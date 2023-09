Izjemen uspeh Slovencema odprl vrata v ZDA

Irma in Igor Ogorevc, slovenska naturopatska strokovnjaka, sta doživela izjemen uspeh v Združenih državah Amerike, potem ko sta ameriškemu atletu pomagala, da je z njuno pomočjo spet zaživel brez bolečin in pomoči kisika.

Irma in Igor Ogorevc Foto: Ana Kovač

Ameriškemu atletu Rodu Hutchinsu so zdravniku sredi njegovih 30 letih diagnosticirali sindrom Guillain Barre, ki prizadene živce in sklepe. Bolezen ga je prikovala na invalidski voziček. Potem so se vrstile številne druge diagnoze in hude bolečine.

S pomočjo zdravstvenih strokovnjakov je okreval do te mere, da se je udeležil zahtevnega triatlona na Havajih, kljub temu ga je ves čas spremljalo poslabšanje zdravja, vgradili so mu dva spinalna stimulatorja, diagnosticirali mišično distrofijo, menjali oba kolka, večkrat je zbolel za covid-19, doživel sesedanje pljuč in krvne strdke. Na dolgem seznamu zdravstvenih težav je tudi operacija na odprtem srcu.

Pred leti se je Rod Hutchins okužil z virusom, ki ga je pustil paraliziranega. Foto: Planet zdravja

Julija letos je bilo stanje Roda Hutchinas zelo slabo, pri gibanju je moral uporabljati voziček. Kljub številnim operacijam in terapijam ni zmogel samostojno hoditi. Uradna medicina mu je napovedovala, da brez pomoči kisika ne bo mogel več dihati, bolečine pa si bo moral lajšati z zdravili.

Ko mu medicina ni mogla več pomagati, se je obrnil k naturopatiji

Rod Hutchins med vkrcavanjem na letalo, ko še ni mogel samostojno hoditi. Foto: Planet zdravja Hutchins se je obrnil na klinično svetovalko Kathleen Mcgowan, ki že 40 let uspešno deluje kot naturopatinja in nutricionistka ter sodeluje s slovenskima naturopatoma Irmo in Igorjem Ogorevcem, bolj znanima kot ustanoviteljema Planeta zdravja. Ta pri svojem delu uporabljata metodo termoregulacije telesa, pri kateri lahko z neinvazivno in izjemno natančno analizo krvi določita, česa telesu primanjkuje oz. česa je preveč, da njegovo delovanje ni optimalno. Kathleen Mcgowan jima je predstavila Hutchinsov primer in se nanju obrnila za nasvet.

Ogorevčeva sta na povabilo Mcgowanove prišla v Teksas, kjer sta terapije, ki jih je predpisala uradna medicina, začela dopolnjevati z izvajanjem termoregulacije telesa. Hutchinsu sta predlagala svojo terapijo, na katero se je odzval izjemno pozitivno.

Zakonca Ogorevc sta v zadnjih 30 letih naredila številne raziskave na področju razvoja in praktične uporabe svoje metode, termoregulacije telesa, ki je do takrat že mnogim pomagala obnoviti zdravje.

Kaj je terapija termoregulacije telesa?

Igor Ogorevc pove, da je "termoregulacija telesa ena pomembnejših funkcij v telesu, ki vpliva na vse preostale. Človek lahko preživi ekstremno visoke in tudi nizke temperature, pri čemer v jedru telesa ostaja pravilna telesna temperatura. Prav odstopanja so pogosto vzrok za različne zdravstvene težave. V Planetu zdravja pa se osredotočamo na vzrok in ne le blaženje posledic."

V njihovi diagnostiki uporabljajo napravo, ki združuje poznavanje biofizike in biokemije. Gre za aparat Anesa, ki je bil razvit v sklopu ruskega vesoljskega programa. S takšno napravo si stanje svojega zdravja merijo tudi astronavti. Meritev poteka neinvazivno, brez odvzema krvi, zgolj na osnovi merjenja telesne temperature.

