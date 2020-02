Preplah med navijači Interja, poškodoval se je Handanović

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manjkal bo prvič po dveh letih in pol

Inter na današnji prvenstveni tekmi proti Udineseju ne bo mogel računati na svojega kapetana in enega najboljših posameznikov moštva, vratarja Samirja Handanovića. Nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant si je poškodoval roko. Navijači Interja zdaj trepetajo, ali bo nared za veliki milanski derbi, ki bo na sporedu že čez teden dni.

Samir Handanović je odpotoval v Videm, kjer bi moral igrati na današnji tekmi 22. kroga italijanskega prvenstva proti svojemu nekdanjemu klubu Udineseju, a si je na treningu poškodoval roko. Kako hudo je z njo in koliko časa bo odsoten, za zdaj še ni znano. Po nekaterih informacijah utegne izpustiti več tekem, za zdaj pa je znano samo to, da ga proti Udineseju zagotovo ne bo.

To bo prva tekma po kar 97 tekmah v nizu, ki jo bo izpustil. Zanimivo, nazadnje se je to zgodilo prav proti Udineseju, in sicer maja 2017.

Handanović, ki je po odhodu Maura Icardija v Pariz postal kapetan Interja, za katerega igra od leta 2012, je že vrsto let tudi eden najboljših posameznikov Milančanov, ki so v tej sezoni po daljšem času spet v igri za naslov prvaka, na katerega čakajo od leta 2010. V 21. krog so vstopili kot drugi, s tremi točkami zaostanka za vodilnim Juventusom.

Handanović, ki je bil v prejšnji sezoni izbran za najboljšega vratarja prve italijanske lige, odlično pa brani tudi v tej sezoni, je na 29 tekmah prejel 29 golov. Na osmih tekmah je ohranil mrežo nedotaknjeno.

V prvenstvu je prejel 18 golov in je vratar z najmanj prejetimi zadetki v italijanskem prvenstvu.