Slovenci si delajo zaloge hrane. Trgovci mirijo.

Kot so za STA povedali v Mercatorju, so reakcijo kupcev, povezano s širjenjem virusa v sosednjih državah, pričakovali. Največje povečanje prometa beležijo v svojih trgovinah ob meji z Italijo, predvsem na Goriškem, trende rasti pa zaznavajo tudi drugod po državi. V porastu je sicer predvsem povpraševanje po osnovnih živilih, so pojasnili.

Moka, sladkor, olja, suhi kvas, konzervirani izdelki

"Potrudili se bomo, da bodo naše trgovine tudi v prihodnje ustrezno založene, tudi z osnovnimi živili, ki jih nekateri kupci kupujejo na zalogo. To so moka, sladkor, olja, suhi kvas, konzervirani izdelki in podobno. Prepričani pa smo, da ta trenutek ni potrebe za zaskrbljenost v zvezi s pomanjkanjem živil," so navedli v Mercatorju, kjer trenutno ne pričakujejo zaustavitve dobave iz tujine, piše STA.

Povečano število večjih nakupov in povečano povpraševanje po izdelkih z daljšim rokom uporabe v zadnjih dneh opažajo tudi v Spar Slovenija. Tudi pri tem trgovcu, so za STA zagotovili, zagotavljajo zadostne količine izdelkov, "ki so na voljo v naših trgovinah, obenem pa smo pripravljeni tudi na morebitno dodatno povpraševanje".

V trgovino po konzerve in razkužilo za roke

Pri Lidl Slovenija pa so za STA povedali, da ob povečanem povpraševanju po trajnih in konzerviranih izdelkih beležijo tudi nekoliko povečano zanimanje za razkužila za roke. Ne glede na to, zalaganje poteka normalno, so dodali. "Ker blago naročamo na dnevni ravni iz našega logističnega centra, so izdelki, četudi kak dan morda poidejo, naslednji dan normalno razpoložljivi," so zatrdili.

"Po prvih opažanjih kupci v večji meri posegajo po osnovnih živilih, živilih z daljšim rokom trajanja ter higienskih pripomočkih," so navedbe ostalih trgovcev za STA potrdili še v Hoferju. "Dobavna veriga načeloma ni motena, prav tako se trenutno ne soočamo s pomanjkanjem zalog," so dodali.