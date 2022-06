Ukrajina v protinapadu: Tako kritične tarče od začetka invazije še niso napadli #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



9.33 Na poti v Ukrajino že slovenska bojna vozila

8.18 Zelenski: Afrika je talec ruske vojne

7.53 Rusija: Po napadu na naftne ploščadi v Črnem morju več ranjenih in pogrešanih

6.44 Vojna v Ukrajini spodbudila tihotapljenje beguncev v Avstrijo

Slovensko mejo je v ponedeljek zvečer prestopilo 35 oklepnih pehotno-amfibijskih vozil, ki bodo prek Poljske predvidoma danes že na svojem cilju v zahodni Ukrajini, poroča spletni portal 24 ur. Slovenija naj bi v zameno za donacijo od ZDA dobila dobropis, ki ga bo uporabila za opremo, ki jo Slovenska vojska potrebuje pri svojem delovanju.

Slovenske oklepnike naj bi po poročanju portala Ukrajina zelo hitro poslala na vzhodno fronto, kjer se tudi starejša oborožitvena tehnika uporablja za obrambo pred rusko agresijo.

Vozila BVP M-80A so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. Logistične težave so preprečevale hitrejšo odpravo proti Ukrajini, najverjetneje zaradi odločitve Madžarske o prepovedi prevoza orožja prek njenega ozemlja na vzhod.

Gre sicer za precej staro vojaško tehniko, ki jo je Slovenija podedovala še od Jugoslavije, izdelalo jih je podjetje Yugoimport pred 40 leti za potrebe takratne Jugoslovanske ljudske armade. Bojno vozilo pehote je amfibijsko gosenično vozilo s posadko treh vojakov in prostorom za oborožen oddelek. Ima 20-milimetrski top, mitraljez in lanserje protitankovskih raket maljutk, še poroča portal.

Slovenija je sicer ta pehotna bojna vozila jugoslovanske izdelave aktivno prodajala od leta 2015, ko je državni zbor potrdil odlok o načrtu prodaje stvarnega premoženja države. Za prodajo je Slovenija zadolžila podjetje S Lux, ki je januarja letos zanje našlo kupca. Oklepnike naj bi tako prek češkega posredniškega podjetja Pamco INT kupilo ukrajinsko obrambno ministrstvo.

Vendar je prejšnja vlada s tajnim sklepom sklenjeni posel odprodaje pehotnih bojnih vozil BVP M-80A razveljavila, saj naj bi vozila Ukrajini podarili. Podjetje S Lux je na upravno sodišče vložilo tožbo s predlogom za začasno odredbo zaradi ugotovitve nezakonitosti in odprave upravnega akta, torej tajnega sklepa vlade. Z zadevo se ukvarjata vrhovno državno tožilstvo in računsko sodišče.

9.05 Yellenova potrdila pogovore o omejitvi cen ruske nafte

ZDA se z zavezniki pogovarjajo o možnosti, da bi z omejitvijo cene ruske nafte zamejili prihodke, ki jih ima Rusija z njeno prodajo, je med ponedeljkovim obiskom v Kanadi potrdila ameriška finančna ministrica Janet Yellen. Kot je pojasnila, potekajo pogovori, kako bi to storili, ne da bi škodili svetovnemu gospodarstvu.

"S partnerji in zavezniki po svetu se še naprej produktivno pogovarjamo o tem, kako bi še lahko omejili ruske energetske prihodke, pri čemer to ne bi vplivalo na svetovno gospodarstvo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na novinarski konferenci dejala Yellenova.

Kot je pojasnila, razglabljajo o omejitvi cen, ki bi podkrepile zadnje energetske sankcije Zahoda. Ta ukrep bi po njenem mnenju znižal cene ruske nafte in posledično finančne prilive režima ruskega predsednika Vladimirja Putina ter tudi omogočil, da bi več nafte doseglo svetovni trg.

Omejitev cen bi, kot je dejala, preprečila učinek prelivanja na revnejše in manj razvite države, ki so zaradi visokih cen hrane in energije močno prizadete.

Yellenova je sicer obiskala Kanado, da bi se s tamkajšnjo finančno ministrico Chrystio Freeland pogovorila o tem, kaj bosta državi naredili v povezavi z ukrajinsko krizo, naraščajočo inflacijo, zagotavljanjem svetovnih dobavnih verig in ključnih rudnin.

Ministrici sta se strinjali, da je boj z inflacijo večinoma v rokah centralnih bank, pri čemer pa nista zavrnili možnosti, da bi na pomoč državljanom pri visokih cenah goriva in hrane priskočila tudi država, še navaja AFP.

8.18 Zelenski: Afrika je talec ruske vojne

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj v nagovoru Afriški uniji opozoril, da je Afrika "talec" ruske vojne. Ruska invazija in njena blokada izvoza ukrajinskega žita sta namreč sprožili pomanjkanje hrane in gnojil ter pahnile milijone ljudi v lakoto, je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Ta vojna se zdi vam in vašim državam morda zelo oddaljena. A cene hrane, ki katastrofalno naraščajo, so jo že prinesle v domove milijonov afriških družin," je dejal Zelenski.

