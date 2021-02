Dodatna menjava na EP do 21 let, brez EP do 19 let Na EP do 21 let v Sloveniji s pravilom, ki ga še testirajo. EP do 19 let ne bo. Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0 termometer R.V. Avtorji: STA,

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida