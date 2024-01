Želodčne težave: kako jih olajšati na naraven način?

Vstop v novo leto prinaša obilo veselja, zabave in okusne hrane. Želodčne težave so pogost spremljevalec prazničnih pojedin, zlasti zaradi preobilice hrane, ki je pogosto tudi slabše kakovosti. Posledice prenajedanja se lahko odražajo kot nastanek ali poslabšanje obstoječih želodčnih težav. Na trgu obstajajo številna zdravila, ki pa lahko še posebej ob dolgotrajni uporabi povzročajo številne negativne posledice. Naturopatija ponuja naravne in učinkovite rešitve, ki jih imajo tudi pri Planetu zdravja .

"Bolezni prebavil so bolezni sodobne zahodne civilizacije," pravi dr. Željko Perdija, specialist gastroenterolog. Glavni razlog se skriva v zahodnem načinu življenja. Vajeni smo jesti hitro in premalo se osredotočamo na to, kaj dejansko jemo in torej vnašamo v svoje telo. Posledica tega so številne želodčne težave in težave s prebavili, ki danes pestijo številne posameznike.

Pri tem pa vsekakor ne pomaga niti kajenje, prekomerno uživanje alkohola in stres, o katerem se danes vse več govori in ga lahko postavljamo ob bok prej omenjenim škodljivim navadam.

Foto: Jan Lukanović

Najpogostejše bolezni prebavil

Pojavnost bolezni zgornjih in spodnjih prebavil je vedno večja. Želodčna kila je ena izmed bolezni, ki je neposredno povezana z napačnim načinom prehranjevanja. Kot pojasnjuje dr. Željko Perdija, požiralnik prehaja v trebušno votlino skozi prepono. To ni mišica, ampak je skupek vlaken, ki mu pravimo zgornja zapiralka želodca. Ko jemo, požiralnik potiska grižljaj do želodca. Če hrano prehitro goltamo in je niti ne prežvečimo, dobesedno silimo požiralnik in zgornjo zapiralko želodca, da ne delujeta pravilno.

Občasno hitro prehranjevanje seveda ne bo povzročilo večjih zdravstvenih težav, a ponavljanje lahko vodi do želodčne kile. Ta ni ozdravljiva. Lahko se le prepreči nadaljevanje ali pa se kilo popravi kirurško.

Še ena vse pogostejša bolezen sodobnega človeka v razvitem svetu je gastritis, ki povzroča prekomerno izločanje želodčne kisline, veliko jih je povezanih z vračanjem žolca v želodec. To je lahko zelo agresivno in povzroči tudi žolčni refluks in s tem žolčni gastritis. Kompleksna stanja povzročajo nepravilnosti na sluznici in s tem vnetja. Želodec tako ne deluje več pravilno, bolnik mora spremeniti prehrano in poseči po zdravilih, ki celijo sluznico in omogočajo normalen fiziološki proces.

Foto: Getty Images

Med pogostejše bolezni spodnjih prebavil pa spadajo Kronova bolezen, ulcerozni kolitis in vmesna stanja, kot je sindrom razdraženega črevesja.

Neželeni stranski učinki

Da bi prekinili ta začarani krog neprimernega prehranjevanja, bi morali že v procesu šolanja otrok tej problematiki nameniti več pozornosti, izobraziti otroke o pomenu zdrave prehrane, o zdravih prehranjevalnih navadah in hrani, ki je za telo koristna. A kaj lahko storimo danes? Kaj lahko storijo posamezniki, ki jih pestijo ponavljajoče se želodčne težave?

Foto: Jan Lukanović

V medicini poznajo kar nekaj zdravil, ki lahko pomagajo pri zgoraj opisanih težavah z želodcem. Zaviralci protonske črpalke so med najbolj predpisanimi zdravili na svetu, vendar imajo tudi stranke učinke, opozarja dr. Željko Perdija. Čeprav gre za učinkovita zdravila, pa niso namenjena vsakomur, predvsem pa mora biti njihova uporaba na dolgi rok omejena.

Vsa zdravila imajo namreč določene stranske učinke, navaja dr. Željko Perdija. Nekatera lahko poslabšajo celotni osnovni vzrok bolezni, zato na dolgi rok ni izboljšanja. Zaviralci lahko vplivajo na jetra, slabšanje kosti, ker zavirajo določene encime in elektrolite, predvsem kalcij.