Po njegovem mnenju bo globalno pomanjkanje žit trajalo, vse dokler bo Rusija nadaljevala s svojo "kolonialno vojno".

V svojem nagovoru je tudi povedal, da njegova vlada sodeluje v "kompleksnih pogajanjih", katerih cilj je odprava blokade ogromnih zalog žita v ukrajinskih pristaniščih ob Črnem morju, a ta za zdaj niso prinesla nobenega uspeha. Obenem se Kijev trudi zagotoviti alternativne poti oziroma nove logistične dobavne verige za izvoz 25 milijonov ton žita.

7.53 Rusija: Po napadu na naftne ploščadi v Črnem morju več ranjenih in pogrešanih

V ukrajinskem napadu na naftne ploščadi družbe Čornomornaftogaz ob obali Krima v Črnem morju so bile ranjene tri osebe, sedem pa jih še pogrešajo, je sporočil proruski voditelj Krima Sergej Aksionov. Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass naj bi v Rusiji zaradi napadov že sprožili kazenski postopek.

"Žal lahko potrdimo, da so bili v napadu trije ranjeni, sedem pa je pogrešanih," je na Telegramu zapisal Aksionov in dodal, da se nadaljuje reševanje morebitnih drugih poškodovanih s pomočjo patruljne ladje in letalstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi ukrajinski poslanec Oleksij Hončarenko je poročal o raketnih napadih na naftne ploščati, medtem ko ukrajinska vojska incidenta ni želela komentirati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Aksionov, ki ga je Rusija po priključitvi Krima leta 2014 postavila za guvernerja polotoka, je sicer pred tem dejal, da je bilo ranjenih pet ljudi. Dejal je, da so bile tarče napadov tri naftne ploščadi, zaradi česar so evakuirali 94 ljudi, 15 vojakov pa je ostalo za varovanje objektov. Zadeta naj bi bila le ena ploščad.

Gre za prvi napad na energetsko infrastrukturo na morju ob Krimu, odkar je Rusija 24. februarja začela vojaško operacijo v Ukrajini. Družba Čornomornaftogaz, za katero so ZDA od leta 2014 uvedle sankcije, sicer upravlja več plinskih in naftnih polj v Črnem in Azovskem morju.

6.44 Vojna v Ukrajini spodbudila tihotapljenje beguncev v Avstrijo

Avstrijske oblasti so včeraj ob svetovnem dnevu beguncev opozorile, da je vojna v Ukrajini spodbudila tihotapljenje beguncev, zlasti tistih, ki v Avstriji nimajo možnosti za azil. Poročilo o trgovini z ljudmi za leto 2021 navaja, da je v preteklem letu v državo vstopilo 41.612 beguncev, povečalo pa se je tudi število aretacij trgovcev z ljudmi.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je skupaj z vodjo urada za boj proti trgovini z ljudmi Geraldom Tatzgernom ob svetovnem dnevu beguncev predstavil poročilo o trgovini z ljudmi za leto 2021.

To ugotavlja, da so v Avstriji v preteklem letu zabeležili tretje najvišje število prihodov beguncev v zadnjih desetih letih, in sicer 41.612. Več jih je bilo le v letih 2015 in 2016, ki ju je zaznamoval rekorden begunski val zaradi vojne v Siriji.

Notranji minister je na novinarski konferenci izpostavil zlasti "agresivno in brutalno trženje" trgovcev z migranti iz držav, katerih državljani nimajo skoraj nobenih možnosti za pridobitev azila. Trenutno namreč beležijo veliko število prošenj za azil s strani državljanov Indije, Pakistana, Alžirije, Tunizije in Maroka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Letos je bilo vloženih že približno 3.200 prošenj za azil s strani indijskih, turških in tunizijskih državljanov. Število hitrih postopkov pa se je povečalo s približno 3.600 v celotnem lanskem letu na 4.000 samo v prvih petih mesecih letošnjega leta.

Poročilo navaja, da se je povečalo tudi število aretacij trgovcev z ljudmi. Leta 2020 je bilo zaradi suma trgovine z ljudmi aretiranih 311 oseb, leta 2021 pa se je to število povečalo na 441, kar je največ v zadnjih petih letih. Letos je bilo v prvih petih mesecih že več kot 200 aretacij zaradi suma trgovine z ljudmi.

Vojna v Ukrajini močno vpliva tudi na položaj beguncev v Avstriji. Po Karnerjevih podatkih je v državi 76 tisoč vojnih beguncev. Letos so izdali devet tisoč pozitivnih odločb o azilu in približno 20 tisoč negativnih.

Avstrija sicer že leta izvaja poostren nadzor na svojih mejah s Slovenijo in Madžarsko. Od novembra leta 2017 do 11. maja 2022 je kot razlog za sistematičen nadzor, ki naj bi ga znotraj schengna ne bilo, navajala teroristično grožnjo, od 12. maja pa velja dodaten razlog, in sicer nevarnost tihotapljenja orožja iz Ukrajine.