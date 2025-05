Lani je Denis Popović uresničil otroške sanje in v rojstnem Celju dvignil kanto kot kapetan celjskega kluba, nato pa je po vrnitvi Alberta Riere izgubil status prvokategornika in se odločil za menjavo okolja. Izbral je ponudbo Kopra in kanarčkov pri 35 letih pomagal do zelo uspešne sezone. Primorski klub se vrača na evropski zemljevid, saj so Koprčani osvojili tretje mesto v prvenstvu, v pokalu pa so v finalu ostali praznih rok proti Celju. To je bil sploh edini poraz Kopra pod vodstvom Slaviše Stojanovića v tej sezoni.

"Sezona 2024/25 je uspešno končana. Obljuba, ki sem jo dal športnemu direktorju in predsedniku FC Koper, je izpolnjena (Evropa). Za nami je sezona, polna vzponov in padcev, a kljub vsem izzivom smo jo pripeljali do konca s ponosom. Zaključujemo na 3. mestu v ligi, odigrali smo finale pokala in – kar je najpomembneje – Koper se po nekaj sezonah znova vrača v Evropo! Ekipa, strokovni štab, navijači – hvala vsem, ki ste verjeli in stali ob strani. Moja misija je uspešno zaključena. Hvala, Koper! Nadaljevanje moje zgodbe sledi kmalu ..." se je 35-letni zvezni igralec Popović zahvalil vsem, s katerimi je uspešno sodeloval v Kopru, pri katerem se je sicer mudil kot nogometaš že pred poldrugim desetletjem, in napovedal, kako bo v kratkem sprejel odločitev, kako naprej.