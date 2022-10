SDS v boj za mariborskega župana pošilja Dejana Kaloha

Kandidat za župana Maribora iz vrst največje opozicijske stranke je Dejan Kaloh, vodja lokalnega odbora stranke SDS in poslanec DZ. Za županski položaj se bo med drugim potegoval z nekdanjo poslanko LMŠ Lidijo Divjak Mirnik, ki kljub združitvi LMŠ z Gibanjem Svoboda ne bo njihova kandidatka, in zdajšnjim županom Sašo Arsenovičem, ki še zbira podpise za vnovično kandidaturo. Kandidat Gibanja Svoboda je Vojko Flis.

Predlagatelj županske kandidature je nekdanji rektor Univerze v Mariboru Ivan Rozman, sicer član SDS. Na današnji predstavitvi v Malečniku je v predstavitvi kandidata Dejana Kaloha opozoril na njegovo dosedanje "stalno zavzemanje za dobrobit Maribora in vseh njegovih prebivalcev". Kaloh v primeru izvolitve med drugim napoveduje razvoj vseh delov občine, ne le središča mesta, krepitev turistične ponudbe z gradnjo razglednega stolpa v obliki grozda ter ponovno odprtje Koroške ceste za enosmerni motorni promet.

Kaloh je od leta 2018 poslanec SDS v državnem zboru, pred tem je bil strokovni sodelavec v poslanski skupini SDS in svetovalec ministra za notranje zadeve. Vodenje mariborskega mestnega odbora SDS je prevzel marca 2019 po odstopu prejšnjega predsednika Zvonka Zinrajha.

Tudi sam poudarja, da je "lokalpatriot". Kot je dejal, se je v obdobju vlade Janeza Janše močno zavzemal za mariborske projekte, med drugim gradnjo Centra Rotovž ter obnovo promenade v Mestnem parku in Dvorane Tabor. "Nikoli me ni bilo strah potrkati na vrata našemu ministru," je povedal.

Poudaril je, da bo v primeru izvolitve v primerjavi z zdajšnjim županom Sašo Arsenovičem poskrbel za razvoj vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti, deloval kot "človek dialoga" in sodeloval s strokovnjaki.

V Mariboru si želi sedež kakšne državne institucije ali državnega podjetja

Po "iracionalni odločitvi" trenutne vlade za zaprtje urada za demografijo si bo Kaloh po lastnih besedah prizadeval, da v Maribor pripelje sedež kakšne državne institucije ali državnega podjetja. Podpiral bo "zeleno, pametno in ustvarjalno gospodarstvo", krepil podporno okolje za podjetnike in se tesneje povezoval s sosednjo Občino Hoče-Slivnica za zagon mariborskega letališča.

Po mnenju Kaloha so nujni tudi krepitev turistične ponudbe v občini, obnova kopališča na Mariborskem otoku in dvorca Betnava, vrnitev tekmovanja za Zlato lisico na Pohorje in preveritev učinkovitosti Javnega holdinga Maribor. Problematično se mu zdi dosedanje zadolževanje občine in urejanje prometa v mestu.

Da je vlada pod vodstvom njegove stranke pred desetimi leti, ko je tudi sam delal v kabinetu ministra za notranje zadeve, poskušala disciplinirati Mariborčane na protestih proti takratnemu županu s solzivcem, mu je sicer žal, a meni, da za vse ni mogoče kriviti vlade. "Predvsem se mi zdi, da je proteste takrat generirala takratna levičarska scena in tudi ta bi si morala nastaviti ogledalo," je povedal.

Število svetnikov želi s treh mandatov zvišati na 10

V novem sklicu mariborskega mestnega sveta pričakuje SDS najmanj deset od skupno 45 sedežev, medtem ko trenutno zaseda tri. Po besedah mestne svetnice Vladimire Cokoje so njihovi kandidati različnih generacij in strok, med drugim poleg aktualnih mestnih svetnikov še nekdanji predsednik sveta UKC Maribor Kazimir Miksić, biologinja Mojca Čizek Sajko, ekonomistka Ksenija Vaš in radijski moderator Miro Kodrič.

Kandidaturo za mariborskega župana oziroma županjo so doslej že uradno napovedali mestni svetnik Stranke mladih - Zelenih Evrope Igor Jurišič, Lidija Divjak Mirnik kot kandidatka mestne Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) ter nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Vojko Flis kot kandidat Gibanja Svoboda. Zdajšnji župan Arsenovič zbira podpise za vnovično kandidaturo.