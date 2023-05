Pripravljeni za boj za vozovnice za olimpijske igre

Tekmovanje bodo začeli moški, v boj za olimpijsko vozovnico se bo na sedmih prizoriščih merilo 35 reprezentanc. Slovenci se bodo igrali v skupini E, ki jo bo gostil Madrid, prvi tekmec pa bo Hrvaška. Pri ženskah bo tekmovanje prav tako potekalo v sedmih skupinah, slovenske odbojkarice bodo igrale v skupini C v Apeldoornu. "Moška ekipa se bo predstavila v zasedbi Nejc Zemljak in Klemen Šen ter Jan Pokeršnik in Alan Košenina. S tem smo bolj izkušenima Nejcu in Janu dodali dva mlajša, perspektivna odbojkarja in menim, da je bila odločitev dobra. Vsaj glede na to, kar smo doslej videli na treningih," je o sestavi moške ekipe dejal selektor Tadej Boženk.

"Pri ženskah smo vseskozi računali na naše standardne dvojice, a v Apeldoorn odhajamo z nekoliko spremenjeno reprezentanco. V štabu smo namreč ocenili, da v tem trenutku ni smiselno, da Tjaša Kotnik, ki ima nekaj težav s kolenom, na Nizozemskem nastopi. Tajda Lovšin bo tako igrala v paru z Anjo Maček, našo drugo dvojico pa sestavljata Maja Marolt in Živa Javornik," pa je o ženski ekipi povedal Boženk. Ta je s pripravami zadovoljen, saj so jih po njegovem opravili na najvišji možni ravni. "Zelo sem vesel, da se nam je pravočasno pridružil Pokeršnik, ki je zagotovo dodana vrednost za moško reprezentanco. Pri fantih upam na dober rezultat, merimo na prvo ali drugo mesto v skupini, pri dekletih pa je cilje težje napovedati, saj čakamo na to, kako se bo na tekmah odzvala naša nova dvojica Lovšin-Maček," je povedal selektor. Dodal je, da tudi pri dekletih upa vsaj na polfinale.

Foto: Grega Valančič / Sportida Najbolj izkušeni član slovenske izbrane vrste Nejc Zemljak bo v olimpijskih kvalifikacijah igral že četrtič. Tokrat se bo predstavil v paru s Klemnom Šenom, s katerim sta lani osvojila naslov državnih prvakov. Kot je dejal, imajo prvi tekmeci Hrvati eno starejšo in izkušeno dvojico, ki zna presenetiti, medtem ko je druga hrvaška ekipa mlada in se bo šele skušala uveljaviti. "Tekma bo odprta in če nam uspe preskočiti prvo oviro, nas v nadaljevanju čakajo Avstrijci. Ti so pred to sezono premešali ekipe in sestavili nove pare, enega prav posebej za nastope v pokalu narodov. Nekaj neznank torej je, a gre v vsakem primeru za igralce, ki po kakovosti sodijo v sam svetovni vrh," je dodal Zemljak.

V Madridu se bodo za uvrstitev na finalni turnir olimpijskih kvalifikacij za letošnje leto borili še Španci in Litovci. Prve nasprotnice slovenskih odbojkaric, ki bodo nastopile na Nizozemskem, kjer bodo igrale kot druge nosilke, bodo Estonke. V skupini C se bodo za prvo mesto, ki vodi na finalni turnir, sicer borile še reprezentance Nizozemske, Cipra in Severne Irske.