Velik udarec: Boženk in Jakopin ostala brez turnirja v Iranu

Slovenska odbojkarja na mivki Tadej Boženk in Vid Jakopin sta nameravala v začetku marca nastopiti na turnirju svetovne serije v Iranu, a ga je Mednarodna zveza odbojkarska zveza (FIVB) zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedala. Za odbojkarja je to velik udarec, saj sta v Bandar Abbasu želela nabrati pomembne točke za nadaljevanje sezone.

Zveza FIVB je turnir v Bandar Abbasu na željo iranskih oblasti in tamkajšnje odbojkarske zveze odpovedala oziroma prestavila za nedoločen čas.

"Varnost športnikov, navijačev in uradnih oseb je vselej prioriteta, zato smo prišli do skupnega dogovora, da dogodek preložimo. Ta odločitev je v korist vseh strani. Pričakujemo, da bomo našli ustrezen termin za izvedbo turnirja," so zapisali pri mednarodni federaciji.

Slovenska prvaka v odbojki na mivki Boženk in Jakopin sta se na turnir že intenzivno pripravljala, odpoved je prišla ob nepravem času.

"Nastopa na turnirju v Iranu in takoj zatem še v Katarju smo načrtovali kot odlično pripravo na majske kvalifikacije za olimpijske igre, ki jih bo gostila Turčija. V Bandar Abbasu bi imela Tadej in Vid lepe možnosti, da se na turnirju serije 3 Star prebijeta na glavni turnir in si tako zagotovita še dobro izhodišče za turnir v Dohi, hkrati pa bi to slovenski reprezentanci prineslo pomembne točke na svetovni lestvici in posledično boljše izhodišče v olimpijskih kvalifikacijah," je povedal selektor reprezentance v odbojki na mivki Jasmin Čuturić.

Tadej Boženk: Vse se nama je podrlo. Foto: FIVB

Boženk: Vse se nama je podrlo

Turnir v Katarju za zdaj sicer še ostaja v uradnem koledarju FIVB, a za Boženka in Jakopina je bila odpoved turnirja v Iranu velik udarec. "Vso zimo sva trenirala in se pripravljala na začetek sezone, s turnirjema v Iranu in Katarju pa sva si želela odpreti vrata v letošnjo sezono.

Zavedava se, da ima mednarodna zveza tehtne razloge, da se je odločila za odpoved, a je vseeno težko. Na druge turnirje se v tem trenutku ni več možno prijaviti, poleg tega sva za nastop v Iranu porabila tudi veliko finančnih sredstev, ob tem pa je še nastop v Dohi vezan na letalski vozovnici za Iran. V tem trenutku je težko povedati kaj pametnega, saj se je vse podrlo," je dejal Boženk.

