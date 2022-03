Janša: V EU lahko pride do 15 milijonov beguncev

Na evropska tla lahko pride v prihodnjih tednih od deset do petnajst milijonov beguncev iz Ukrajine, če se vojna ne bo ustavila, je dejal premier Janez Janša ob prihodu na drugi dan neformalnega zasedanja voditeljev članic EU v Versaillesu. Na vprašanje zakaj se voditelji včeraj niso mogli zediniti o članstvu Ukrajine v EU, pa je Janša dejal, da so nekateri evropski kolegi predvsem razpravljali o postopkih, kot da vojne v Ukrajini ni, in kot da smo v zlati dobi EU, ko se je pridružilo 10 novih držav članic. "Toda danes je nov svet. V zadnjih dveh tednih je vojna spremenila vse, tudi mi smo se spremenili, a ne dovolj," je dejal.

EU je v pomoč Ukrajini po ruski invaziji zelo hitro dosegla dogovor o sploh prvi uporabi evropske zakonodaje iz leta 2001, ki beguncem omogoča takojšnjo in vsesplošno začasno zaščito, vključno z dovoljenjem za bivanje ter dostopom do dela, nastanitve, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstvene pomoči.

Ob tem se vrstijo kritike, da ima unija dvojna merila za begunce, saj da je takoj pripravljena pomagati beguncem iz evropske države, medtem ko je bilo v primeru beguncev iz Sirije drugače.

Janša je v povezavi s tem danes dejal, da je bilo v minulih tednih veliko razprave o tem, a da ne vidi nobene dileme, saj da vsi vidimo, da iz Ukrajine bežijo v glavnem ženske in otroci. V Versaillesu so po njegovih besedah slišali podatek, da je kar 90 odstotkov beguncev iz Ukrajine žensk in otrok.

Med njimi torej ni ekonomskih migrantov, ki "zgolj izkoriščajo nesrečo drugih, da bi poskrbeli zase, česar nikomur ni mogoče zameriti, vendar so zmogljivosti omejene", je dejal premier. V primeru Ukrajine se tako po Janševih besedah ne pojavljajo vprašanja, kdo je begunec in kdo migrant, torej komu je treba res pomagati.

"V vseh državah beležijo 100-odstotno podporo humanitarnim ukrepom v pomoč beguncem in to je dobro. Kajti bojim se, da bo v naslednjih tednih na evropska tla prišlo ne še nekaj milijonov, lahko pride deset do petnajst milijonov beguncev, če se ta vojna ne bo ustavila," je dejal Janša ob prihodu na drugi dan neformalnega vrha v Versaillesu.

"Nekateri razpravljali o postopkih, kot da vojne v Ukrajini ni"

Na vprašanjem zakaj se voditelji niso mogli zediniti o članstvu Ukrajine v EU, je predsednik vlade dejal, da so nekateri evropski kolegi predvsem razpravljali o postopkih, kot da vojne v Ukrajini ni, in kot da smo v zlati dobi EU, ko se je pridružilo 10 novih držav članic. "Toda danes je nov svet. V zadnjih dveh tednih je vojna spremenila vse, tudi mi smo se spremenili, a ne dovolj," je dejal.

Ob tem je še dodal, da je Evropa poenotena v podpori Ukrajini, v pomoči beguncem, v pomoči humanitarne narave, o vojaški pomoči, kjer "bomo povečali napore." Glede članstva Ukrajine v EU pa je predsednik vlade dejal, da so v razpravah voditelji premagali nekaj nesoglasij, a velika razlika je med veliko večino, znotraj katere je tudi Slovenija, ki želi močno politično sporočilo za Ukrajino in tistimi, ki so jim bolj pomembni postopki. Predsednik vlade je prepričan, da bo do tega sporočila prišlo na prihodnjem zasedanju Evropskega sveta oziroma slej kot prej, "čeprav obžalujemo, da do tega ni prišlo že sedaj."

"Bo pa situacija na ozemlju Ukrajine in vse to, kar se bo dogajalo v prihodnjih tednih, močno prispevalo k temu, da se bodo tisti, ki sedaj govorijo o dolgih procedurah, zavedali, kako pomembna je mehka moč EU, ki na koncu odloči. Če bi gospod Putin v zadnjih 20 letih in več, kar je bil predsednik Rusije in predsednik vlade, naredil več za to, da bi bila Rusija bolj privlačna, bi se morda Ukrajinci želeli približati v Rusijo in ne v EU. Da se ta ukrajinska želja zaustavlja s tanki v 21. stoletju, pa je popolnoma nevzdržno," je dejal Janša.

"Vojna se bo ustavila, ko bo Ukrajina dovolj močna, da ustavi ruske sile"

"Vse, kar daje Ukrajincem močnejše upanje, da zdržijo in se borijo seveda vpliva na potek vojne. Ta vojna se bo ustavila, ko bo Ukrajina dovolj močna, da ustavi ruske sile, ki prodirajo. Šele takrat bo prišlo tudi do ustavitve ognja in do resnih pogajanj in do neke rešitve, ki bo mogoče sprejemljiv kompromis za vse. Do takrat pa ne," napoveduje Janša.

Nadaljeval je, da " če ste poslušali izjave ruskega zunanjega ministra, Rusija uradno zanika, da bi sploh napadla Ukrajino. Dokler je nekdo na takšnem stališču, ni mogoče pričakovati resnih pogajanj niti premikov v smeri miru. Smo še daleč od tega. Do resnih pogajanj bo prišlo, ko bo Ukrajina zaustavila prodiranje ruskih enot in ko bo lahko bolj poskrbela za obrambo svojega zračnega prostora - govorimo o nebu nad Ukrajino, Rusija nima pristojnosti, da odloča o tem – in šele takrat bodo lahko diplomati dobili besedo," je poudaril premier in dodal, da kar gledamo sedaj, je zavajanje s strani Ruske federacije, da pridobijo čas, zato da bi njihove enote lahko dosegle določene taktične vojaške cilje.

Ob tem je poudaril tudi, da ni EU tista, ki lahko določi zaporo neba, temveč gre za razprave, ki morajo biti opravljene v okviru Nata. "Nebo nad neko državo se lahko zapre tako, da nekdo to naredi od zunaj, z letali prestrežniki, lahko pa tako, da tisti, ki je suveren nad tem prostorom, dobi sredstva, s katerimi zagotovi učinkovito protizračno obrambo. Ukrajinci nekaj tega imajo, dobivajo tudi pomoč. A ko gre za samo obliko te zaščite neba, obstaja veliko različnih modalitet. Lahko je to zgolj humanitarna stvar omejenega časa, lahko pa je to suvereno obvladovanje tega zračnega prostora, do česar ima vsaka suverena država pravico," je povedal premier in dodal, da zaenkrat pogovori tečejo v smer, da Ukrajina postane dovolj močna, da zaščiti glavna naselja pred letalskimi in balističnimi napadi. "Če opazujete situacijo, Rusija zelo omejeno uporablja najmodernejša letala, ker se jih boji izgubiti, gre namreč za letala, ki stanejo blizu 100 milijonov evrov in vsaka izguba bi oslabila rusko vojaško moč," je še povedal premier, ki je tudi ocenil, da je v Kremlju očitno neka miselnost iz sovjetskih časov, "kjer mislijo, da se morajo zoperstaviti vsemu, čeprav jih nihče ne ogroža." Ob tem je bil mnenja, da Putina in Rusijo ogroža možnost nastanka neke normalne svobodne družbe, kjer se vlade in predsedniki menjavajo, kjer ljudje želijo živeti v miru, blagostanju in svobodi.