Kaj sproščanje ukrepov pomeni za šport?

V Sloveniji se povečuje obseg športa, ki je bil za zajezitev epidemije novega koronavirusa dostopen le peščici registriranih in poklicnih športnikov ter individualni rekreaciji. Od ponedeljka bo dovoljena tudi brezkontaktna športna vadba individualno oziroma v skupini do 10 športnikov ob neprekinjenem ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je potrdil, da rekreacija tako ne bo več omejena zgolj na družino in individualno. Vrhunskim športnikom se bodo tako ob omenjenih omejitvah pridružili tudi ostali državljani z vadbo na prostem in v zaprtih prostorih, precej večji je tudi delež registriranih športnikov z možnostjo treningov in tekmovanj, je odločila vlada na sinočnji in današnji seji.

S ponedeljkom, 15. februarjem, bo za uporabo žičniških naprav veljal negativni test, ki ni starejši od sedmih dni, kar velja tudi za delavce na smučiščih, ki so v stiku z uporabniki, je na novinarski konferenci povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Dodal je, da kdor je prebolel covid-19, šest mesecev ne potrebuje testiranja, upravičen pa bo do zdravniškega potrdila, kar velja tudi za vse druge dejavnosti.

Med drugim bodo od ponedeljka dovoljena tudi tekmovanja v ekipnih športih ne le najvišje kategorije, ampak tudi 2. slovenske lige in 1. mladinske slovenske lige ter v individualnih športnih panogah poleg članskih še državna mladinska prvenstva.

Prav tako je v kolektivnih in individualnih športih kot doslej še naprej dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih tekmovanj. Obenem od ponedeljka ne bo več omejitev na posamezne občine ali regije, je potrdil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ostaja le omejitev v nočnem času.

