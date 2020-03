Miran Pavlin se vrača v reprezentanco

"Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 45. seji, ki je zaradi pandemije koronavirusa potekala dopisno, sprejel sklep, da na mesto direktorja reprezentanc s 1. 4. prihaja nekdanji reprezentant in strelec odločilnega zadetka za uvrstitev Slovenije na prvo veliko tekmovanje, Euro 2000, Miran Pavlin.

Pavlin bo na mestu direktorja reprezentanc zamenjal Milana Miklavića, čigar pogodba se izteče konec marca. Podobno kot njegov predhodnik bo udeležen pri dejavnostih v povezavi s koordiniranjem dela reprezentanc, pripravo modela selekcioniranja igralcev za reprezentance, spremljanjem razvoja perspektivnih reprezentantov in komunikacijo s klubi. Kot športni direktor reprezentanc bo Pavlin sodeloval tudi v postopku izbire selektorjev slovenskih reprezentanc.

Pavlinov mandat bo trajal do zaključka leta 2022," so danes zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije in potrdili podatek, ki je v javnosti zaokrožil pred časom.

Miran Pavlin je novi športni direktor slovenskih nogometnih reprezentanc, kamor se vrača po 16 letih. Leta 2004 je namreč odigral zadnjo, 63. tekmo v majici slovenske izbrane vrste.

Z Zlatkom Zahovićem je bil zelo uspešen. Kako pa bo na NZS?

Za slovensko reprezentanco je nov neuspešen kvalifikacijski ciklus, v katerem je bila daleč od uvrstitve na evropsko prvenstvo 2020, po novem pa 2021. Tudi povratek v preteklosti uspešnega selektorja Slovenije Matjaža Keka ni pomagal, da najboljši slovenski nogometaši, ki na novo uvrstitev na veliko tekmovanje čakajo od svetovnega prvenstva 2010, ne bi spet razočarali.

Z Zlatkom Zahovićem, s katerim ju prijateljstvo veže še iz igralskih časov, sta v Ljudskem vrtu poskrbela za nekaj najlepših let v klubski zgodovini. Foto: Vid Ponikvar

V vodstvu Nogometne zveze Slovenije, na čelu katere sedi Radenko Mijatović, so v želji, da bi krivuljo neuspehov slovenske članske reprezentance obrnili navzgor, že pred letom in pol pripeljali znano nogometno ime iz uspešnih reprezentančnih časov. Milivoja Novakovića, drugega najboljšega strelca v zgodovini slovenske reprezentance, ki je septembra 2018 postal tehnični vodja slovenske reprezentance.

Morda bo več sreče s Pavlinom, čigar prihod na NZS je bil v zraku že nekaj časa. Zdaj je tudi uradno postal direktor vseh reprezentanc, ki bo soodločal tudi o usodi zdajšnjega selektorja najboljše slovenske nogometne selekcije Keka in njegovih morebitnih naslednikov.

Danes 48-letni nekdanji reprezentant, ki je s Slovenijo nastopil na evropskem prvenstvu 2000 in svetovnem prvenstvu 2002, spomnimo se pa ga predvsem po golu za pot na prvo veliko tekmovanje v Kijevu proti Ukrajini novembra 1999, je bil nazadnje dejaven na Uefi kot tehnični opazovalec.

Pred tem je do jeseni 2018 šest let sodeloval pri NK Maribor, pri katerem je bil desna roka športnega direktorja Zlatka Zahovića, s katerim sta prišla do velikih uspehov. Tudi do dveh uvrstitev v ligo prvakov. Po nedavnem odhodu Zahovića se je 48-letnega Kranjčana povezovalo tudi z mestom športnega direktorja v Ljudskem vrtu, a je zdaj dokončno postalo jasno, da iz tega ne bo nič.