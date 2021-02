Če Prva liga Telekom Slovenije kljub epidemiji covid-19 poteka brez zastojev, pa so drugoligaški nogometni klubi zaradi prisilnega mirovanja utrpeli ogromno škodo. Od sredine oktobra ne igrajo več tekem, sezono pa bodo, če jim bo to dovoljevala epidemiološka slika države, nadaljevali šele čez mesec dni. In to v spremenjenem tekmovalnem formatu, kakršnega v Sloveniji še ni bilo.

Odkar je Slovenijo prizadela epidemija covid-19, ni lahko biti v koži nogometašev drugoligaških klubov. Kronično jim primanjkuje tekem in treningov, s tem pa tudi motivacije in sredstev za zagotovitev eksistence. Zadnje sproščanje ukrepov, zgodilo se je prejšnji ponedeljek, jih je po mukotrpnem čakanju končno navdalo z optimizmom. S 15. februarjem so lahko vsi klubi, tudi tisti, v katerih ne prevladujejo igralci s profesionalnimi pogodbami, začeli izvajati skupinske treninge. Poslovili so se od "zoom" treningov in se preselili na zelenice, prižgala se je tudi zelena luč za nadaljevanje prvenstva.

Radomljani so bili v izjemni formi, v 12 nastopih so osvojili kar 33 točk, sledilo pa je prisilno mirovanje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ker pa so si lahko v času prisilnega mirovanja drugoligaške sezone z bolj ali manj rednimi treningi krajšali čas le tisti klubi, ki imajo v svojih vrstah večinoma profesionalce, teh pa ni veliko (izstopajo Radomlje, Nafta, Rudar Velenje in Triglav), bo treba na začetek spomladanskega dela še malce počakati. Krovna zveza si prizadeva, da bi imel vsak klub pred nadaljevanjem prvenstva na voljo vsaj od pet do šest tednov za pripravo. Pripravo, na kateri so lahko prisotni vsi igralci, ne le tisti s profesionalnimi pogodbami. Sezona se bo zato nadaljevala šele čez mesec dni, natančneje 20. marca.

Še trije krogi, nato pa ločitev na dve skupini

Novomeška Krka je edini drugoligaš, ki v tej sezoni ni izgubil niti ene tekme. Foto: Vid Ponikvar Nogometna zveza Slovenije (NZS) še ni uradno potrdila novega tekmovalnega formata, s katerim želi izpeljati sezono do konca. So pa z njim že seznanjeni klubi, tako da je že jasno, kako naj bi potekala drugoligaška pomlad. Udeleženci ne bodo spravili pod streho vseh 30 krogov. Za takšno izvedbo bi zaradi daljšega mirovanja preprosto zmanjkalo terminov. Zaživel bo prav poseben eksperiment, tekmovalni sistem, s kakršnim drugoligaši še niso imeli opravka. Okoliščine so terjale svoj davek in klube prisilile k temu, da bodo po predvidenem načrtu odigrali le prvo polovico rednega dela 2. SNL (uvodnih 15 krogov), nato pa se bo liga razdelila v dve skupini.

Osem najboljših klubov bo nadaljevalo pot v skupini za prvaka, kjer se bodo točke prištevale tistim, ki so jih osvojili v rednem delu, nato bo najboljši drugoligaš napredoval v prvo ligo, drugouvrščeni pa se bo s predzadnjeuvrščenim klubom Prve lige Telekom Slovenije, takšna je že navada, udaril v dodatnih kvalifikacijah za obstanek. Klubi so se tako zadovoljili s tem, da jih čaka še deset spomladanskih krogov (trije v rednem delu in pa sedem v skupinah za prvaka oziroma obstanek).

Med znanimi obrazi, ki so pozimi okrepili drugoligaše, je tudi Jernej Javornik, novi trener Doba. Foto: Vid Ponikvar

Drugoligaši bodo v tej sezoni, če jim bo naklonjena epidemiološka slika države, vsega skupaj odigrali 22 tekem, kar je malenkost več od tistega, čemur so bili priča v prejšnji sezoni. Takrat je bilo tekmovanje prekinjeno po 20 krogih. V tej sezoni je bilo vsega lepega konec sredi oktobra. Do takrat je večina drugoligašev odigrala 12 srečanj, izjemi sta Nafta in velenjski Rudar, ki morata odigrati še zaostalo tekmo 12. kroga.

Radomlje branijo vodilni položaj z Angležem

Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Robert Koren bo letos končno dočakal trenerski debi na klopi Fužinarja, s katerim ga 17. marca čaka pokalna tekma. Foto: NK Fužinar Klubi so bili kljub težavam z izpeljavo rednih trenažnih procesov zelo dejavni v zimskem prestopnem roku. Poskrbeli so za številne novosti v igralskem kadru in pripeljali tudi nekaj znancev 1. SNL. Veliko prvoligaških klubov je drugoligašem posodilo mlade igralce, željne dokazovanja in redne tekmovalne forme. V drugi ligi jo bodo lahko iskali od 20. marca, tri dni pred tem pa štiri drugoligaše čakajo še obveze v pokalnem tekmovanju, kjer v osmini finala nastopajo tudi Nafta, Fužinar, Beltinci in Triglav.

Nekaj novosti bo tudi na trenerskih položajih. Od zadnjih tekem v 2. SNL je bilo opravljenih pet menjav (Brda, Dob, Fužinar, Radomlje in Triglav). Novega stratega imajo tako tudi vodilne Radomlje, ki so jeseni dobile kar 11 od 12 tekem, še vedno neporažena Krka, ki je v 12 krogih osvojila kar 30 točk, a na lestvici še vedno gleda v hrbet mlinarjem (-3), pa vztraja na svoji poti z Zoranom Zeljkovićem.

Radomljane po odhodu Oskarja Drobneta, ki je v prvi ligi poživil Aluminij, vodi Anglež Dave McDonough, ki je v trenerski karieri že sodeloval s slovitimi klubi in imeni, pri Radomljah pa skrbel predvsem za reševanje kadrovske politike. Zdaj je združil moči z Rokom Hanžičem, s katerim bo poskušal zadržati prvo mesto. V zadnjem krogu rednega dela ga čaka tudi veliki derbi, domače srečanje z najbližjim zasledovalcem Krko.