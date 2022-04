Hojs zaradi obrekovanja vložil dve tožbi, imen ovadenih ni razkril

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes na specializirano državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper eno fizično in eno pravno osebo zaradi kaznivega dejanja krive ovadbe ter obrekovanja in blatenja v javnosti. Imen ovadenih Hojs v izjavi za medije ni hotel razkriti, izrazil pa je pričakovanje, da bo tožilstvo začelo postopke.

Na novinarsko vprašanje, ali je kazensko ovadbo vložil zoper predstavnike Policijskega sindikata Slovenije, je Hojs odgovoril, da imen ovadenih ne namerava razkrivati, je pa poudaril, da je ovadbo vložil na specializirano državno tožilstvo, "ki ni navadno tožilstvo". Poudaril je tudi, da 160. člen kazenskega zakonita "jasno govori o tem, da je mogoče nekoga obtoževati kaznivega dejanja le, ko je to potrjeno s pravnomočno sodbo ali pa, ko sojenja v konkretni zadevi ni mogoče izvajati". Po njegovem mnenju gre za predvolilno obrekovanje politične konkurence.

Pred dnevi je ovadbo zoper Hojsa vložil Policijski sindikat Slovenije

Hojs pa je danes komentiral kazensko ovadbo, ki jo je pred dnevi zoper njega ter direktorja urada za organizacijo in kadre na notranjem ministrstvu Roberta Kosa vložil Policijski sindikat Slovenije. Po pojasnilih sindikata so ovadbo zoper Hojsa in Kosa vložili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitve sindikalnih pravic ter zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic oziroma pomoči pri storitvi omenjenih kaznivih dejanj.

Po Hojsovih besedah so se na ministrstvu vse lansko leto močno trudili, da bi s sindikati podpisali ustrezen sporazum o tem, kako in v kakšni obliki bo potekalo delo sindikata, vendar pa podpis takšnega sporazuma do začetka januarja ni bil mogoč. Ponovil je stališče ministrstva, da imajo sindikati različne možnosti, kako opravljajo svoje delo.

Kazenska ovadba ga je "šokirala"

"Sindikalisti lahko svoje delo opravljajo profesionalno, če se za to ne odločijo, pa je razumljivo, da ob sindikalnem delu opravljajo tudi policijske naloge in si ne morejo sami odrejati, kaj in kako bodo počeli, temveč jim to odrejajo njihovi šefi," je poudaril.

Po Hojsovih navedbah bodo na ministrstvu vztrajali pri spoštovanju kolektivne pogodbe in zakonodaje. Dodal je tudi, da ga je kazenska ovadba "šokirala".