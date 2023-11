Najpogostejše bolezni zahodne civilizacije: kako slovenska naveza pomaga tisočim pacientom

Med najpogostejše bolezni zahodne civilizacije spadajo bolezni prebavil, ki jih ima do 12 odstotkov zahodne populacije. Veliko pacientov trpi zaradi kroničnih bolečin v trebuhu, v želodcu po obroku čuti težo, trpi zaradi zaprtja, vetrov in nepravilnega odvajanja. Vse to slabo vpliva na kakovost njihovega življenja, poleg vsega pa velikokrat sploh ne najdejo trajne rešitve za svoje težave. Kot je skozi svojo prakso in prek znanstvenih člankov spoznal internist in specialist gastroenterolog dr. med. Željko Perdija, je glavni krivec za prebavne težave in bolezni naš zahodnjaški način življenja, za katerega so značilni neprimeren odnos do hrane, nepravilna izbira hrane in prevelik stres.

Do 12 odstotkov zahodne civilizacije trpi zaradi težav s prebavnim sistemom. Foto: Shutterstock

Glede na to, kako kompleksne so prebavne težave, jih moramo rešiti celostno, pri tem pa nam je v veliko pomoč tudi naturopatija, ki prisega na zdravljenje z naravnimi molekulami in s pravilnim načinom prehranjevanja. To sicer ni najlažji način, vendar je veliko bolj trajen in nima stranskih učinkov, kot jih imajo sintetično proizvedena zdravila, če jih jemljemo dalj časa. Vseeno ne smemo zanemariti nujnosti jemanja farmacevtskih izdelkov, kadar so težave resne in akutne. O tej široki tematiki smo se pogovarjali s specialistom gastroenterologom dr. med. Željko Perdijo in direktorjem podjetja Planet zdravja, ki ljudem pomaga po načelih naturopatije, prof. Igorjem Ogorevcem. Strokovnjaka sta namreč združila svoje znanje in izkušnje – dodelala sta formulacije nekaterih naturopatskih pripravkov, ki so se izkazali za izjemno učinkovite pri ljudeh, ki pri terapevtih Planeta zdravja poiščejo dodatno pomoč zaradi kroničnih težav s prebavili.

Dr. med. Željko Perdija: "Pacientu želim posvetiti več svojega časa in mu pomagati celostno" Specialist gastroenterolog dr. med. Željko Perdija: "Glavni krivec za prebavne težave in bolezni je naš zahodnjaški način življenja." Foto: Jan Lukanović Specialist gastroenterolog dr. med. Željko Perdija, ki velja za vrhunskega zdravnika, je kot internist končal specializacijo iz pulmologije, in ker so se v ptujski bolnišnici, kjer je delal, pokazale potrebe po specialistu gastroenterologu, je končal še izobraževanja na tem področju. Ker si je želel delati v ustanovi, ki je drugače organizirana kot ustanove javnega zdravja, je ustanovil svojo kliniko. "V Sloveniji imamo odlične zdravnike in medicino na zelo visoki ravni, sistem organizacije pa mi ni blizu. Vedel sem, da sam ne bom mogel spremeniti sistema, zato sem z bratom ekonomistom združil moči in oblikoval zasebni center, ker si želim imeti dovolj časa za svojega pacienta in mu pomagati celostno. Imamo vsa dovoljenja za opravljanje vseh storitev iz interne medicine, kirurgije, kozmetike in radiologije. Največ pa imamo pacientov, ki pridejo k nam zaradi prebavnih težav."

Kako pomembna je celostna obravnava pacienta?

