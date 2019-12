Edinstvena trgovina v središču Ljubljane, ki navdušuje tujce #video

Ljubljana ima nekaj, česar po svetu ne najdemo kar tako: trgovino z naravno ekološko kozmetiko, ki ni testirana na živalih in svoja sredstva namenja tudi dobrodelnosti. Tuje stranke iz svetovnih velemest pravijo, da še niso našle podobne, in tudi to je tisto, na kar je Diana Vlahinič, lastnica OrCe, zelo ponosna.

V središču Ljubljane je majhna trgovina z velikim poslanstvom: ljudem ponujati 100-odstotno naravno ekološko kozmetiko, prehranska dopolnila in veganske prigrizke, ki so narejeni sočutno, brez testiranja na živalih in v večini brez sestavin živalskega izvora.

Pred enajstimi leti, natančneje oktobra 2008, jo je skupaj s prijateljema odprla Diana Vlahinič, ki se je na to pot podala iz preprostega razloga: ker v Sloveniji takrat ni našla dobre ponudbe naravne kozmetike, ki ne bi bila testirana na živalih.

Trgovina ponuja 100-odstotno naravno ekološko kozmetiko, prehranska dopolnila in veganske prigrizke, ki so narejeni sočutno, brez testiranja na živalih in v večini brez sestavin živalskega izvora. Foto: Ana Kovač

"Tega nisem več hotela dajati nase in posledično vase"

"Začelo se je tako, da sem hotela prenehati uporabljati izdelke, testiranih na živalih. Lotila sem se raziskovanja teh izdelkov, hkrati pa sem bila tudi aktivno vključena v Društvo za zaščito živali Ljubljana, kjer sem pokrivala področje testiranja na živalih. Ko sem začela raziskovati sestavine, sem ugotovila, da ni težava samo testiranje na živalih, ampak tudi sestavine živalskega izvora."

In ne le to – ugotovila je še, da je težava tudi v kemikalijah. Tako se je začela njena misija najti izdelke, ki ne vsebujejo ničesar od naštetega.

"Tega nisem več hotela dajati nase in posledično vase," pravi. Ko je začela te izdelke iskati v Sloveniji, je ugotovila, da je bila ponudba zelo ozka ter da tistih najboljših izdelkov, ki obstajajo, na našem trgu sploh ni bilo.

"Res dobrih znamk pri nas takrat nismo imeli, zato sem začela raziskovati, kaj je na tujem trgu, in sem ugotovila, da so v svetu zelo dobre znamke z vrhunskimi sestavinami. Pozneje sem začela raziskovati še, kako te sestavine vplivajo na nas, na našo kožo, in sem si zaželela, da bi te znamke prišle k nam."

Hkrati je zrasla tudi želja o ozaveščanju in tem, da ne bi bili zgolj trgovina. "Želimo biti trgovina s sporočilom, da ljudje spoznajo, kaj uporabljajo."

Ignoranca ljudi se ji zdi najbolj problematična

In ljudje večinoma res ne vedo, kaj uporabljajo, kakšne sestavine vsebuje njihova najljubša krema ali ličilo, da je testirano na živalih, ali pa tega niti nočejo vedeti, pojasnjuje Diana.

"Ko smo imeli v društvu dneve ozaveščanja o testiranju na živalih, sem ugotovila, da ljudje ne razmišljajo o tem in niti ne pomislijo."

Ljudje večinoma ne vedo, da za te namene trpinčijo mačke, opice, da obstajajo posnetki, ki so jih pod krinko posneli aktivisti v Veliki Britaniji, ter da je vse to dokumentirano. Je pa tudi veliko takšnih, ki vedo, a potem rečejo: "Raje mi ne govorite, nočem vedeti". Ta ignoranca se mi zdi bolj problematična kot to, da nečesa ne veš.

Tudi zato je tu OrCa, pravi. "Trgovina, ki istočasno ozavešča in daruje v dobrodelne namene, kar mi delamo že od začetka." Darujejo Zavetišču za zapuščene živali Horjul, Društvu Morigenos za morske sesalce, v decembru in januarju pa bodo za vsakega novega sledilca, ki ga bodo dobili na Instagramu, darovali en evro za različna slovenska zavetišča.

Poleg trgovine v Ljubljani ima OrCa tudi spletno. Foto: Ana Kovač

V Evropi je testiranje na živalih prepovedano, a nadzora ni

Naravna kozmetika je v enajstih letih, odkar deluje trgovina, doživela takšen napredek, da je postala resna konkurenca običajni, sintetični kozmetiki, pravi Diana. Tudi pri dekorativni kozmetiki, ličilih, pri kateri se porodi največ dvomov, pojasnjuje.

