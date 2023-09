"Javno zdravje ima v Sloveniji napačen fokus" #intervju

Foto: Ana Kovač

Igor in Irma Ogorevc sta mož in žena, ki sta po lastnih izkušnjah s težkimi boleznimi pred 25 leti stopila na poslovno pot, katere cilje je spodbujanje in omogočanje zdravega življenja. V okviru blagovne znamke Planet zdravja ponujata več kot 50 različnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja, izdelani v Sloveniji, njihov cilj pa je izboljšano počutje ljudi. Irma in Igor sta pred kratkim izdelala tudi dve študiji s področja naturopatije, ki sta se na 7. svetovnem kongresu naturopatske medicine v Parizu uvrstili med najboljših deset. Njuna študija o odpravljanju radioaktivnosti iz telesa se je uvrstila na prestižno drugo mesto, medtem ko se je raziskava o pomoči ljudem pri pocovidnem sindromu in kronični utrujenosti uvrstila na izjemno sedmo mesto. Prof Igor Ogorevc bo kot vrhunskti raziskovalec in predavatelj nastopil tudi na prihajajočem 8. svetovnem kongresu naturopatske medicine v Barceloni. Z njima smo se pogovarjali o naturopatiji, slovenskem javnem zdravju, njuni poslovni poti, pomoči, ko jo ponujata številnim svojim strankam, ter tudi izjemnih rezultatih, do katerih sta pripeljala mnoge med njimi. Foto: Ana Kovač

Poznamo več vrst medicine (kitajsko, indijsko, nemško), pri vas pa se ukvarjate z naturopatsko medicino. Kaj je tisto, kar jo razlikuje od drugih vrst medicine? Kako se različne vrste medicine med seboj dopolnjujejo?

Pri naturopatski medicini se uporabljajo naravni proizvodi, torej snovi, ki nimajo stranskih učinkov, kot to velja za sintetično pridelane izdelke.

Sodelovanje različnih vej medicine je v Sloveniji zakonsko popolnoma neurejeno, kar pa ne velja za druge države članice Evropske unije (EU). Ministrstvo za zdravje je že bilo opozorjeno, da nimamo ustrezne zakonske rešitve, ampak to za zdaj ostaja nespremenjeno. Razen akupunkture, ki se občasno uporablja v bolnišnicah kot protibolečinska terapija, se druge metode ne smejo uporabljati v slovenskem zdravstvu. Največja škoda se s tem dela ljudem.

Lahko navede kakšen primer dobrega sodelovanja iz tujine?

Na primer v Avstriji, Nemčiji in Italiji je to področje urejeno. Točno se ve, kaj lahko naturopat dela, kaj so njegove pristojnosti in kaj niso. Storitve naturopata tako v okviru dovoljenega krije zdravstvena zavarovalnica. Tako bi moralo biti tudi v Sloveniji.

Na univerzi Združenih narodov ECPD delate doktorat iz področja javnega zdravja. Kako ocenjujete slovensko javno zdravje?

Javno zdravje v celotnem zahodnem svetu, ne samo v Sloveniji, je porazno. Ukvarja se namreč z napačnimi stvarmi, kot so vprašanja, vezana na število novih zdravil, gradnjo novih bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov, izobraževanje novih zdravnikov in drugega oskrbovalnega osebja. Premalo pa je poudarka na tem, kaj bi lahko storili, da bi bilo manj bolnih ljudi, kar je bistvo javnega zdravja.

Foto: Ana Kovač

Svetovna zdravstvena organizacija javno zdravje opisuje kot skrb za ljudi z namenom, da bi bili ljudje manj bolni. Sam opažam, da je kroničnih in terminalnih bolezni vsak dan več. Tudi kardiovaskularnih in rakastih obolenj. Ta so že postala prvi vzrok prezgodnjih smrti. Če je to dober rezultat javnega zdravja, potem je javno zdravje uspešno. A to ni namen javnega zdravja, zato ga ocenjujem kot neuspešnega. Treba ga je postaviti na novo. Ne govorimo o revoluciji, ampak o evoluciji.

Irma, Igor, zakaj je Planet zdravja tako poznan? Kako bi opisali, s čim se ukvarjate pri vas?

V Planetu zdravja smo na podlagi lastnega znanja razvili svoje metode popravljanja telesa in izboljšanja telesnih funkcij. V telesu vzpostavljamo ponovno homeostazo, pri čemer izhajamo iz osnovnih zakonitosti fizike in kemije.

Foto: Ana Kovač Kako ste začeli svojo pot s Planetom zdravja?

