Olimpija je povišala prednost pred Mariborom, a samo za eno točko

Olimpija in Aluminij sta v zadnji tekmi 22. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Kidričevem remizirala brez zadetkov. Ljubljančani imajo po sobotnem porazu Maribora v Ljudskem vrtu proti Celju z 0:2 na vrhu zdaj dve točki prednosti. V drugi nedeljski tekmi so Domžale po preobratu prišle do zmage nad sežanskim Taborom z 2:1. Mura, ki je na tretjem mestu vse bližje vrhu, je s 3:1 premagala Gorico. Navdušil je Bravo, ki je bil s 3:0 boljši od Kopra.

Olimpija, pri kateri je od prve minute igral Ante Čorić, nekdanji veliki up hrvaškega nogometa, za katerega je slovita Roma pred tremi leti plačala kar šest milijonov evrov, je v Kidričevem imela nekaj več priložnosti od domače enajsterice, nevarno je bilo predvsem v 74. minuti, ko je imela kar tri priložnosti v eni akciji, a ni uspela zadeti. Med vratnicama Aluminija je spet blestel mladi vratar Luka Janžeković. Ljubljančani v svojem tretjem letošnjem nastopu prvič niso zmagali. Po zmagah nad Koprom in Muro so se morali zmaji, ki jih s klopi vodi nov trener Goran Stanković, zadovoljiti z remijem.

VIDEO: tri priložnosti Olimpije v eni akciji v 74. minuti:



Domžale so premagale Tabor in prišle do nove zmage. Foto: Vid Ponikvar

Domžale po preobratu v zaključku tekme do zmage

V prvi nedeljski tekmi so Domžale zmagale z 2:1 in prišle do nove zmage. Po golu Dina Stančića v prvem polčasu je kazalo drugače, saj je Tabor iz Sežane ob polčasu vodil z 1:0, potem pa so Domžale po uri igre prišle do izenačenja. Z mojstrskim golom z več kot 20 metrov s prostega strela je za izenačenje poskrbel Arnel Jakupović. Ko se je že zdelo, da se bosta ekipi razšli z remijem, pa je v 89. minuti za zmago Domžal po kotu in strelu z glavo poskrbel Damjan Vuklišević. Domžale so z novo zmago skočile na četrto mesto na lestvici.

Poročilo s tekme v Mariboru in priložnosti:

Piko na i prvi letošnji zmagi Mure je postavil Luka Bobičanec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura se je utrdila na tretjem mestu

Izbranci Anteja Šimundže so dočakali prvo letošnjo zmago. Uspelo jim je v tretjem poskusu. Doma so bili s 3:1 boljši od zadnjeuvrščene Gorice. Črno-beli so ekspresno povedli prek Amadeja Maroše, a so jim vrtnice hitro vrnile udarec prek spretnega Matica Paljka. V drugem polčasu je premoč gostiteljev najprej s pomočjo Matije Široka kronal Žan Karničnik, vse dvome o zmagovalcu pa je razblinila mojstrska izvedba prostega strela, s katero se je Luka Bobičanec podpisal pod svoj šesti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Luke Bobičanca s prostega strela:

Mura po novem za drugouvrščenim Mariborom zaostaja pet točk. Pri gostih, ki so vpisali prvi poraz v tem letu, je prvič po skoraj dveh letih v prvi slovenski ligi zaigral povratnik Matic Črnic.

Poročilo s tekme v Murski Soboti in priložnosti:

Veliko presenečenje v Ljudskem vrtu

Štajerski derbi med jesenskim prvakom Mariborom in branilcem naslova Celjem je ponudil presenetljiv razplet. Vijolice so doživele boleč poraz (0:1) in po novem neuspehu izpustile iz rok priložnost, da bi vsaj do nedelje na vrhu prehitele ljubljansko Olimpijo. Dvoboj v praznem Ljudskem vrtu je ponudil le en zadetek. V 77. minuti ga je dosegel Hrvat Filip Dangubić, ki je vstopil v igro 12 minut pred tem, nato pa zatresel mrežo Ažbeta Juga in poskrbel za veliko slavje državnih prvakov.