Željko Perdija: V svetu ni redko, da na javnih klinikah pacienta obravnavajo celostno. Pri nas smo glede določenih stvari preveč konzervativni. Svoj poklic jemljem zelo resno, medicino jemljem kot misijo in ne kot službo. Moj cilj je pomagati pacientu, pri tem me ne zanima sistem, ki bi me omejeval. Nočem delati v okolju, ki mi narekuje, kaj lahko uporabljam. Imam zadosti izkušenj in znanja, da lahko uporabljam tisto, kar je za pacienta neškodljivo in mu lahko pomaga. Hitro pridemo do tega, da smo v medicini pri kroničnih stanjih zelo omejeni. Kmalu nam preostane le nekaj farmacevtskih produktov, ki se stalno uporabljajo, in pacienti se ujamejo v začaran krog, iz katerega ni izhoda, mi jim pa ne moremo več ničesar ponuditi. Drugod po svetu zdravniki uporabljajo še druge metode, ki pacientom lahko pomagajo. Ena od stvari, ki so zame zelo zanimive, so naravne molekule. To so naravne snovi, ki so narejene na pravilen način. Zaradi tega smo se tudi povezali z naturopatijo, ki jo izvaja prof Igor Ogorevc v okviru Planeta zdravja. Naturopatija je znanost, ki ponuja veliko drugačnih rešitev. Govorimo o integrativni medicini, ko iz več smeri vzamemo tisto najboljše in to kompleksno rešitev ponudimo posameznemu pacientu. Personalizacija medicine je zelo pomembna, saj je vsak pacient drugačen, in tudi to me je motilo v javnem zdravstvenem sistemu, saj ta ne omogoča, da bi se zdravnik pacientu dovolj posvetil. Zdravnik potrebuje dovolj časa za vsakega pacienta.

Že sprememba odnosa do hrane je polovica rešitve

Zakaj so bolezni prebavil tako pogoste?

Bolezni prebavil so bolezni sodobne zahodne civilizacije. Na pogostost teh težav vpliva veliko dejavnikov. Glavni dejavnik je kompleksen zahodni življenjski slog. Gre za način prehranjevanja in nepravilen odnos do prehrane. Že sprememba odnosa do hrane lahko prinese veliko dobrega. V osnovnih šolah bi se morali že zgodaj začeti učiti o pravilnem odnosu do hrane in prehranjevanja, le tako bodo prihodnjim generacijam prihranjene težave zaradi prebavil, s katerimi se ljudje soočajo danes.

Pojavnost gastroenteroloških bolezni zgornjih in spodnjih prebavil je vedno večja, največ jih je v zahodnih razvitih kulturah. V Indiji ali v kulturah, ki jih dojemamo za higiensko manj ustrezne, je pojavnost bolezni, kot so rak na danki in črevesne težave, gastroenterokolitisi, gastritisi in drugi "itisi", dosti manjša kot v razvitih državah, kjer je pojavnost v celotni populaciji do 12-odstotna. V Sloveniji je ta delež od deset do 12 odstotkov. Med boleznimi zgornjih prebavil so najpogostejša vnetja.

"Kot zdravnik želim imeti dovolj časa za vsakega pacienta. Želim mu pomagati dolgoročno in celostno." Foto: Jan Lukanović

Zakaj je v tretjem svetu teh težav toliko manj?

Željko Perdija: V državah v razvoju imajo drugačen način priprave hrane, veliko več kuhajo. Imajo zelo malo hitre prehrane in povsem drugačen odnos do prehranjevanja. Sama higiena sploh ni bistvena, saj se prebivalci nenazadnje prej ko slej prekužimo z določenimi bakterijami in te postanejo del nas. Brez bakterij pa tako ali tako ne moremo živeti. Črevesna mikroflora je izjemno pomembna in se razlikuje od človeka do človeka. Bakterijsko mikrofloro v črevesju z uporabo številnih zdravil in s prazno prehrano porušimo, kar vpliva na naše možgane. O povezanosti možganov in prebavil se vedno več govori.

Katere so najpogostejše bolezni prebavil?

Željko Perdija: Ločimo jih na bolezni zgornjih in bolezni spodnjih prebavil. Zgornja prebavila se začnejo z usti, torej zobovjem, žvečenjem. Že misel na hrano je začetek prebavljanja. Tukaj se moram vrniti na način prehranjevanja, ko zahodnjaki hrano kar pomečemo vase. Potem pa pride do bolezni. Začetek bolezni se začne že v mladih letih. Veliko mladostnikov ima že vnetje želodčne sluznice in želodčne kile, ki nikakor niso prirojene.

Požiralnik, ki prehaja v trebušno votlino, gre skozi prepono. To ni mišica, ampak je skupek vlaken, ki mu pravimo zgornja zapiralka želodca. Ko jemo, požiralnik potiska grižljaj do želodca. Če hrano prehitro goltamo in je niti ne prežvečimo, dobesedno silimo požiralnik in zgornjo zapiralko želodca, da ne delujeta pravilno. Če se to zgodi občasno, ni problema, če pa se to ponavlja pri vsakem obroku dan za dnem, pa pride do želodčne kile. Tega ni mogoče popraviti, lahko le preprečimo nadaljevanje ali popravimo kirurško. Zato je pomembno ljudi navaditi na pravilno prehranjevanje, s tem da je treba še opustiti kajenje, prekomerno uživanje alkohola in zmanjšati stres.

