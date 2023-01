Inštitut 8. marec nad Hojsa s tožbo in zahtevo za tri tisoč evrov odškodnine

Ena izmed najhujših lažnivih obtožb desnice se je zgodila lani, ko so Inštitut 8. marec ter vse civilnodružbene organizacije in strokovnjake, ki so sodelovali v referendumu, obtožili, da zaradi njih ni bilo vode za gašenje požarov na Krasu, čeprav so dobro vedeli, da s tem referendum ni imel nobene povezave, so dejali v inštitutu.

"S tem so tragedijo in stisko izkoriščali za nabiranje političnih točk, lagali o nas in blatili naše ime. Deležni smo bili številnih verbalnih napadov. V družbo se je vcepljala sovražnost," je ob tem povedala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.

Podlo in nedostojno,a tej kandidatki lastno je,da nekdanji oblasti podtika nekaj,kar nikoli ni počela. @8marec nikoli ni bil označen za krivo za požare na Krasu,bo pa vedno zapisan v zgodovino kot tista NVO,ki je z zavajanjem ljudi uspela,da je na Primorskem in Krasu manjko vode https://t.co/d4TKADOAqg — Aleš Hojs (@aleshojs) July 24, 2022

Aljoša Petek iz PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic pa je dejal, da je v zakonu "kristalno jasno zapisano, da je na vodnih in priobalnih zemljiščih dopustno graditi objekte javne infrastrukture, komunalne infrastrukture, v kar spada tudi zagotavljanje dostopa do pitne vode. Obtoževanja bivšega ministra pa govorijo o diametralno drugačnih, alternativnih dejstvih, ki so povsem nepodprta z resničnostjo."

Kovačevo so v tvitih obtoževali tudi, da je kriva za požar na Krasu:

@8marec NIKA LAHKO SPIŠ??? Zaradi tebe gorita Kras in Istra ker si z izsiljenim referendumom (''JJ..vse slabo.'') blokirala izgradnjo za ta območja nujnih vodovodov. Sedaj gasilci nimajo od kje jemati, od kje zajeti. Ko mi bo zagorela hiša potrkamo pri tebi. Verjemi, navedbi. — Državljan RS (@Drzavljan_RS) July 21, 2022

"Aleš Hojs je vedel, da vodni referendum nima povezave s pomanjkanjem vode na Krasu"

Pravna mreža za varstvo demokracije je v sodelovanju z Inštitutom 8. marec in odvetnico Nevo Čokart pripravila tožbo, ki so jo predstavili danes.

"Namen tožbe je v prvi vrsti to, da se prepreči blatenje, navajanje neresničnih dejstev na družbenih omrežjih, katerih namen je izključno diskreditirati nevladne organizacije, v tem primeru Inštitut 8. marec. Hkrati zahtevamo tudi plačilo odškodnine za nematerialno škodo, in sicer v višini tri tisoč evrov. Jasno in nesporno dejstvo je, da novela zakona o vodah ni v ničemer spremenila gradnje niti velikih niti malih vodooskrbnih objektov na vodnem in priobalnem zemljišču, ki jih je bilo mogoče po obstoječi zakonodaji graditi tako pred referendumom kot po njem, kar dokazuje, da je tožena stranka objavljala neresnična dejstva. Tožena stranka je bila minister v času referenduma zakona o vodah, hkrati pa je po izobrazbi gradbeni inženir, kar še enkrat več dokazuje, da ji je materija znana ter da se je zavedala neresničnosti svojega zapisa, pa jih je kljub temu vedoma in namerno z namenom diskreditacije in razvrednotenja tožeče stranke objavila sporni tvit," je dejala.

Na tožbo se je Hojs prek Twitterja že odzval:

Po poročanju @24ur_com inšitut 8.marec vložil tožbo zopet poslanca državnega zbora Aleša Hojsa. Ali je kak moj soimenjak poslanec ? Predvidevam,da je tožba taka,kot poročanje. pic.twitter.com/E24loYSUJ9 — Aleš Hojs (@aleshojs) January 30, 2023

Ne moremo se pretvarjati, da v družbi ne občutimo posledic sovražnega govora in širjenja laži

V Inštitutu 8. marec prepoznavajo porast sovražnega govora in širjenja laži. Od Trumpa do Bolsonara, Andrewa Tata in Alexa Jonesa. Gre za globalen fenomen, ki je vpisan v neoliberalno družbo, še sporočajo javnosti. Po njihovem pa je prisoten tudi v Sloveniji.