Naravni pristop, ki težave rešuje celostno

Foto: Jan Lukanović

Prebavila zajemajo velik spekter delovanja človeškega telesa, zato so prebavne težave že po naravi izjemno komplekse in potrebujejo celostno rešitev. Pri akutnih težavah so zdravila, ki jih je predpisal zdravnik, seveda prava pot, a nam je obenem lahko v veliko pomoč tudi naturopatija, ki temelji na uporabi naravnih molekul in pravilnem načinu prehranjevanja. Že res, da to ni lažji pristop, kot je uporaba sintetičnih zdravil, a je veliko bolj trajen pristop brez nezaželenih stranskih učinkov na naše telo.

Dr. Željko Perdija in prof. Igor Ogorevc, ki ljudem pomaga po načelih naturopatije in je tudi direktor podjetja Planet zdravja, sta naravna olja Planeta zdravja skupaj izboljšala, ciljno dodelala in bolje definirala za določene težave. Ta olja so namenjena želodcu in zgornjim prebavilom, za hiperacidna in biliarna stanja, ko je preveč žolča, pa imajo tudi vmesni produkt, ki se kombinira z obema.

Foto: Jan Lukanović Biliar Gastro Oil pomaga ljudem, ki imajo težave z žolčnikom. Nevtralizira odvečno količino žolča, ki se izteka v dvanajstnik, kadar ni žolčnega mehurja. Ko ga zaužijemo, jetra proizvedejo žolč, ampak ko pride v dvanajstnik, se hkrati nevtralizira, kar pomeni, da se odvečna količina žolča nevtralizira že v tankem črevesju. Za imunski sistem je zelo slabo, kadar v tanko črevo pride preveč žolča, takrat nastanejo huda vnetja in to je eden od glavnih vzrokov za sindrom razdražljivega črevesja. S tem oljem dosegajo zelo dobre rezultate, izdelujejo pa ga že več kot 20 let. Foto: Jan Lukanović Hiperacid Gastro Oil je primeren pri prekomernem izločanju želodčne kisline. Ima izjemno pomirjujoče lastnosti, nežno ohladi želodec, ustvarja optimalno okolje za prebavo in hkrati zmanjšuje pretirano proizvodnjo želodčne kisline. Ne zatira le simptomov, temveč rešuje težavo pri izvoru. Foto: Jan Lukanović Gastro Protect Oil se dobro kombinira z Biliar Gastro Oil in Hiperacid Gastro Oil. Vsebuje olje kardamoma, ki ga v tradicionalni medicini redno uporabljajo za prebavni sistem. To je vrhunska zaščita sluznic pred kislinami. Je odlično olje za ljudi, ki so preveč zasluzeni. Sluz je reakcija obrambnega mehanizma.

Jemanje teh olj predstavlja vrhunsko zaščito črevesja in pomoč imunskemu sistemu, lahko pa jih jemljete tudi skupaj. Kot pravi Igor Ogorevc, najbolj prodajano olje Biliar Gastro Oil pokriva zelo širok spekter težav z želodcem. Samo v Sloveniji Planet zdravja proda več kot 40 tisoč stekleničk olja na leto. Mnogi so si z njim popravili želodec in ne potrebujejo več drugih terapij.

Svojo ponudbo pa pri Planetu zdravja širijo tudi že v tujino, kjer so navdušeni prav nad učinkovitostjo teh izdelkov. Planet zdravja je organiziral že dve šolanji za terapevte po njihovi metodi, zdaj pa bodo organizirali še šolanje za zdravnike v ZDA. V Sloveniji že deluje približno 20 terapevtov.

Foto: Ana Kovač Igor in Irma Ogorevc sta po lastnih izkušnjah s težkimi boleznimi pred 25 leti stopila na poslovno pot, katere cilj je spodbujanje in omogočanje zdravega življenja. V okviru blagovne znamke Planet zdravja ponujata več kot 50 različnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja, izdelani v Sloveniji, njihov cilj pa je izboljšano počutje ljudi. Irma in Igor sta pred kratkim izdelala tudi dve študiji s področja naturopatije, ki sta se na sedmem svetovnem kongresu naturopatske medicine v Parizu uvrstili med najboljših deset. Njuna študija o odpravljanju radioaktivnosti iz telesa se je uvrstila na prestižno drugo mesto, medtem ko se je raziskava o pomoči ljudem pri postcovidnem sindromu in kronični utrujenosti uvrstila na izjemno sedmo mesto.

Opisana terapija ne nadomešča uradnega zdravljenja. V primeru zdravstvenih težav se obrnite na zdravnika.