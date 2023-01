Policija je povedala svoje. Kdaj bo spregovoril Branko Grims?

Po ugotovitvah policije, da v napadu na poslanca SDS Branka Grimsa oktobra lani ni bilo fizičnega stika med njim in napadalcem, se Grims še ni odzval. So nam pa iz stranke SDS sporočili, da lahko pojasnila pričakujemo še danes. Ugotovitve policije se namreč ne skladajo z zgodbo poslanca Grimsa, ki je takoj po napadu trdil, da ga je neznanec porinil po stopnicah in da je napad razumel kot poskus umora. Medtem ko Grims za zdaj še molči, se je včeraj oglasila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki je zapisala, da je Grims lagal, če ugotovitve policije držijo. Sama je bila žrtev fizičnega napada le nekaj dni pred Grimsovim incidentom.

Policija je ugotovila, da ob napadu na poslanca SDS Branka Grimsa oktobra lani ni bilo fizičnega stika med njim in napadalcem. "Z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin so policisti ugotovili, da fizičnega stika med osebama ni bilo, zato so o zbranih obvestilih v obliki poročila obvestili pristojno državno tožilstvo," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ugotovitve policije se ne skladajo z zgodbo poslanca Grimsa, ki je takoj po napadu trdil, da ga je neznanec porinil po stopnicah in da je napad razumel kot poskus umora.

Preiskavo suma storitve kaznivega dejanja so zato končali, policisti pa še vedno iščejo neznano osebo z objavljenih fotografij, saj dejanje vsebuje elemente prekrška in policija v navedeni zadevi vodi prekrškovni postopek, so še zapisali na policiji.

Na naša vprašanja se Grims še ni odzval, nam je pa predstavnica za odnose z javnostmi stranke SDS pojasnila, da bodo odgovor poslali oziroma lahko zaradi večjega števila novinarskih vprašanj danes do 15. ure pričakujemo sporočilo za javnost.

Nika Kovač: Če to drži, je poslanec Grims lagal

Na Twitterju se je po objavi informacije, da ni bilo fizičnega napada na poslanca Grimsa, odzvala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Nekaj dni pred incidentom pred parlamentom je bila Kovačeva žrtev fizičnega napada v središču Ljubljane.

"Če to drži, je poslanec Grims lagal," je ugotovitve policije komentirala Kovačeva in ob tem izpostavila, da se ji zdijo tudi verbalni napadi in žaljenje kogarkoli nedopustni. Dodala je, da tudi takšne napade obsoja.

Spomnimo

Poslanec Grims je po napadu trdil, da ga je neznanec porinil po stopnicah, a se je pri tem na srečo ujel in ni padel, poroča STA. "Zame je to poskus umora. Če bi padel po stopnicah, ki so polne ostrih robov, pa še nahrbtnik sem imel, bi se lahko ubil," je poudaril takrat.

Moški ga je tudi dvakrat pljunil po laseh. "Policiji sem predlagal, naj vzame vzorec DNK, pa ga niso želeli. To sem predlagal dvakrat. Dokaze sem shranil, da ne bi mogoče potem kdo rekel, da ne morejo česa dokazati," je povedal poslanec SDS.