Nekatera vnetja oziroma gastritise povzroča prekomerno izločanje želodčne kisline, veliko jih je povezanih z vračanjem žolča v želodec, ki je lahko zelo agresivno in povzroča žolčni refluks s posledičnim žolčnim gastritisom. Kompleksna stanja povzročajo nepravilnosti na sluznici, in ko pride do vnetja, želodec ne deluje več pravilno, zato moramo spremeniti prehrano in poskusiti dodati še nekaj, kar bi sluznico zacelilo in bi omogočilo normalni fiziološki proces.

V medicini poznamo nekaj zdravil – zaviralce protonske črpalke, ki so na žalost med najbolj predpisovanimi zdravili na svetu, vendar imajo stranske učinke.

Zakaj zaviralci protonske črpalke lahko poslabšajo stanje pacienta? Prof. Igor Ogorevc ima magisterij s področja javnega zdravja, zdaj pa zaključuje tudi doktorat s tega področja. Foto: Jan Lukanović Igor Ogorevc: Pri številnih pacientih se pojavlja tudi pomanjkanje želodčne kisline. Hipoacidni gastritis se pojavlja pri veliki večini populacije nad 55. letom. Želodčnega soka je dovolj, pH vrednost želodčne kisline pa je previsoka, kar pomeni, da kislina ni dovolj močna, da bi se beljakovina razgradila, ampak gnije. Zato vsem ljudem, ki pridejo v Planet zdravja, za določen čas odsvetujemo vse živalske beljakovine, ker se pri njih ne prebavijo dobro. Sem spadajo vse živalske beljakovine, vsa rafinirana, konzervirana, ocvrta in industrijsko predelana hrana. Izpostavil bi uporabo rafiniranih olj v prehrani. Le hladno stiskana olja niso rafinirana. Rafinirano olje je tako rekoč odpadek kemične industrije pri pridobivanju voskov in smol za izdelavo barv in lakov. Ta olja se pridobivajo s heksanom, ki je sam po sebi rakotvoren. Določena količina heksana vedno ostane v oljih, ker ga ni mogoče odstraniti. V procesu rafinacije se vsako olje vsaj dvakrat segreje na 275 stopinj Celzija, nastanejo kancerogene transmaščobe. Vsaka maščoba, segreta nad 180 stopinj Celzija, je transmaščoba. Ogljik v teh oljih, ki nase veže vse elemente, osiromaši telo vseh hranilnih snovi. Izboljšana formulacija za še boljšo zaščito črevesja Blagovna znamka Planet zdravja ponuja več kot 50 različnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja, izdelani so v Sloveniji, njihov cilj pa je izboljšano počutje ljudi. Foto: Jan Lukanović Nekatera svoja olja za prebavila so na Planetu zdravja s pomočjo dr. Perdije izboljšali, ciljno dodelali in bolje definirali za določene težave. Jemanje teh olj predstavlja vrhunsko zaščito črevesja in pomoč imunskemu sistemu, lahko jih jemljemo tudi skupaj. Foto: Jan Lukanović Biliar Gastro Oil: za pomoč ljudem, ki imajo težave z žolčnikom. Nevtralizira odvečno količino žolča, ki se izteka v dvanajstnik, kadar ni žolčnega mehurja. Ko ga zaužijemo, jetra proizvedejo žolč, ampak ko pride v dvanajstnik, se hkrati nevtralizira, kar pomeni, da se nevtralizira odvečna količina žolča že v tankem črevesju. Za imunski sistem je zelo slabo, kadar v tanko črevo pride preveč žolča, takrat nastanejo huda vnetja in to je eden od glavnih vzrokov za sindrom razdražljivega črevesja. S tem oljem dosegajo zelo dobre rezultate, izdelujejo pa ga že več kot 20 let. Foto: Jan Lukanović Hiperacid Gastro Oil: primerno je pri prekomernem izločanju želodčne kisline. Ima izjemno pomirjujoče lastnosti, nežno ohladi želodec, ustvarja optimalno okolje za prebavo in hkrati zmanjšuje pretirano proizvodnjo želodčne kisline. Ne zatira le simptomov, temveč rešuje težavo pri izvoru. Foto: Jan Lukanović Gastro Protect Oil: se dobro kombinira z Biliar Gastro Oil in Hiperacid Gastro Oil. Vsebuje olje kardamoma, ki ga v tradicionalni medicini redno uporabljajo za svoj prebavni sistem. To je vrhunska zaščita sluznic pred kislinami. Je odlično olje za ljudi, ki so preveč zasluzeni. Sluz je reakcija obrambnega mehanizma.

