in predhodno Ruskega imperija z zgodovinskega vidika v resnici last Rusije, ter celo, da Ukrajina kot država sploh nima pravice do obstoja.