Foto: Ana Kovač

Naprava ima pet izjemno občutljivih temperaturnih senzorjev, ki se namestijo pod obe pazduhi, na vratno arterijo in v popek. Zaznajo tudi do eno tisočinko Celzija temperaturne razlike. Po treh minutah računalniški program na osnovi natančno odmerjene temperature izračuna krvno sliko. Na podlagi dobljenih rezultatov in lastnega znanja ter poznavanja biokemije in biofizike lahko izluščijo vzrok težav oziroma prepoznajo, katere telesne funkcije so okrnjene. Vsaki stranki tako glede na njeno krvno sliko ponudijo zanjo ustrezen proizvod. Vsi njihovi proizvodi so naravni, narejeni po lastni recepturi in izdelani v Sloveniji.

Zakonca Ogorevc, Rod Hutchins in Kathleen Mcgowan Foto: Planet zdravja

Kakšen je bil učinek terapije pri Hutchinsu?

Foto: Planet zdravja Pridobljeni rezultati termoregulacije telesa so pokazali na močno pregrevanje Hutchinsove kože. Zanj sta zato zakonca Ogorevc razvila izdelek na vodni osnovi, ki vsebuje vse potrebne elektrolite, njegova kemična sestava pa je najboljši približek kemični sestavi plodovne vode. Z njim so vsak dan poškropili Hutchinsovo kožo, ob tem pa uporabljali tudi svoja olja. Omenjeni proizvod se je izkazal za najpomembnejši del terapije, saj je bil Huchinsov napredek neverjeten. Terapija, ki se je izvajala vzporedno z medicinskimi terapijami, mu je pomagala do te mere, da danes diha brez kisika in hodi samostojno, potem ko v zadnjih treh letih tega ni zmogel.

Zakonca Ogorevc danes sodelujeta z njegovim zdravnikom, saj takšnih rezultatov brez sodelovanja z uradno medicino ne bi bilo mogoče doseči.

Svojo zgodbo o okrevanju je Rod Hutchins opisal tudi na svoji spletni strani, kjer je izrazil globoko hvaležnost slovenskima naturopatoma. Tukaj si lahko ogledate tudi prispevek o Rodu Hutchinsu in njegovem izboljšanju zdravja.

Rod Hotchins preden se je odločil za naturopatsko terapijo. Foto: Planet zdravja

Zdravniško potrdilo Rodovega pulmologa, kjer je zapisal, kakšne so spremembe v primerjavi z njegovim predhodnim stanjem Foto: Planet zdravja

Uspešna zgodba v Ameriki požela veliko zanimanja

Igor in Irma Ogorevc septembra gostujeta v ZDA, kjer bosta svoje delo predstavila vodstvu treh večjih bolnišnic. Prav tako se bosta pridružila srečanjem združenja naturopatov, ki ima več kot 500 članov, ter spletni konferenci, na kateri bo sodelovalo več sto zdravnikov iz ZDA. V okviru Univerze ZN (ECPD) zakonca Ogorevc organizirata šolanje o svojih metodah – s tamkajšnjo ameriško univerzo bodo tako podpisali dogovor o sodelovanju.

Zakonca Ogorevc v okviru blagovne znamke Planet zdravja ponujata več kot 50 različnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja, izdelani v Sloveniji, njihov cilj pa je izboljšano počutje ljudi.



Foto: Ana Kovač Irma in Igor sta pred kratkim izdelala tudi dve študiji s področja naturopatije, ki sta se na sedmem svetovnem kongresu naturopatske medicine v Parizu uvrstili med najboljših deset. Njuna študija o odpravljanju radioaktivnosti iz telesa se je uvrstila na prestižno drugo mesto, medtem ko se je raziskava o pomoči ljudem pri pocovidnem sindromu in kronični utrujenosti uvrstila na izjemno sedmo mesto. Prof. Igor Ogorevc bo kot raziskovalec in predavatelj nastopil tudi na prihajajočem osmem svetovnem kongresu naturopatske medicine v Barceloni.

Opisana terapija ne nadomešča uradnega zdravljenja. V primeru zdravstvenih težav se obrnite na zdravnika.