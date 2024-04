Praznujemo dan slovenske zastave

Osrednji govornik na proslavi bo namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Uroš Paternus.

Slovenska zastava ima znano razvrstitev treh barv, pod katerimi smo se Slovenci opredelili najprej kot narod, nato pa še kot državotvorna nacija. Z dodatkom grba je slovenska zastava postala tudi zastava osamosvojene in svobodne Republike Slovenije in njen najprepoznavnejši državni simbol, so na spletni strani zapisali v društvu Heraldica Slovenica.

"Naša zastava je res lepa in nas že od daleč vabi s svojim sporočilom povezovanja, domoljubja, enotnosti in narodne zavednosti. Slovensko zastavo smo Slovenci takoj sprejeli in se z njo poistovečamo ne le v domovini, ko naši sonarodnjaki dosegajo čudovite uspehe v najrazličnejših panogah. Tudi izseljenci in njihovi potomci se z zastavo Slovenije povezujejo s svojimi koreninami in jo ponosno izobešajo," so poudarili.

Ob začetku meseca slovenske zastave aprila so v društvu v petek odkrili novo spominsko obeležje slovenski zastavi na Trgu republike, nato pa izvedli tradicionalno menjavo zastave na Wolfovi ulici, kjer je obeležje slovenski zastavi.