Zakaj moramo biti previdni pri predpisovanju zaviralcev protonske črpalke?

Željko Perdija: Pomembno je, da zaviralce protonske črpalke predpisujemo pravim pacientom. Vsaka bolečina v želodcu in vsako spahovanje ne potrebuje teh zdravil, ki pa vsekakor so učinkovita in v določenih stanjih tudi nujna. Vsakega moramo obravnavati posamično, se z različnimi diagnostičnimi metodami najbolj približati njegovemu stanju. Najprej pa moramo zares poslušati simptome.

Vsa zdravila imajo določene stranske učinke, od tega da lahko poslabšajo celoten osnovni vzrok bolezni, zato na dolgi rok ne bo izboljšanja. Tudi te zaviralce je smiselno jemati samo določen čas. Če pa se zdravnik odloči za dolgotrajno terapijo, mora imeti zelo dobro podlago. Zaviralci lahko vplivajo na jetra, na slabšanje kosti, ker zavirajo določene encime in elektrolite, predvsem kalcij.

Kaj pa prokinetiki, kako delujejo?

Željko Perdija: Prokinetiki pospešujejo gibanje črevesja. Žolč se na primer lahko vrača nazaj, ker je črevesje "preleno". Edina naloga prokinetika je, da pospeši gibanje. Ob vsem, kar imamo, je fino imeti tudi nekaj, kar zagotovo nima stranskih učinkov, to so naravne molekule, tudi hrana.

Čudežnih tablet ni, obstajajo pa naravna olja brez stranskih učinkov

Dr. med. Željko Perdija: "Vzhodnjaški principi, kitajska medicina, ajurveda so že zdavnaj pred sodobno medicino upoštevali holistični princip zdravljenja bolezni. Tudi naturopatija je starejša od sodobne medicine." Foto: Jan Lukanović

Veliko pacientov bi odvrnilo: "Spremeniti prehranjevanje je zelo naporno. Mar ni lažje vzeti zdravila?"

Igor Ogorevc: Treba je spremeniti kulturo prehranjevanja. Čudežnih tablet in zdravil ni. Zato so naša olja koristna, ker na dolgi rok nimajo stranskih učinkov, so naravna in ne škodujejo. Njihove kombinacije izberemo glede na simptome. Gre za naravno stiskana olja.

Željko Perdija: S prof. Ogorevcem smo skupaj prišli do teh produktov, ki so namenjeni želodcu in zgornjim prebavilom, za hiperacidna in biliarna stanja, ko je preveč žolča, pa imamo tudi vmesni produkt, ki se kombinira z obema.

Ali lahko naštejete nekaj pogostih bolezni spodnjih prebavil?

Željko Perdija: To so Kronova bolezen, ulcerozni kolitis in vmesna stanja, kot je sindrom razdražljivega črevesja, česar v medicini ne štejemo za bolezen, ker te procese težko ocenimo – kolonoskopija ne pokaže nič nenavadnega, črevo pa vseeno ne deluje dobro. Znotraj sluznice tankega in debelega črevesja se dogajajo določene spremembe – določene povezave med celicami nehajo delovati in črevo začne prepuščati – to je polpropustno črevo. Spremeni se mikrobiota in prihaja do fermentacije. V trebuhu čutimo težo, smo zaprti, imamo vetrove, nepravilno odvajamo. Vse to pelje do napenjanja pri odvajanju blata, kar povzroča hemeroide.

Zelo dinamična povezava med črevesjem in možgani

Računalniški program, ki ga uporablja Planet zdravja, na osnovi telesne temperature izračuna 150 različnih krvnih parametrov. Foto: Ana Kovač

Črevesje je zelo dramatično povezano tudi z možgani. Kako deluje ta povezava in kako vagusni živec vse to usmerja?