"Ženske so sprva skeptične do mejkapa, češ ali je obstojen in daje dobre rezultate." A njihova ličila so se do zdaj tako izkazala, da trenutno ne pogrešajo ničesar, kar bi imela običajna drogerija, in Diana na vprašanje, ali jim kaj manjka, odgovarja: "Nič."

Zato se poraja naslednje vprašanje: Ali bi lahko vsa lepotna industrija končno že prenehala testiranje na živalih?

"Absolutno. V Evropi je to od leta 2013 sicer že prepovedano, ampak nadzora ni. To je velika težava. Še vedno pa je veliko sestavin, ki jih istočasno uporabljajo za farmacevtske in medicinske namene, kjer pa je testiranje na živalih še vedno dovoljeno," pojasnjuje.

"To je zelo ohlapno in ne verjamem, da se ta zakon uspešno izvaja, ker ga nihče ne nadzira. V teoriji se sliši lepo, a v praksi smo vsi, ki smo se kadarkoli s tem intenzivno ukvarjali, videli, da so ta zakon izdali samo zato, da malo pomirijo ljudi." Prav zato je na vsakem posamezniku, da poskrbi za to, da ne pripomore k nadaljevanju teh praks.

Razgled po trgovini:

S podjetji, ki niso pregledna, ne sodelujejo

Diana pri tem pomaga s strogim izbiranjem izdelkov in znamk, ki jih ponujajo. "Imamo zelo stroge kriterije, kateri izdelki lahko pridejo na naše prodajne police, strožje kot pri običajni naravni kozmetiki."

V izdelkih v njihovi trgovini ne sme biti nič sintetičnega, vsi morajo biti veganski, tu in tam dopušča le med in čebelji vosek, pa še to bo sčasoma šlo iz prodaje. "Sestavine morajo biti 100-odstotno naravne, brez dodatkov, polnil, veziv in neaktivnih sestavin."

Uvažajo iz vsega sveta, iz ZDA, Avstralije in Velike Britanije, z vsemi proizvajalci pa gredo najprej skozi zelo veliko vprašanj, saj preverijo čisto vse sestavine. "Če imamo kakršnekoli pomisleke s podjetji, ki niso pregledna in nam nekaterih stvari nočejo izdati, ne sodelujemo. Z vsemi dobavitelji imamo res dobre odnose, saj sodelujemo s tistimi, ki razmišljajo tako kot mi."

Vsi njihovi dobavitelji imajo verodostojne certifikate, ki dokazujejo, da kozmetika ni preizkušena na živalih, obenem pa so to podjetja, ki del svojega dobička usmerjajo v dobrodelne namene za živali in je njihova filozofija v marsičem podobna OrCini.

"Tudi sami so veliki podporniki različnih dobrodelnih organizacij, ki varujejo živali, ter ljubitelji živali, ki prek svojih znamk tudi ozaveščajo o tem, kako pomembno je, da izdelki niso testirani na njih. Gre za podjetja, ki niso v lasti multinacionalk."

Diana je certificirana svetovalka tradicionalne kitajske medicine in študentka naturopatije. Foto: Ana Kovač

Trgovina, ki si jo želijo marsikje po svetu

S filozofijo Dianine trgovine se poistoveti vse več ljudi, ne samo Slovenci, temveč tudi tujci, ki so navdušeni, da lahko na enem mestu najdejo izdelke za lepoto in zdravje, zaradi katerih ni bilo treba trpeti nobeni živali.

Stranke, ki prihajajo k nam iz tujih držav, iz velemest, kot sta Istanbul in New York, pravijo, da takšnega sloga trgovine še niso našli nikjer drugje. Obstajajo trgovine z zdravo prehrano, a trgovine, ki je na podoben način usmerjena na kozmetiko, zdravje in lepoto, da je izključno naravna ter sočutna, pa ni."

Diana, ki že 15 let ne jé mesa, je trgovino ustanovila leta 2008 skupaj s prijateljema Grego in Tjašo, navdih za ime pa so našli pri svojih ljubljenčkih: Diana in Tjaša sta iz imen svojih psov Orix in Cathy skovali ime OrCa.

Danes sta lastnika dva, Diana in Grega, ki sta na trgovino izjemno ponosna, še posebej pa sta vesela in hvaležna, da lahko rečeta, da posluje zelo uspešno.

"Sicer so bili začetki zelo težki in sem vesela, da se nam je uspelo prebiti. Me pa veseli, da je uspešna tudi in predvsem zato, ker se kaže, da se naša zavest spreminja in da nam ni vseeno, kaj se dogaja."

