Znano je, kakšno kazen je dobil napadalec na Niko Kovač

Moški je Niko Kovač oktobra lani fizično in verbalno napadel na Bavarskem dvoru v središču Ljubljane. Foto: Ana Kovač

Kot so N1 povedali na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, so konec novembra lani zoper napadalca na Okrajno sodišče v Ljubljani vložili obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

"Sodišče je predlogu za izdajo kaznovalnega naloga tožilstva ugodilo in 19. decembra izdalo sodbo, v kateri je obdolženega spoznalo za krivega kaznivega dejanja po obtožnem predlogu, in mu izreklo pogojno obsodbo, v kateri mu je določilo kazen petih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta," so zapisali na okrožnem državnem sodišču. Podatkov o morebitno vloženem ugovoru na kaznovalni nalog ali o pravnomočnosti sodbe na tožilstvu še niso prejeli.

Odziv Inštituta 8. marec:

V zadnje pol ure dobivamo ogromno novinarskih vprašanj glede obsodbe osebe, ki je napadla Niko na Bavarskem dvoru. Dobil naj bi pet mesecev zapora pogojno.



Ne vemo ali je sodba pravnomočna. (1/2) — Inštitut 8. marec (@8Marec) February 10, 2023

