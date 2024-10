Če boste jedli to živilo, boste lažje shujšali

Zakaj je kislo zelje dobro za zdravje?

Bogastvo vitaminov in mineralov

Kislo zelje je izjemno bogato z vitaminom C, ki je ključen za krepitev imunskega sistema. Poleg vitamina C vsebuje tudi vitamine skupine B, ki so pomembni za pravilno delovanje možganov, in vitamin K, ki je nujen za zdrave kosti. Zelje je dober vir kalcija, železa, magnezija in kalija, kar pripomore k zdravju srca in mišic. Lahko bi rekli, da vsebuje pravo bogastvo vitaminov in mineralov.

Ima tudi probiotične lastnosti

Kislo zelje nastane s postopkom fermentacije, ki ustvari naravne probiotike. To so koristne bakterije, ki ugodno vplivajo na prebavni sistem, saj vzdržujejo ravnovesje črevesne mikrobiote. Zdrav prebavni sistem pa je ključen za pravilno absorpcijo hranil in splošno dobro počutje. Probiotiki prav tako izboljšujejo odpornost telesa na okužbe in zmanjšujejo vnetja.

Kislo zelje pripomore tudi k pospešenemu hujšanju. Foto: Shutterstock

Nizka kaloričnost z visoko vsebnostjo vlaknin

Je nizkokalorično živilo, ki na sto gramov vsebuje le približno 20 kalorij. Vsebuje izredno veliko vlaknin, kar pripomore k občutku sitosti. To je še posebej pomembno pri uravnavanju telesne teže. Vlaknine prav tako izboljšujejo prebavo, preprečujejo zaprtje in uravnavajo raven krvnega sladkorja.

Ugodno vpliva na srčno-žilni sistem

Fermentirano zelje vsebuje antioksidante, ki pomagajo varovati celice pred poškodbami in oksidativnim stresom. Redno uživanje kislega zelja je povezano z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja, saj pomaga znižati raven slabega holesterola in izboljšati prekrvavitev.

Fermentirana hrana je zelo koristna za našo črevesno mikrobioto. Foto: Shutterstock

Podpira imunski sistem

Vsebuje kombinacijo vitaminov in antioksidantov, ki skupaj z naravnimi probiotiki spodbujajo delovanje imunskega sistema. Kislo zelje je še posebej koristno v hladnih mesecih, ko je večja možnost prehladov in okužb.

Kako pogosto jesti kislo zelje?

Čeprav je kislo zelje izjemno hranljivo, ga ni priporočljivo uživati vsak dan, še posebej zaradi visoke vsebnosti soli, ki nastane med fermentacijo. Najbolje ga je vključiti v jedilnik nekajkrat na teden kot prilogo ali kot glavno sestavino jedi.

Kako vključiti zelje v svojo prehrano?

Priloga: Postrezite ga ob pečenem piščancu, krompirju ali kot del zelenjavnih krožnikov.

Enolončnice: Kislo zelje je glavna sestavina številnih enolončnic, kot sta segedin golaž ali jota.

Solate: Lahko ga uporabite v kombinaciji z drugo zelenjavo in ustvarite okusne ter sočne solate.

Smutiji: Če ste drzni, ga lahko celo dodate v zelenjavne smutije za probiotično bombo.

Kislo zelje je okusen dodatek k mnogim jedem. Foto: Shutterstock

Preberite še: