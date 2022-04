Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Koroškem 11 let po ukinitvi Policijske uprave Slovenj Gradec želja po vzpostavljeni lastni upravi ni usahnila, je pokazala današnja razprava na Prevaljah. Na njej je minister za notranje zadeve Aleš Hojs napovedal prihodnjo kadrovsko okrepitev policije v regiji in v srednjeročnem obdobju tudi določeno nadomestilo za izgubljeno upravo.

Policijska uprava (PU) Slovenj Gradec je bila v okviru projekta Libra ukinjena konec maja 2011, regija pa od takrat spada pod okrilje PU Celje. V razpravi, ki jo je v zvezi z učinki projekta Libra in možnostjo vrnitve PU na Koroško popoldne v prevaljskem Družbenem domu organiziral državni svetnik in župan Občine Vuzenica Franjo Golob, se je minister Hojs zavzel za čim večje število policistov na terenu in da so hkrati vse uprave "bolj vitke".

Minister je obljubil, da bodo v prihodnje "v največji meri policijo vrnili na Koroško", in sicer z dodatnimi kadri na policijske postaje, morda s kakšno novo policijsko postajo ali policijsko pisarno.

"V vsakem primeru bomo v nekem srednjeročnem obdobju našli rešitev za samo policijsko upravo. Tako kot smo to naredili v Postojni, kamor smo namesto Policijske uprave Postojna vrnili oz. umestili novo policijsko upravo avtocestne policije, bomo tudi na Koroškem našli nekaj, za to da se bo ta del policijske uprave na tak ali drugačen način nadomestil," je dejal minister. Ob tem zagovarja stališče, da bo v prihodnji regionalizaciji Slovenije vsaka regija imela svojo policijsko upravo.

Prav to, da ukinjanje institucij slabi Koroško in da če nimaš institucij, nimaš pogojev za ustanovitev regije, je danes opozoril državni svetnik Golob. S selitvijo PU Slovenj Gradec v Celje so se tja preselila tudi kakovostnejša delovna mesta, je spomnil. Po njegovih besedah se ljudje počutijo bolj ogrožene, če je na terenu manj policistov.

Župan Občine Prevalje Matic Tasič je izpostavil obmejno lego Koroške in opozoril, da čez mejo potekajo navzven nevidni tokovi ilegalnih drog, ki "puščajo posledice tudi pri nas". Zavzel se je za to, da se v neki obliki vrne PU na Koroško. Podobno meni tudi ravenski župan Tomaž Rožen, ki je kot novo okoliščino v prid takšni odločitvi izpostavil hitro cesto, ki se gradi proti Koroški. Župan Občine Mežica Dušan Krebel pa je med drugim dejal, da v dobi digitalizacije ni potrebno, da je vse v Ljubljani.

Vuzeniški podžupan in nekdanji policist Srečko Lampret je kot nerealno ocenil statistiko, ki po priključitvi slovenjgraške k celjski PU kaže na to, da se število kaznivih dejanj na Koroškem ni povečalo. "Zaznanih je manj kršitev, ker ni koga, ki bi jih zaznal," je dejal, z njim pa so se strinjali tudi mnogi drugi prisotni.

Tudi slovenjgraški podžupan Peter Pungartnik, ki je službeno kariero prav tako opravil v policijskih vrstah, je dejal, da je bila statistika temelj, da se je ukinila slovenjgraška PU, a da si "statistiko lahko prilagodiš".

Medtem pa statistika števila zaposlenih kaže na upad. Po podatkih, ki so jih za STA posredovali s PU Celje, je bilo 1. junija 2011 na štirih policijskih postajah na Koroškem zaposlenih 139 javnih uslužbencev, kar je pomenilo 91-odstotno zasedenost delovnih mest. V začetku letošnjega aprila pa sta bila na štirih koroških policijskih postajah 102 zaposlena, zasedenost delovnih mest pa je tako na Koroškem kot na preostalih policijskih postajah PU Celje 73-odstotna.

Sicer pa so na PU Celje navedli, da so varnostne razmere na Koroškem dobre in ne odstopajo od ostalih policijskih postaj na območju PU Celje.

Minister pa je danes glede projekta Libra dejal še, da "če smo čisto iskreni, prav velikega prihranka ni". Meni, da je treba bolj gledati na to, kaj ljudje na terenu potrebujejo, kot pa na to, koliko nekaj stane. "Po moji oceni je denarja za vse dovolj," je dejal.