Mednarodni kongres zastavoslovja leta 2021 bo v Ljubljani

Mednarodni kongresi zastavoslovja so organizirani vsaki dve leti in pomenijo vodilni forum za izmenjavo idej in informacij o zastavah, simbolih in sorodni materialni kulturi. Pomagajo nam razumeti in razložiti kulturno, družbeno in politično organizacijo družbe nekoč in danes. Teh kongresov se kot edini slovenski partner federacije (International Federation of Vexillological Associations) udeležuje Društvo Heraldica Slovenica, ki aktivno sodeluje s svetovnimi združenji že od leta 1993.

Avtor prispevka, Aleksander Hribovšek, je predsednik Društva Heraldica Slovenica.

Letošnji kongres sta organizirala Vexillological Association of the State of Texas in Flag Research Center. Bil je julija v San Antoniu, ki je svojevrstno teksaško mesto v evropskem slogu in po svoje spominja na Ljubljano.

Podobnosti med mestoma pa ne gre iskati zgolj v številnih zelenih sprehajalnih poteh ob osrednji reki, ki vijuga skozi središče. Ob slavnostnem koncu letošnjega kongresa so namreč baklo oziroma zastavo naslednjega kongresa predali prav Ljubljani, kjer bo Društvo Heraldica Slovenica leta 2021 organiziralo prvi mednarodni kongres zastavoslovja v slovenski zgodovini, ki bo načrtno sovpadel z zaznamovanjem 30-letnice Slovenije in njene zastave.

Mednarodna federacija zastavoslovnih združenj (FIAV) je svetovna federacija 51 regionalnih, državnih in mednarodnih društev in institucij, ki proučujejo zastavoslovje oziroma veksilologijo. Foto: Društvo Heraldica Slovenica

Kot predsednik slovenskega društva v Teksasu nisem predstavil zgolj priprav na prihajajoči kongres, programa, slovenskih lokacij in ljubljanskih zmogljivosti, temveč sem v strokovnem delu mednarodni javnosti prikazal uporabo zastav v Slovenski vojski, opremljenost enot in poveljstev ter uporabo zastav poveljnikov samih.

Zastavoslovni kongresi kot srečanje svetovnih strokovnjakov

Zastavoslovni kongresi so izjemna priložnost za srečevanje svetovnih strokovnjakov in omogočajo mednarodno mreženje, objavo znanstvenih del ter izmenjavo informacij tudi iz lokalnega sveta.

Teme vključujejo številna področja, ki jih obravnavajo veksilologija in njej sorodne discipline, ter omogočajo široko mednarodno debato in analizo. Slovenski kongres bo izjemna priložnost tudi za domače muzeje, ki bodo izkoristili obisk mednarodnih konservatorjev, strokovnjakov za tekstil, zgodovinarjev, muzealcev in drugih ter jim dovolili ogled slovenskih nacionalnih zastavoslovnih zakladov. In teh niti ni tako malo.

Organizator kongresa v Jokohami leta 2009, predsednik Japonskega zastavoslovnega društva (Nihon Kishōgaku Kyōkai) Nozomi Kariyasu skupaj s predsednikom Društva Heraldica Slovenica, Aleksandrom Hribovškom. Foto: Društvo Heraldica Slovenica

Bo 30-letnica samostojnosti priložnost tudi za vseslovenski pogovor o zastavi Republike Slovenije, mednarodnih spodrsljajih zaradi njene več kot očitne zamenljivosti in posledično njeni primernosti? Morda bodo več o tem povedali zastavoslovci, ki bodo prišli v Slovenijo z vseh celin, razen Antarktike.

Šivane zastave so še danes veliko bolj cenjene od tiskanih. Foto: Društvo Heraldica Slovenica