Najina pot s Planetom zdravja se je začela z mojo in ženino boleznijo. Oba sva namreč nekdanja onkološka bolnika. Irma je imela raka dojk in bolezni ščitnice, meni pa so že pri 32 letih diagnosticirali raka pljuč. Izhajala sva iz svoje bolezni, svoje izkušnje. Z ženo sta do takrat očitno živela narobe. Treba je bilo korenito spremeniti način življenja.

Koliko let že delate na področju naturopatske medicine? Kakšne rezultate dosegate?

Od samih začetkov je minilo že 25 let in rezultati, ki jih dosegamo, so odlični. Dober rezultat našega dela je na primer parašportnik iz Združenih držav Amerike Rod Hutchins. Bil je na invalidskem vozičku in imel številne zdravstvene težave, s pomočjo naše terapije pa se je njegovo stanje popolnoma spremenilo (več o primeru parašportnika Roda Hutchinsa bomo napisali v naslednjem članku, op. p.).

Na podlagi pomoči številnim bolnikom, ki prihajajo k nam, lahko rečem, da je naš pristop k obravnavi telesa in popravilu telesnih funkcij učinkovit, dober in daje rezultate. Obenem je občutno cenejši kot storitve v zdravstvenih ustanovah. Pomembna je namreč učinkovitost. Vseeno je, za katero medicino gre, za kitajsko, zahodno, indijsko, če le pomaga ljudem. Medicina je konec koncev samo ena.

Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije bi javno zdravje moralo spodbujati zdrav način življenja, prehranjevanja in učinkovite metode pomoči ljudem.

Foto: Ana Kovač

Kdo so pacienti, ki se obračajo na vas? Komu je namenjena naturopatska medicina?

Na nas se obračajo predvsem vsi, ki z rezultati zdravljenja pri svojem zdravniku niso bili zadovoljni. Pogosto je to posledica tega, da niso našli vzroka bolezni in se je zdravilo samo simptome.

Se vaše stranke na vas obračajo tudi preventivno, torej z namenom vzdrževanja dobrega zdravja?

Tudi takšnih strank je pri nas veliko, celo čedalje več, česar smo zelo veseli, saj to kaže, da se ljudje vse bolj zavedajo, da so sami odgovorni za svoje zdravje, da je treba za to nekaj narediti. In tukaj jim mi s svojim znanjem lahko izdatno pomagamo, saj jim lahko damo nasvete, kako se prehranjevati, da ne zbolijo.

Kako pomembno je uravnavanje temperature v telesu za naše zdravje?

Telo ima zelo natančne meje, kaj je normalna telesna temperatura. Če je ta povišana, vemo, da smo bolni, kaj pa, ko je znižana? Ko je telesna temperatura pod 36 stopinjami Celzija, se pojavijo popolnoma druge patologije kot pri visoki temperaturi.

Pravilna homeostaza in pravilna funkcija tako organov kot tudi žlez sta mogoči samo pri določeni telesni temperaturi. Termoregulacija telesa je tako ena pomembnejših funkcij v telesu, ki vpliva na vse preostale. Človek lahko preživi ekstremno visoke in tudi nizke temperature, pri čemer v samem jedru telesa ostaja pravilna telesna temperatura. Prav odstopanja so pogosto vzrok za različne zdravstvene težave. V Planetu zdravja pa se osredotočamo na vzrok in ne le blaženje posledic.

Foto: Ana Kovač

Kakšne diagnostične metode uporabljate v Planetu zdravja?

V naši diagnostiki uporabljamo aparaturo, ki združuje poznavanje biofizike in biokemije. Gre za aparat Anesa, ki je bil razvit v sklopu ruskega vesoljskega programa. S takšno aparaturo si stanje svojega zdravja merijo tudi astronavti. Pri nas jo uporabljamo že 18 let. Na začetku smo lahko z njo izmerili 113 krvnih parametrov, danes pa že 145.

Meritev poteka neinvazivno, brez odvzema krvi, zgolj na osnovi merjenja telesne temperature.

Kako poteka analiza krvi, ne da bi pacientu fizično odvzeli vzorec krvi za analizo?

Ta aparatura ima pet izjemno občutljivih temperaturnih senzorjev, ki se namestijo pod obe pazduhi, na vratno arterijo in v popek. Zaznajo tudi do eno tisočinko Celzija temperaturne razlike. Po treh minutah računalniški program na osnovi natančno odmerjene temperature izračuna krvno sliko.

Kako po tem, ko izmerite krvne parametre, pomagate strankam?

Foto: Ana Kovač

Na podlagi dobljenih rezultatov in lastnega znanja ter poznavanja biokemije in biofizike lahko izluščimo vzrok težav oziroma celo vidimo, katere telesne funkcije so najbolj okrnjene. Temu je seveda potem prilagojena pomoč, ki jo ponujamo strankam.

