Koronavirus: "Ne vidim nič dobrega v tem, da se tako straši ljudi" #video

Panika zaradi novega koronavirusa se pri nas vse bolj stopnjuje, za kar je večinoma krivo hitro širjenje okužb na severu Italije. Pri naših sosedih je zaradi tega virusa do zdaj umrlo sedem ljudi, okuženih pa jih je več kot 260.

A čeprav se poročanja o koronavirusu iz dneva v dan zdijo bolj zastrašujoča, pa Diana Vlahinič meni, da je takšna panika odveč. "Ne gre za tako hudo nalezljivost, kot jo zdaj prikazujejo mediji. Ne vidim nič dobrega v tem, da se tako straši ljudi," je povedala v skoraj 20-minutnem videu, v katerem je razložila, kako novi koronavirus deluje ter kako se zaščititi pred okužbo.

Video je posnela predvsem zato, da malce pomiri ljudi, saj so ljudje, ko so prestrašeni, v večjem stresu, "to pa oslabi delovanje imunskega sistema, namesto da bi jim povedali, da je treba samo okrepiti delovanje imunskega sistema".

Diana Vlahinič je certificirana svetovalka tradicionalne kitajske medicine, študentka naturopatije ter lastnica trgovine z naravno ekološko kozmetiko in prehranskimi dodatki. O njej smo obširneje pisali konec decembra.

Ni res, da takoj zbolimo, če pridemo v stik s tem virusom

Diana svoje široko znanje redno deli na družbenih omrežjih, kjer ji sledilci pošiljajo tudi vprašanja in dvome o različnih boleznih in okužbah. Tokrat so se nanjo usula vprašanja o novem koronavirusu in tem, kako se naravno zaščititi pred njim, drugimi virusi, gripo in prehladom.

Gre za naturopatsko pomoč, pri čemer poudarja, da naj se vsak, ki ima kakršnokoli bolezen, diagnozo ali uživa kakršnakoli zdravila, pred upoštevanjem njenih nasvetov najprej posvetuje s svojim zdravnikom.

"Velja neka bojazen, da če pridemo v stik s tem virusom, takoj zbolimo, kar seveda ni čisto res," začenja video, v katerem razlaga, kako delujejo virusi, da pri novem koronavirusu sicer velja visoka nalezljivost, a še zdaleč ne takšna kot pri ošpicah.

Opozorila je tudi na gripo in na to, da trenutno nimamo prisotne samo ene gripe, saj ta mutira, ampak veliko več različnih virusov gripe, ki se trenutno širi, medtem ko "pri COVID-19 (novo poimenovanje novega koronavirusa) imunologi še niso povsem prepričani, a kaže, da ne mutira", razlaga Diana. "Je enak, kot je bil decembra 2019, ko so ga odkrili, kar je dobra informacija, a se lahko tudi to spremeni."

Pred virusi vas bo bolj kot maska zaščitil močan imunski sistem. Foto: Getty Images

Dovolj spanja, zelenjave in krepitev imunskega sistema so ključni

Kaj lahko torej storimo zdaj, v tem trenutku?

Še dodatno okrepimo imunski sistem. Diana poudarja, da je izjemno pomembna krepitev imunskega sistema. "Osnova je seveda dobro umivanje rok z milom, pravilno kihanje in kašljanje - ne kihamo in kašljamo v roke, ampak v komolec, saj na ta način preprečimo nadaljnjo širitev okužbe." Za maske pravi, da so načeloma neučinkovite, saj "splošni uporabniki mask ne poznamo dobro tehnik sterilnosti".

Poskrbimo za zadostno količino spanja. "Dovolj spanja je ključno, takrat se naše telo regenerira, razstruplja in tudi stresni hormoni bodo nižji, če bomo dovolj spali. Vsaj od sedem do osem ur kakovostnega spanja na noč je potrebnega."

Priporoča večje uživanje zelenjave. Zelenjava namreč krepi črevesje; vlaknine v njej ga očistijo in nahranijo dobre bakterije. "Večina prehrane naj bo zelenjava, ker vsebuje vlaknine, antioksidante, vitamine, minerale ... Vse, kar potrebuje naš imunski sistem in kar potrebujejo bakterije v našem črevesju za prehrano, da se potem sproščajo tudi določeni vitamini, da je črevesje zdravo in da je delovanje imunskega sistema močnejše, njegov sedež pa je ravno v črevesju."

Svetuje jemanje prehranskih dodatkov. Poleg tega svetuje tudi jemanje probiotikov, vitamina D3 in vitamina C ter antivirusno zelišče, sirup črnega bezga.

Diana svetuje jemanje prehranskih dodatkov, kot so probiotiki ter vitamina D3 in C. Foto: Getty Images

"Ne čakajte, da zbolite"

Ob koncu je še poudarila, da naj se vse našteto uživa preventivno in da naj se nikar ne čaka na bolezen. "Če boste čakali, da boste zboleli, boste delovali kurativno, takrat je poraba energije telesa večja, dlje časa potrebujete, da se pozdravite. Naredite nekaj, da zmanjšate možnost, da zbolite!"

Dodala je, da "ne bi rada zmanjšala resnosti dojemanja virusov in okužb" ter da "moramo narediti maksimalno, da se uspešno zaščitimo". "To še ne pomeni, da bomo, čim je virus blizu nas, vsi zboleli."

