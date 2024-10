Kako iz hrušk pripraviti okusen in zdrav kompot?

Hruške, ki še bolj zasijejo ob dodatku cimeta in muškatnega oreščka, so jeseni izredno priljubljene. Iz njih lahko pripravite različne jedi in s tem v svojem domu pričarate prijetno, toplo vzdušje. Ena izmed odličnih možnosti je kompot iz hrušk, saj med kuhanjem hruške sprostijo sladkorje in postanejo mehke. Kompot pa lahko pripravite tudi na zdrav način, ki ne bo prav nič manj okusen. Recept vam razkrivamo v nadaljevanju.