Željko Perdija: Deseti možganski živec mi je zelo všeč, povezan je z možgani in celotnim telesom ter deluje dvosmerno. Regulira parasimpatične živce, ki so odgovorni za delovanje prebavil, delno tudi dihal. Njegovo nasprotje je simpatično živčevje, med sabo sta v ravnovesju. Simpatično živčevje nadzirata kortizol in adrenalin iz nadledvične žleze, ki se izločata ob stresu. Stres lahko ustavlja delovanje parasimpatičnega živčevja, kar povzroči velike težave s prebavili. Treba ga je spraviti v ravnovesje. To naredimo z zmanjševanjem delovanja njegove glavne protiuteži – parasimpatikusa. Naš stresni odziv moramo preprečevati z umirjanjem, dihanjem, meditacijo, sproščanjem, z vsem, kar zmanjšuje negativni stres. Stres je vseeno zaželen, saj je spodbuda za vse, kar počnemo v življenju. Telo nam pove, kdaj ga je preveč.

Poznati moramo samega sebe. Zato je pomemben holističen pristop v medicini, ko sta duh in telo povezana. Vzhodnjaški principi, kitajska medicina, ajurveda so že zdavnaj pred sodobno medicino upoštevali te principe. Tudi naturopatija je starejša od sodobne medicine.

Kako pa prepoznamo, da so se začele motnje v delovanju vagusnega živca?

Željko Perdija: Vse bolezni prebavil se do določene mere lahko pripiše nepravilnemu delovanju parasimpatikusa.

Dr. Ogorevc: Kadar je kriza, takrat vagus ni več v ravnovesju.

Kako poteka prenos informacij iz črevesja v možgane?

Željko Perdija: Prek aferentnih oziroma dovodnih vlaken v živcih. Možgani se na dolgi rok, če črevesje dolgo ne deluje pravilno, tudi okvarijo. Procesi, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, se vedno bolj povezujejo z nepravilnim delovanjem črevesja.

Igor Ogorevc: Vsi, ki pridejo k nam z nevrološkimi težavami, imajo dolgoletne težave z nepravilnim delovanjem prebavil. Poleg tega pri večini ljudi, ki zbolijo zaradi raka na prostati, ugotavljamo, da so imeli prej dolgoletne težave s hemeroidi, ker gre za isto področje. Pri tem gre za težavo ožilja. Vene so se razširile zaradi pretirane toplote in preveč kisline v črevesju. Ta povečuje temperaturo, kar širi vene.

S termoregulacijo do ravnovesja v telesu

Foto: Ana Kovač

V Planetu zdravja imate dolgoletne izkušnje z merjenjem temperature notranjosti telesa in s termoregulacijo telesa. Kako potekajo meritve?

Igor Ogorevc: Uporabljamo najbolj sofisticirano napravo, kar jih je na trgu. Računalniški program na osnovi merjenja telesne temperature na petih telesnih točkah izračuna 150 različnih krvnih parametrov. Kdor pozna osnove biofizike in biokemije, ve, da je vsaka kemična reakcija odvisna od toplote. Že 0,1 stopinje Celzija razlike v telesu pomeni zelo različno kemično reakcijo.

Aparaturo, ki jo uporabljamo, so razvili v okviru ruskega vesoljskega programa. Razumemo, kako deluje, imamo unikatno tolmačenje krvnih rezultatov, z razvojem te aparature pa se ne ukvarjamo.

Kaj bo aparat pokazal, če imam vnet želodec?

Igor Ogorevc: Aparat bo pokazal vnetne procese na krvni sliki, zato moramo vedeti, kaj odstopanja v krvni sliki pomenijo v funkcionalnem delovanju telesa. Če je težava z žolčem, so povišani eozinofilci, če je težava s trebušno slinavko, so težave z monociti, če je težava s črevesjem, so levkociti itd. Motnje v pljučih nakazujejo odstopanja v limfocitih. Vse to pokaže stanje imunskega sistema.

Z ženo Irmo sva razvila naravne produkte, ki odstopanja privedejo do normale, kar pomeni, da se stabilizira delovanje imunskega sistema in potem tudi druge stvari v telesu delujejo prav – vagus, črevesje in želodec. To pa je daljši proces, saj nimamo magičnega zdravila. Pacienti morajo spremeniti tudi svoj življenjski slog in način prehrane.