Vsaki stranki tako glede na njeno krvno sliko ponudimo zanjo ustrezen proizvod. Vsi naši proizvodi so naravni, narejeni po lastni recepturi in izdelani v Sloveniji. Svoje proizvode že izvažamo v kar nekaj tujih držav, zanimanje pa se le povečuje.

Kaj svetujete ljudem, da bi bili bolj zdravi?

Na prvem mestu je zmernost. Ne pretiravajte z mesom, mlekom, ogljikovimi hidrati, zelenjavo … Vsak ima svojo osebno izkušnjo in vsak le sam ve, kaj je zanj dobro. K nam prihajajo ljudje, ki niso bili zadovoljni s terapijami, ki so jih prejeli drugje, oziroma te niso dosegle želenih rezultatov, zato so se obrnili na nas. Zagotovo tudi mi nismo edina izbira, smo pa dobri.

Foto: Ana Kovač

Edino naše vodilo je, da s svojim znanjem dosežemo čim več ljudi, da bi jim lahko pomagali do boljšega počutja. Vse to pa je mogoče samo tako, da izšolamo čim več terapevtov, ki bodo vrhunsko usposobljeni ter bodo razumeli delovanje telesa, zakone biofizike in biokemije ter zakone narave. S tem namenom bomo odprli tudi svoj študijski program na univerzi Združenih narodov v Beogradu.

Pred kratkim ste se udeležili prestižnega naturopatskega kongresa v Parizu. Oba sta prejela nagrado za svoji nedavni študiji. Kakšni nagradi sta prejela?

To je bil sedmi svetovni kongres naturopatske medicine, ki je letos v začetku julija potekal v Parizu. Z ženo sva oddala vsak svojo študijo. Med več sto študijami sta se najini dve uvrstili med najboljših deset. Študija o odpravljanju radioaktivnosti iz telesa se je uvrstila na drugo mesto, medtem ko se je raziskava o pomoči ljudem pri pocovidnem sindromu in kronični utrujenosti uvrstila na sedmo mesto.

Foto: Ana Kovač

Igor, o čem govori vaša nagrajena študija o odpravljanju radioaktivnosti iz telesa? Kako ste se tega lotili? Kako so potekale raziskave?

Vse se je začelo leta 2011 z nesrečo v Fukušimi. Takrat smo jim kot humanitarno pomoč poslali paket olj številk 10 in 80 v vrednosti 6.000 evrov. Olje 80 namreč pozitivno vpliva na delovanje ščitnice, medtem ko olje 10 najučinkoviteje hladi želodec in zagotavlja normalno funkcijo.

Kasneje sva bila oba z ženo povabljena v Kjoto, kjer je potekal mednarodni kongres japonske zdravniške organizacije. Tam so objavili rezultate študije, v katero so vključili tudi naše izdelke. Olji 10 in 80 sta bila praktično edina proizvoda, ki sta očistila telo tudi najtežjih radioaktivnih elementov (radioaktivni jod, cezij in stroncij). Na tej osnovi smo naredili danes nagrajeno študijo o odpravljanju radioaktivnega sevanja iz telesa.

Irma, o čem govori vaša študija? Kako dolgo ste jo pripravljali?

Študijo o pocovidnih sindromih smo pripravljali dve leti. Zanašali smo se na krvne analize, ki smo jih delali na naših strankah, ki so imele pocovidni sindrom, sindrom kronične utrujenosti in težave po cepljenju proti covidu.

Foto: Ana Kovač

Tako kot vsak koronavirus je bil tudi ta koronavirus virus respiratornega sistema. Ker so ti pogosto vezani na delovanje želodca in trebušne slinavke, smo se pri svojih strankah usmerili v pomoč pri spodbujanju pravilnega delovanja želodca in trebušne slinavke.

Tudi za raziskave na Univerzi v Virginiji v Združenih državah Amerike so uporabljali zelo podobne proizvode in prav tako dosegali izjemne rezultate.

Kaj na področju obravnave pocovidnih sindromov in kronične utrujenosti prinaša vaša študija? Kakšne so bile ugotovitve?

Pri vseh, ki so imeli težave s covidom ali pocovidnim sindromom, je šlo za maksimalno vzdražen imunski sistem, ki je zato delal preveč intenzivno. Treba je bilo zaustaviti to pretirano delovanje imunskega sistema, kar je z našim znanjem in olji mogoče. Je pa vse tesno povezano tudi s pravilnim načinom prehrane, ki je pri nas delo terapije.