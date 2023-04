Odbojkarice na mivki si želijo nastopa na olimpijskih igrah

Slovenke bodo kot druge nosilke v Apeldoornu nastopile 17. in 18. maja. V skupini C jih čakajo obračuni z Nizozemsko, Estonijo, Ciprom in Severno Irsko. Igrali bosta dvojici Tjaša Kotnik/Tajda Lovšin ter Živa Javornik/Maja Marolt.

Moška reprezentanca se bo v Ljubljani zbrala prihodnji teden. Selektor Tadej Boženk je upal, da bo lahko pozdravil vse najboljše, a bo ostal brez dvoranskega reprezentanta Črta Bošnjaka, Klemen Šen pa ima še šolske obveznosti in se bo ekipi priključil kasneje. Potrditev je doslej dobil od Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika.

Moške prvi turnir pokala narodov čaka 15. in 16. maja v Madridu. Četrti nosilci se bodo pomerili z Avstrijo, Španijo, Litvo in Hrvaško.

"Z žensko ekipo smo se pripravljali vso zimo, vsaka ekipa posebej je ohranjala ritem. Tjaša in Tajda sta se pripravljali na tekmovanja, ki so v njunem planu, z Živo in Majo pa smo delali pri razvoju mladih in obetavnih odbojkaric na mivki," je o ženskem delu reprezentance dejal Boženk.

Foto: Aleš Oblak

Selektor računa na izkušen dvojec Kotnik/Lovšin

Računa, da bosta voz potegnili predvsem izkušeni Kotnikovo in Lovšinovo. "Vemo, da lahko naredita odličen rezultat in premagata bolje postavljeni par. Za to potrebujeta odlično formo in pogoje. To jim bomo skušali omogočiti, da kar najbolj izpolnita potencial," je še dodal selektor.

Dejal je, da je skozi to tekmovanje zelo težko priti na olimpijske igre. "Še vedno mislim, da smo tega sposobni, a je tudi res, da bodo iz turnirja na turnir reprezentance boljše. Želje po olimpijskih igrah pa bodo tudi pri nas zgolj rasle. Želim si nastopa v finalu na prvem turnirju in da igramo drugi turnir, potem pa bomo videli," je še dodal Boženk.

Obenem upa, da bosta Kotnik in Lovšin tudi v svetovni seriji igrali dovolj dobro in se po vzporedni poti uvrstili na olimpijske igre. Tudi sami gojita to željo, veseli pa ju močnejša konkurenca na treningih.

Tjaša Kotnik je navdušena nad dejstvom, da je v Sloveniji zdaj več ekip za odbojko na mivki. Foto: Aleš Oblak

"Vedno je lepo, ko se nas zbere več, ker ponavadi trenirava sami. Lepo je, da imamo zdaj tri ekipe in bolj kakovosten trening," je dejala Tjaša Kotnik. S svojo stalno partnerico Tajdo Lovšin sta pozimi v domovini dobro trenirali.

"Čez zimo sva bili doma in se dobro pripravili na vsa tekmovanja. Zdaj imamo dve ekipi in upamo, da bomo premagale vse ostale ekipe. Bomo videli sproti, vseeno so to dobre, kakovostne ekipe, ki imajo isti cilj; priti na olimpijske igre. Zdaj smo temu bližje, kot smo kdajkoli bili. Ker je cilj tako dosegljiv, imaš željo še bolje trenirati in tekmovati ter se tja uvrstiti." je dodala izkušena 30-letna odbojkarica.

Mlada članica slovenske reprezentance Maja Marolt si prav tako želi nastopa na olimpijskih igra, če ne v tem ciklu, pa v prihodnjem. Trenirati z dvojico Kotnik/Lovšin pa je zanjo velika čast. "Pri treningu z njima se lahko veliko naučiva in upam, da se bodo ti treningi skozi čas poznali na najini igri," je izpostavila Maroltova.

Foto: Aleš Oblak

Mlada odbojkarica si želi, da bi se koščki nekoč sestavili v mozaik nastopa na olimpijskih igrah. "Najin največji cilj so OI. Seveda upava tudi na nastop na prihajajočih leta 2024, bolj realen pa je nastop štiri leta kasneje. Trdo bova delali na tem, da nama uspe," je še dodala 19-letnica.

Zmagovalci prvih turnirjev, teh bo sedem, se bodo uvrstili na finale osmerice pokala narodov, tam bo eno mesto rezervirano še za državo gostiteljico. Najboljše tri reprezentance si bodo zagotovile nastop na zaključnem turnirju pokala narodov, ki bo prihodnje leto. Najboljši reprezentanci v ženski in moški konkurenci bosta nato prejeli vstopnice za OI v Parizu.