NPU, ki je pod nadzorom Lindava, pravkar preiskuje Energetiko Ljubljana

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je odredil nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na področjih odkrivanja in preiskovanja kriminalitete ter organizacijskih zadev, so za siol.net potrdili pri Generalni policijski upravi (GPU). Na NPU sicer prav danes po naših informacijah izvajajo hišno preiskavo v Energetiki Ljubljana.

Nadzor je Lindav odredil zaradi ugotavljanja morebitnih pomanjkljivosti in napak pri organiziranju dela, upoštevanju usmeritev in strokovnih standardov. "Nadzor se opravlja v skladu s Pravili za opravljanje nadzora v policiji," nam je v pisnem odgovoru še sporočil predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete na GPU Drago Menegalija.

To sicer ni prvi nadzor v NPU, v preteklosti so nadzore že izvedli pri Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge ter v Službi generalnega direktorja policije.

Hojs: NPU bi sam izbiral, kaj bo preiskoval

Pred slabim letom, 7. julija 2021, sta poročilo o izrednem nadzoru nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) takrat predstavila nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs in nekdanji državni sekretar Franc Kangler.

"Ena od ključnih slabosti, ki se še danes kaže, je, da si NPU želi oziroma si je želel samostojno izbirati, katere preiskave bo pregledoval," je dejal Hojs.

Nadzor je trajal od 21. septembra 2020 do 13. februarja 2021.

"Kot izhaja iz poročila o nadzoru, je bilo z izrednim nadzorom nesporno ugotovljeno, da policija v NPU še vedno ni odpravila nekaterih nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v NPU že v letih 2012 in 2018 ter pri nadzorih drugih policijskih enot," so sklenili v lanskem poročilu.

NPU danes izvaja hišne preiskave?

Po naših informacijah NPU prav danes izvaja hišno preiskavo v Energetiki Ljubljana. Razlog preiskave naj bi bile nepravilnosti, povezane z energetskim poslom pri gradnji nove plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni.

Posel je leta 2019 dobila grška družba Mytilineos Holdings, za katero naj bi, kot smo pisali na siol.net, lobiral srbski poslovnež Petar Komljenović, ki je močno povezan z družino Janković, saj naj bi v preteklosti v davčnem postopku proti Juretu Jankoviću imel ključno vlogo pri njegovi obrambi.

