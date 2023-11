Spotkast z Vojkom Volkom: Državne skrivnosti je treba nesti v grob

Veleposlanik Vojko Volk, velik poznavalec slovenske zunanje politike, zdaj državni sekretar za mednarodne zadeve v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, ki prevzema tudi naloge glavnega svetovalca za nacionalno varnost, je novi gost Siolovega podkasta, Spotkasta. V pogovoru pojasni slovenska in lastna stališča tako glede bližnjevzhodnega konflikta kot ruske agresije na Ukrajino. Pri tem komentira tudi prijetje ruskih vohunov pri nas in močno pokritizira predvsem nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. "Nekateri državni funkcionarji pozabljajo, da je njihova obveza, da državne skrivnosti nesejo s sabo v grob."

Konflikt na Bližnjem vzhodu

Veleposlanik Volk poudarja, da je Slovenija na začetku obsodila teroristični napad Hamasa na Izrael, toda ta zdaj zlorablja pravico do samoobrambe. Število civilnih žrtev je preveliko. Napadov na bolnišnice ne bi smelo biti.

A Slovenija želi pomagati tudi konkretno, ne le z moralnimi obsodbami. Zato bo sodelovala na italijanski medicinski ladji Vulcano, ki jo je Rim v začetku meseca poslal pred obalo Gaze, kjer naj bi nudila medicinsko pomoč, ko bo to mogoče.

V pogovoru, ki je bil sicer opravljen še pred dogovorom o prekinitvi ognja, Volk pojasni, da se bo Slovenija tudi kot bodoča nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov – položaj prevzema s 1. januarjem – zavzemala za dolgoročno rešitev bližnjevzhodnega konflikta z vzpostavitvijo dveh držav. "Takrat bomo tudi z največjim veseljem priznali Palestino."

Razdeljena Evropa plačuje ceno konfliktov

Volk meni, da je z geopolitičnega vidika ruskemu predsedniku Vladimirju Putin tokrat uspelo zadeti "ahilovo peto" Evrope, ki je glede bližnjevzhodnega konflikta precej bolj razdeljena, kot je bila glede ruskega napada na Ukrajino. K sreči pa vsaj na Bližnjem vzhodu za zdaj ni neke prevelike želje, da bi se konflikt razširil.

"Slovenija na razpotju vse bolj dramatičnega obdobja" je bil naslov pogovora med odgovornim urednikom Siola Mihaelom Šuštaršičem in državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade Vojkom Volkom. Foto: Siol.net

Toda na koncu bo ceno za ta konflikt drago plačevala tudi Evropa, zlasti z novim valom beguncev in migrantov. Odgovor na tovrstne izzive je tudi uvajanje ponovnega nadzora na mejah znotraj schengenskega prostora, za kar sta se ob izbruhu konflikta med Izraelom in Hamasom odločili Slovenija in Italija. In kot pojasnjuje Volk, je bilo zaradi tega prijetih več ljudi, ki se jih išče znotraj schengenskega sistema obveščanja. Več tovrstnih sumljivih oseb pa je v Slovenijo prišlo prek Madžarske kot pa iz Hrvaške, je še pojasnil v Spotkastu.

Slovenija (in Evropa) v tehnološki transformaciji

Ob pojasnjevanju, da Evropa potrebuje jasno politiko priseljevanja – glede na to, da delovne sile primanjkuje in da je bolje, da to ureja politika, ne pa tihotapci – Volk izpostavi tudi gospodarsko moč Slovenije, ki da ni tako šibka, kot menijo kritiki. Države nekdanjega vzhodnega bloka je še niso prehitele, nasprotno. V Sloveniji se dogaja tehnološka transformacija, pojasnjuje in izpostavlja pomembne investicije farmacevtskih velikanov Sandoz in Novartis, s čimer je Švica s prvega mesta zunanjetrgovinskih partnerjev prvič po 150 letih izrinila Nemčijo.

Tudi Evropska unija doživlja transformacijo, predvsem na energetskem področju. "Danes lahko živimo praktično brez ruskega plina," izpostavlja veleposlanik. Hkrati je napovedal, da bo Slovenija še letos tudi uradno odprla veleposlaništvo v Alžiriji, pomembni dobaviteljici plina.

Ruski vohuni in domoljubje

V analizi ukrajinske krize, ki jo je Volk označil za "vojno izčrpavanja", pa se ni bilo mogoče izogniti ruskima vohunoma, ki sta bila v Sloveniji prijeta lani decembra. Opozoril je, da "tujina zelo pozorno spremlja, kaj se dogaja pri nas s to zgodbo", še posebej s sedanjim javnim razčiščevanjem glede aretacije.

Pri tem je bil zelo oster do nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, zdaj svetovalke predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki da razkriva državne skrivnosti, kar "škodi interesom države in njenemu ugledu, vpliva pa tudi na sodni proces, ki poteka proti tema vohunoma".

"Če predsednica Slovenije 'stoji za svojo svetovalko', lahko jaz rečem, da stojim za svojim predsednikom vlade – ta zadeva je škodljiva za Slovenijo, za njene nacionalne interese, za potekajoči sodni proces zoper ruske vohune in za kulturo varnosti in obrambe te države. In to v trenutkih, ki niso lahki in ko bi potrebovali vso energijo, da se v položajih, ki so novi za nas – predvsem spopadi na Bližnjem vzhodu – znajdemo in s skupnimi močmi, tudi z opozicijo, dogovorimo, kaj smo pripravljeni narediti za varnost te države in obrambo njenih nacionalnih interesov," je "afero" glede aretacije ruskih vohunov komentiral Vojko Volk. Foto: Siol.net

"Vrednot države nam še vedno ni uspelo ponotranjiti. Zato danes gledamo to čudno predstavo. Državne skrivnosti je treba nesti s sabo v grob. Tako to je," je odločen diplomat, ki poudarja, da morajo biti policija, vojska in diplomacija v prvi vrsti v službi države, ne pa politike.

"Žal se še vedno misli, da je domoljubje nekaj slabega ali desničarskega. Ne, domoljubje je stvar vsakega, ki mu ta država nekaj pomeni," je v Spotkastu še poudaril Golobov svetovalec za mednarodna vprašanja.