Vse, česar zaužijemo preveč, je vir težav. Povsod potrebujemo zmernost. Če ukinemo živalsko prehrano, lahko damo telesu možnost, da se vnetje umiri, kar se naknadno vidi po krvni sliki.

Sodelovanje, ki združuje uradno medicino in starodavno naturopatijo

Željko Perdija in Igor Ogorevc Foto: Jan Lukanović

Zakaj ste se odločili za sodelovanje z naturopatsko metodo Igorja in Irme Ogorevc?

Željko Perdija: Ljudje so že v zgodovini uporabljali rastline in naravo za zdravljenje. Moderna farmacija dela veliko dobrih zdravil. Veliko zdravil izhaja tudi iz naravnih molekul. Ko sem v svoji stroki naletel na zaprta vrata, sem začel iskati druge zgodbe, zato sva se z Igorjem Ogorevcem tudi takoj ujela, saj oba govoriva podoben jezik.

Igor Ogorevc: Metoda termoregulacije telesa je del integrativne medicine, ki vključuje vse metode, ki so znanstveno preverjene in dokazane, da so lahko učinkovite. Čisto vseeno je, na kakšen način pacientu omogočamo boljše življenje in s kakšnimi produkti, samo da pridemo do rezultata in da nismo omejeni na kratek čas. Pacientu želimo pomagati za dalj časa, ne samo za 14 dni.

Naša olja so izdelana v Sloveniji, so plod domačega znanja in razvoja, delamo jih že 26 let, imamo bogato prakso, ogromno sodelujemo z raznimi inštituti, fakultetami, univerzami, raziskovalnimi laboratoriji. Velika večina naših izdelkov je tudi klinično preizkušenih. Upoštevamo pa vedno naravne zakonitosti. Naš imunski sistem vsako anorgansko molekulo zazna kot tujek v telesu, razen vode. Sproži se antigen in povzroča vnetja. To velja za stranske učinke sintetičnih molekul, ki so v zdravilih. Uživanje naravnih, torej organskih substanc lahko svetujemo dolgoročno.

Pri nujnih stanjih, pri akutnih težavah in ko so ogrožena življenja, pa je prva pomoč z zdravili v medicini nujna. Naturopatija ni alternativna medicina, ampak gre za integrativno ali komplementarno medicino, ki lahko z uradno medicino lepo sodeluje. Pri nas nikoli ne odsvetujemo obiska zdravnika in uradne medicine. Pacienta smo že poslali naravnost v zdravstveni dom, saj zelo dobro vemo, kje so naše meje, kje lahko pomagamo in kje je nujen drug način.

Naše najbolj poznano olje pokriva zelo širok spekter težav z želodcem. Samo v Sloveniji prodamo več kot 40 tisoč stekleničk tega olja letno, kar je res veliko. Nekateri so si z njim tako popravili želodec, da jim ni treba jemati nobene druge terapije več. Če se občasno pojavi težava, pridejo po to olje, in je spet vse v redu.

Širimo se tudi v tujino, kjer jih najbolj prepriča prav učinkovitost izdelkov. Organizirali smo že dve šolanji za terapevte po naši metodi, zdaj bomo organizirali tudi šolanje za zdravnike v ZDA. Zanimanja je ogromno, za terapevta pa je zaželeno, da je zdravnik oziroma je pogoj, da pozna anatomijo, fiziologijo in imunologijo. Pri nas dela približno 20 terapevtov.

Irma in Igor Ogorevc Foto: Ana Kovač Igor in Irma Ogorevc sta po lastnih izkušnjah s težkimi boleznimi pred 25 leti stopila na poslovno pot, katere cilje je spodbujanje in omogočanje zdravega življenja. V okviru blagovne znamke Planet zdravja ponujata več kot 50 različnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja, izdelani v Sloveniji, njihov cilj pa je izboljšano počutje ljudi. Irma in Igor sta pred kratkim izdelala tudi dve študiji s področja naturopatije, ki sta se na 7. svetovnem kongresu naturopatske medicine v Parizu uvrstili med najboljših deset. Njuna študija o odpravljanju radioaktivnosti iz telesa se je uvrstila na prestižno drugo mesto, medtem ko se je raziskava o pomoči ljudem pri postcovidnem sindromu in kronični utrujenosti uvrstila na izjemno sedmo mesto.

Opisana terapija ne nadomešča uradnega zdravljenja. V primeru zdravstvenih težav se obrnite na zdravnika.