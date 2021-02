Trenutek, ko je vsem v Mariboru zastal dih #video

Ko sta v 15. minuti štajerskega derbija med Mariborom in Celjem trčila Blaž Vrhovec in Jakob Novak, je vsem prisotnim v Ljudskem vrtu zastal dih. Vrhovec je izgubil zavest in nekaj časa nepomično obležal na tleh. Sledila je zdravniška oskrba, ko pa so Ljubljančana odpeljali z igrišča, so le sledile bolj prijetne novice.

Nogomet je lahko včasih zelo krut in nepredvidljiv. Igralci so izpostavljeni različnim nevarnostim in pastem, pri katerih lahko zdravje še kako trpi. Ko je v 15. minuti nepomično obležal na tleh Blaž Vrhovec, je igralcem Maribora in Celja zastal dih. Sledile so mučne sekunde, v katerih ni bilo nobenemu do besed, sodnik Mihael Antič je prekinil srečanje.

Na srečo z Ljubljančanom, ki ravno danes praznuje 29. rojstni dan, ni bilo težjega. Po zdravniški oskrbi so ga odpeljali z igrišča, tam pa je po poročanju novinarke Planet TV Sare Pakiž že prišel do zavesti. Sam je odšel v slačilnico, od koder se bo napotil v bolnišnico na dodatne preglede, iz vrst NK Maribor pa so potrdili veselo novico, da je z njegovim vratom vse v redu.

Kako jo je skupil Blaž Vrhovec na tekmi s Celjem?

Usoda je nanesla, da je moral Vrhovec predčasno zapustiti igrišče (namesto njega je v igro vstopil Črnogorec Ilija Martinović) ravno na srečanju proti njegovemu nekdanjemu klubu, pri katerem je včasih nosil kapetanski trak. Ljubljančan je nekdanji kapetan Celja, leta 2016 pa je prestopil k Mariboru, kateremu je pomagal do številnih lovorik. Danes praznuje 29. rojstni dan, ki mu ne bo ostal v preveč prijetnem spominu. Mu bodo pri tem naredili uslugo soigralci in na zelenici poskrbeli za ugoden rezultat v 102. štajerskem derbiju, po katerem bi Maribor spet skočil na vrh lestvice?