Zadetek Filipa Dangubića:

Celjani so s pomočjo izvrstnih obramb vratarja Matjaža Rozmana dosegli prvo zmago in prvi zadetek, odkar je njihov trener Jiri Jarošik. Čeh je v trenerskem spopadu nekdanjih nogometnih zvezdnikov premagal Maura Camoranesija in napovedal boljše čase branilcev naslova, medtem ko Maribor nadaljuje z rezultatsko krizo.

Po treh zaporednih remijih je Maribor ostal povsem praznih rok, za dodatno slabo voljo je poskrbela poškodba Blaža Vrhovca. Ljubljančan je na 29. rojstni dan po trku z Jakobom Novakom za nekaj trenutkov ostal celo brez zavesti, nato pa se je njegovo stanje le izboljšalo, nakar so ga prepeljali na dodatne preiskave v bolnišnico.

Športni direktor Maribora Oliver Bogatinov je po dvoboju sporočil, kako Ljudski vrt zapušča Jasmin Mešanović. Dolgoletni napadalec Maribora se vrača v domovino, kjer bo sklenil dogovor s prvakom Sarajevom.

Poročilo s tekme v Mariboru in priložnosti:

Rekord Brava, Nukić najboljši podajalec 1. SNL

Uvodno dejanje 22. kroga se je v sončni Ljubljani razpletlo v prid Šiškarjem. Bravo je s prepričljivih 3:0 ugnal Koprčane, ki jih je prvič v tej sezoni vodil povratnik Rodolfo Vanoli, a s tistim, kar so pokazali kanarčki, ni mogel biti preveč zadovoljen. Ljubljančane je s strelskim prvencem v prvem polčasu popeljal v vodstvo Hrvat Loren Maružin, v drugem polčasu sta se med strelce vpisala še Milan Tučić in Miha Kancilija.

Zadetek Mihe Kancilije za 3:0 in že 7. asistenca Mustafe Nukića v tej sezoni:

Mustafa Nukić je proti neprepričljivim Primorcem, ki so bili nezbrani v obrambi, vknjižil kar dve podaji. Skupno jih je v tej sezoni zbral že sedem, tako da je na lestvici najboljših podajalcev sezone prehitel Dareta Vršiča (6) in poskočil na prvo mesto. Bravo je nepremagan v prvi ligi že deset tekem zapored, s čimer je popravil klubski rekord, Koprčani pa v letu 2021 sploh še niso osvojili točke. Nanizali so že tretji poraz in na lestvici zdrsnili s četrtega mesta. Zavzel ga je Bravo in poskrbel za enega najlepših trenutkov v kratki zgodovini kluba.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Poročilo s tekme v Ljubljani in priložnosti:

Kidričani želijo v nedeljo prekrižati načrte klubu, ki se lahko kot edini v tem letu pohvali s stoodstotnim izkupičkom. Foto: Vid Ponikvar

Gostje prihajajo v Kidričevo brez kaznovanega Nina Pungarška, največje pozornosti bo deležen Đorđe Ivanović, ki je z mojstrskimi potezami odločil zadnje srečanje proti Muri v korist zmajev (2:0 – Srb je prispeval gol in podajo), za dvoboj bosta kandidirala tudi zveneča zimska novinca, Hrvat Ante Ćorić in Srb Vujadin Savić. "Pred nami je zahtevna tekma, a smo v naletu in gremo na zmago. Na igrišču pričakujem trd boj z malo priložnostmi. Upam, da bomo mi svoje izkoristili," pred zahtevnim gostovanjem sporoča izkušeni branilec zmajev Matic Fink. Ljubljančanom bi lahko šla na roko tudi večja svežina, saj je Olimpija med tednom počivala in se na treningih uigravala pod vodstvom Gorana Stankovića, Kidričani pa so imeli v sredo tekmo, ki jim je na zahtevnem igrišču vzela kar nekaj moči.

Prva liga Telekom Slovenije, 22. krog: Sobota, 20. februar:

Bravo : Koper 3:0 (1:0)

Maružin 33., Tučić 63., Kancilija 75.



Maribor : Celje 0:1 (0:0)

Dangubić 77.



Mura : Gorica 3:1 (1:1)

Maroša 3., Karničnik 63., Bobičanec 90.; Paljk 13. Nedelja, 21. februar:

Domžale : Tabor 2:1 (0:1)

Jakupović 60., Vuklišević 89.; Stančić 42.



Aluminij : Olimpija 0:0