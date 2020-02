V živo: Vodilni Juventus gosti Fiorentino, Kurtić Parmi pomagal do točke

Parma, za katero po novem igra tudi Jasmin Kurtić, je v soboto gostovala pri Cagliariju Valterja Birse (ni igral, sedel je na klopi) in do remija z 2:2 in pomembne točke v boju za Evropo, za katero se letos presenetljivo bori, prišla z golom v 94. minuti, za katerega je soigralca lepo asistiral prav izkušeni slovenski vezist, ki je igral od prve do zadnje minute.

23 - Immobile (Lazio)

17 - Ronaldo (Juventus),

14 - Joao Pedro (Cagliari), Lukaku (Inter),

13 - Iličić (Atalanta),

12 - Muriel (Atalanta),

11 - Martinez (Inter)

10 - Caputo (Sassuolo), Džeko (Roma)

2 - Kurtić (Spal) ...