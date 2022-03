V Sloveniji vse več beguncev iz Ukrajine. Hojs: Pomagali bomo vsem.

Begunci iz Ukrajine lahko v Sloveniji zaprosijo za začasno zaščito po zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb. Postopek pridobitve statusa začasne zaščite je hiter in poenostavljen ter omogoča beguncem bivanje v Sloveniji za čas enega leta, so poudarili na današnji novinarski konferenci ministrstva za notranje zadeve.

V zadnjih dneh v Slovenijo prihaja vse več beguncev iz Ukrajine. Ta trend se bo nadaljeval in pričakovati je, da bo njihovo število še večje, je poudaril minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

"V prvih dneh vojne so begunci Slovenijo večinoma prešli v tranzitu, nakazuje pa se trend, da bo treba tudi v Sloveniji poskrbeti za večje število oseb za daljše časovno obdobje, s tem, ko sosednje države, na primer Moldavija, Poljska in Madžarska, sprejemajo vse manj ljudi," je poudaril minister. Ob tem je napovedal, da bo Slovenija solidarno pomagala vsem, ki bodo pribežali pred vojno.

Do statusa začasne zaščite hitro in poenostavljeno

Da bi nemudoma pomagali beguncem iz Ukrajine, je Slovenija minuli teden aktivirala zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, ki je začel veljati v četrtek, 10. marca. Njegov namen je, da bi osebam, ki so na begu pred vojno, kar najhitreje omogočili takojšnjo začasno zaščito in bivanje na območju Slovenije.

"Postopek pridobitve statusa začasne zaščite je poenostavljen in hiter, saj se o njem odloča v skrajšanem ugotovitvenem postopku," je danes poudarila generalna direktorica direktorata za migracije Nataša Potočnik.

Begunci iz Ukrajine lahko za začasno zaščito zaprosijo že ob prehodu meje, in sicer tako, da na policiji izpolnijo vlogo in predložijo vse dokumente oz. dokaze, ki so potrebni za odločanje o začasni zaščiti. To velja tudi za tiste begunce, ki bi v Slovenijo vstopili nezakonito, in za tiste, ki se že nahajajo v Sloveniji. Foto: Guliver Image

Vloga dostopna tudi na spletu v slovenskem in ukrajinskem jeziku

Vlogo za pridobitev statusa začasne zaščite lahko vložijo tudi na upravni enoti, in sicer v tistem kraju v Sloveniji, kjer trenutno bivajo, bodisi v nastanitvenem centru bodisi v zasebnih namestitvah. Vloga bo dostopna tudi na spletu, in sicer v slovenskem in ukrajinskem jeziku.

"Če oseba izpolnjuje pogoje za začasno zaščito, ji upravna enota izda izkaznico, s katero lahko oseba uveljavlja svoje pravice, tudi pravico do nastanitve v nastanitvenih objektih, prehrane, obleke in tudi do minimalne denarne žepnine. Ta izkaznica velja kot dovoljenje za začasno prebivanje za čas enega leta, kolikor je trenutno določena začasna zaščita," je poudarila Potočnikova.

Na ministrstvu sicer pripravljajo navodila upravnim enotam in policiji glede izvajanja postopka začasne zaščite, sicer pa Evropska komisija pripravlja tudi smernice za izvajanje direktive o začasni zaščiti. Namen je, kot je še pojasnil Hojs, "da bodo države članice čim bolj enotno pristopile k izvajanju direktive".