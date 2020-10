Vroče Brežice k neporaženi Krki po deseto zaporedno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bosta na Portovalu pomerili neporažena Krka in vroče Brežice. Foto: Vid Ponikvar

Drugoligaški klubi bodo v 12. krog vstopili že danes, ko se bosta v uvodnem srečanju spopadle Krka in Brežice. Novomeščani so še edina neporažena ekipa v 2. SNL, ob 16. uri pa jih čaka zahteven izpit, saj so Posavci pod vodstvom Roka Zorka v drugi ligi dobili kar osem tekem zapored. Vodilne Radomlje bodo v soboto gostovale v Ajdovščini, Dob odhaja v Beltince, na klopi Fužinarja pa bo debitiral Robert Koren.