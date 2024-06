V Logatcu zaplapolala največja slovenska zastava #video

Na vrhu Sekirice nad Logatcem so danes popoldne izobesili največjo slovensko zastavo. Postavili so jo v čast temu pomembnemu državnemu simbolu in 33-letnici slovenske državnosti. Zbrane sta nagovorila bivši predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

BPR Pahor: Zamisel za postavitev tega droga in plapolanje te zastave izhaja od tukaj, iz srca tukajšnjih ljudi, zato lahko vse to le pozdravimo in se zahvalimo. Morda bo navdihnila še koga, da se bo podobno odločil, a tako naj stori le, če njega in vse ostale 1/2 pic.twitter.com/eImF84Fxb5 — Borut Pahor (@BorutPahor) June 17, 2024

Zastavo, veliko 15 krat sedem metrov in pol, je sešila ena od šivilj v občini, vsa potrebna dela za njeno postavitev pa so izvedli logaški obrtniki in podjetniki pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec. 50-metrski drog zanjo je s Portugalske uvozila Občina Logatec.

Po besedah logaškega župana Berta Menarda so aktivnosti za postavitev droga stekle leta 2021, sredi aprila letos pa so bile izvedene zaključne gradbene aktivnosti za njegovo postavitev. Drog stoji na zemljišču, ki ga je za postavitev zastave odstopil domačin.

Zastavo je izobesila garda Slovenske vojske

"S tem bomo obeležili čas od začetka, ko je bila slovenska zastava omenjena prvič, vse do današnjih dni. Gre za časovni lok, ki povezuje. Hkrati s tem sporočamo, da smo veseli, da imamo svojo državo," je za STA povedal Menard. Želi si, da bi zastava Slovence povezovala v njihovi različnosti in krepila sobivanje. "Le tako bomo na tej sončni strani Alp preživeli in bili tudi uspešni," je dejal.

Zastavo je slovesno izobesila garda Slovenske vojske. S postavitvijo so obeležili tudi skorajšnji dan državnosti, 20. obletnico vstopa Slovenijo v Evropsko unijo in 20-letnico članstva v Natu.