To si ob dnevu slovenske zastave želi minister Aleš Hojs

🇸🇮 zastava, ki jo imamo danes, je prvič zaplapolala 26. junija 1991 na Trgu republike. Vsem skupaj želim ob dnevu slovenske zastave veliko domoljubja, veliko ponosa in to, da nas državni simboli spremljajo na naših poteh po svetu.

Stojnico na Prešernovem trgu je obiskal tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Ob tem je dejal, da bomo Slovenci svobodni, dokler bo "nad to deželo" plapolala slovenska zastava. "Kdorkoli je državljan te države, ima suvereno pravico do njene rabe, ima pravico, da se z njo identificira kjerkoli po svetu," je dejal.

Vsak Slovenec lahko slovensko zastavo 🇸🇮 dvigne častno in pošteno. V ponos sebi, narodu in domovini. Postala je naša in del nas. Dokler plapola nad to deželo, do tedaj smo Slovenci svoboden narod.

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač je izrazil zadovoljstvo, da se je uporaba slovenske zastave v zadnjih letih še dodatno razširila in da so številne izobešene tudi skozi vse leto.

"Slovenska zastava je simbol naše samostojnosti, je simbol naše povezanosti, je simbol naše državnosti, je simbol, ki ga spoštujemo že več kot 170 let in tudi na neki način predstavlja našo zgodovino, naše ljudi, naše posameznike iz preteklosti, ki so se z velikimi črkami zapisali v slovensko zgodovino," je dejal Černač.

Namesto dneva praznujemo mesec zastave

Predstavnik društva Heraldica Slovenica Matija Kenda je poudaril, da se v društvu že nekaj časa trudijo ozaveščati o zgodovinskih in državnih simbolih. Ker se je praznik v zadnjih letih "dobro razširil", so praznovanje z enega dneva razširili na ves april.

Cilj meseca zastave je po njegovih besedah zavedanje, da je zastava simbol vseh nas, ne glede na versko, etnično in nacionalno pripadnost. "Zastava ni samo simbol politične oblasti, ni samo zastava, ki jo izobešamo, ko je kakšen športen dogodek, ali da samo visijo pred uradnimi institucijami. Ne, zastavo se lahko izobeša vsak dan," je dejal.

K obisku stojnice in pogovoru s predstavniki društva Heraldica Slovenica so iz Ukoma povabili tudi učence osnovnih šol, dijake srednjih šol in vse, ki jih to zanima.

Slovenska zastava v Ljubljani prvič zavihrala na Wolfovi ulici

"Slovenska narodna zastava, belo-modro-rdeča tribarvnica, se je uveljavila leta 1848, v obdobju narodnega preporoda, ko smo Slovenci določili slovenske barve na podlagi barv iz grba dežele Kranjske in jih predlagali v potrditev tedanji avstrijski administraciji," so zapisali v sporočilu za javnost. Kot so navedli, so jo leta 1848 prvič razvili slovenski študentje na Dunaju, v Ljubljani pa je prvič zavihrala 7. aprila 1848, na stavbi gostilne Zlata zvezda v Wolfovi ulici, ko jo je izobesil slovenski domoljub Lovro Toman.

Heraldica Slovenica že od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja skrbi za zastavo. V spomin na "narodnobuditeljsko" dejanje Tomana tako vsako leto 7. aprila v Wolfovi ulici ob 16.30 zamenjajo slovensko državno zastavo. Ta datum pa se je po zaslugi društva od leta 1998 uveljavil kot dan slovenske zastave, so dodali.

V nedeljo bodo ob 174-letnici slovenske zastave v geometričnem središču Slovenije na Vačah imeli tradicionalno proslavo z zastavonošami in slavnostnimi govorniki, je napovedal Kenda. Osrednji govornik proslave bo predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle, spregovorili bodo še župan Občine Litija Franci Rokavec, operativni zastavoslovec Stanislav Jesenovec in predsednik društva Heraldica Slovenica Aleksander Hribovšek, piše na spletni strani Heraldice Slovenica.