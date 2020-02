Jasna in glasna zaupnica za Luko Elsnerja

"Če nisem zadovoljen s sodelavci, če svojega dela ne opravljajo dobro, jih zamenjam. Vsi delamo napake v življenju, ampak ko ljudje dobro opravljajo svoj posel in od sebe dajejo vse, kar lahko, jih moram podpreti. Nisem izdajalec. Tukaj je, da bi zaključil triletni cikel, tako kot ga je pred njim Christophe Pelissier," je odločno zaupnico Luki Elsnerju izrekel Bernard Joannin, prvi mož trenutno predzadnjeuvrščenega francoskega prvoligaša Amiensa, ki je prejšnjo prvenstveno sezono končal na 15. mestu med 20 francoskimi prvoligaši.

Amiens je prejšnji teden med tednom najprej remiziral v gosteh pri Lyonu z 0:0, potem pa v soboto pred domačimi navijači proti Monacu vse do 85. minute vodil z 1:0, a nato prejel dva gola in spet izgubil. Da bi bil večer za Amiens in njegove navijače, ki so že pred časom izrazili nezadovoljstvo nad Elsnerjevim delom, še slabše, je neposredni konkurent za obstanek Nimes spet zmagal in se tako Elsnerjevemu klubu na 18. mestu, ki ob koncu sezone prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek, oddaljil za štiri točke.

Zgodil se je premik na bolje

Toda premik na bolje v igri se je v zadnjem tednu zgodil, tako da optimizma ne manjka niti med navijači Amiensa, po porazu z Monacom pa je o tem, da je zadovoljen s predstavo, govoril tudi edini slovenski trener ob Bojanu Prašnikarju (med septembrom 2007 in junijem 2008 je vodil takratnega nemškega prvoligaša Energie Cottbus), ki je dobil priložnost za delo v eni izmed najboljših petih evropskih nogometnih lig.

Dobri rezultati, potem pa kriza, ki traja od novembra lani

Elsner, ki je v Amiens iz Belgije, kjer je navduševal na klopi tamkajšnjega drugoligaša Union Saint Gilloiseja, prišel poleti, je do zdaj Amiens vodil na 28 tekmah. Zbral je šest zmag, šest remijev in 14 porazov.

Po začetnih dobrih rezultatih je Amiens padel v krizo in v prvenstvu zdaj na zmago čaka že dolgih 12 tekem. Nazadnje je zmagal 2. novembra lani, ko je doma v 12. prvenstvenem krogu z 1:0 premagal Brest. Potem je nanizal osem porazov in štiri remije, po porazih z Rennesom (po enajstmetrovkah) in Lillu (z 0:2) pa je izpadel tudi iz francoskega pokala in ligaškega pokala.

Naslednjo priložnost, da pride do tako želene zmage, bo imel Amiens v soboto, a naloga ne bo lahka. V goste v prvenstvu prihaja vodilni PSG, ki ima na vrhu lestvice 12 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem in je na dobri poti, da obrani naslov prvaka.