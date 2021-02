Sladka zmaga Celja, Mariborčani padli v krizo #video

Celjani so po dveh spomladanskih porazih prekinili negativni niz - in to kar v vedno vročem Ljudskem vrtu, kjer domača ekipa v tej sezoni še ni doživela poraza. Junak tekme je postal Filip Dangubić s prvim pomladnim celjskim golom.

Brez zmage v spomladanskem delu ostajajo Mariborčani, ki so tokrat v obrambi pogrešali Špira Peričića, ta je manjkal zaradi smrtnega primera v družini, zaradi različnih razlogov ni bilo niti Nemanje Mitrovića, Denisa Klinarja, Martina Milca, Kenana Pirića, Amirja Derviševića in Jasmina Mešanovića, ki naj bi bil tik pred odhodom iz Maribora. Slednji tako ostaja na drugem mestu s točko za vodilno Olimpijo, ki jo v nedeljo čaka gostovanje v Kidričevem.

Uvod tekme v Ljudskem vrtu je minil z akcijami na obeh straneh, a konkretnejši so bili domači, med drugim je v šesti minuti po strelu Žana Kolmaniča Josip Ćalušić izbil žogo tik pred golovo črto, v deseti minuti pa je poskus Rudija Požega Vancaša obranil Matjaž Rozman.

V 15. minuti pa jo je na svoj 29. rojstni dan kar hudo skupil Blaž Vrhovec v trku z Jakobom Novakom, izgubil je zavest, tako da so ga odnesli z igrišča. Po prvih informacijah ne gre za hujšo poškodbo, vendar so ga vseeno odpeljali v bolnišnico na preventivni pregled.

Sledilo je obdobje bolj ali manj enakovredne igre brez posebnih priložnosti, v 36. pa je le malce resneje zagrozil Jan Mlakar, a Rozman ni imel veliko dela po njegovem strelu z glavo. V 39. minuti je na drugi strani iz ugodnega položaja z glavo zgrešil Ester Sokler, Novakov strel od daleč v 44. minuti pa je Ažbe Jug ukrotil prav tako brez posebnih težav. V 45. minuti je še Mlakar s slabih 20 metrov žogo poslal malo mimo vratnice.

Uvod drugega polčasa je minil brez posebnih nevarnosti na eni ali drugi strani, le v 61. minuti je bilo nekoliko bolj vroče v celjskem kazenskem prostoru, ko so domači po posredovanju Ćalušića ob Aljoši Matku neuspešno zahtevali najstrožjo kazen.

V 77. minuti pa so Celjani povedli, ob poskusu celjske podaje v kazenski prostor se je žoga od Jana Repasa odbila, do nje je prvi prišel Filip Dangubić, ki jo je nato tudi pospravil v mrežo - kot se je izkazalo - za zmago.

Zadetek Filipa Dangubića:

Takoj zatem so na drugi strani Celjani zagrozili v celjskem kazenskem prostoru, a jim ni uspelo do izenačenja, Andrej Kotnik pa je v sodniškem dodatku sicer še enkrat "preizkusil" Rozmana, vendar se celjski vratar ni pustil premagati.

Maribor bo v 23. krogu v sredo gostoval v Sežani, Celje pa bo gostilo Bravo.

Konec srečanja v Mariboru! Celje je presenetilo vijolice in osvojilo vse tri točke. Mariborčani so doživeli prvi domači poraz v tej sezoni. Čeprav so gostitelji večkrat streljali na gol (12:9, 4:2 v strelih v okvir vrat), so ostali brez točk, s tem pa tudi izpustili iz rok priložnost, da bi skočili na vrh. Zdaj s tekmo več za Olimpijo, ki bo v nedeljo gostovala v Kidričevem, zaostajajo točko.

92. minuta: igra se triminutni sodnikov podaljšek. Maribor si na vse pretege trudi izenačiti. Andrej Kotnik je sprožil močan strel z razdalje, a se je z imenitno obrambo izkazal Matjaž Rozman. Ostaja pri vodstvu Celjanov.

Priložnost Andreja Kotnika:

Gooooooool! 0:1! 77. minuta. Celjani so povedli v Ljudskem vrtu, Mariborčani so v hudih težavah. Mrežo vijolic je zatresel Filip Dangubić in dosegel že šesti zadetek v tej sezoni, podajo pa je prispeval Luka Kerin. Hrvat je sicer vstopil v igro v 65. minuti. To je prvi gol branilcev naslova, odkar je njihov trener Jiri Jarošik. Je na pomolu velika senzacija v Ljudskem vrtu?

Zadetek Filipa Dangubića:

61. minuta: Mariborčani so po padcu Aljoše Matka v kazenskem prostoru Celja pogledovali proti glavnemu sodniku Mihaelu Antiću, ki pa na njihovo nezadovoljstvo ni pokazal na belo točko. Še naprej ostaja pri začetnem rezultatu 0:0. Bo Maribor še tretjič zapored v tem letu zgolj remiziral? Celjani v letu 2021 še niso dosegli zadetka ...

Trenutek, ko je v kazenskem prostoru padel Aljoša Matko:

50. minuta: v Mariboru še vedno nismo videli niti enega zadetka, je pa iz minute v minuto več rumenih kartonov. V zadnji tretjini prvega polčasa sta ga pri gostih prejela branilca Žan Zaletel in Josip Čalušić, na začetku drugega polčasa pa sta se na seznam dobitnikov rumenega kartona vpisala še dva domača nogometaša, Aleks Pihler in Jan Repas.

Začetek drugega polčasa, trenerja Mauro Camoranesi in Jiri Jarošik, nekdanja zvezdnika italijanskega in češkega nogometa, nista menjala.

Konec prvega polčasa v Ljudskem vrtu, kjer ni bilo zadetkov.

45. minuta: nov strel Mariborčanov, Jan Mlakar je meril tik ob vratnici, pred tem je bil nenatančen pri strelu še Aljoša Matko. Še vedno ostaja pri začetnih 0:0.

36. minuta: tokrat je poizkušal mrežo slovenskih prvakov po strelu z glavo zatresti Romun Alexandru Cretu, a je bil vratar Celja Matjaž Rozman na mestu.

15. minuta: nič kaj prijetni prizori iz Maribora. Nogometaš Maribora Blaž Vrhovec, ki danes praznuje 29. rojstni dan, je po trku z Jakobom Novakom nekaj časa nepomično ležal na tleh, nato so ga odpeljali z igrišča, kjer pa je bilo njegovo zdravstveno stanje že boljše. Ljubljančan bo odšel v bolnišniico na dodatne preglede, namesto njega pa je v igro vstopil Ilija Martinović. Tako se je v zvezno vrsto vijolic preselil Aleks Pihler.

Kako jo je v trku z Jakobom Novakom skupil Blaž Vrhovec:

12. minuta: zdaj je bilo vroče pred vrati Maribora. Advan Čalušić je podal v kazenski prostor vijolic z desne strani, nato pa je skušal žogo izbiti Luka Uskoković, a se mu je poskus ponesrečil, tako da bi skoraj dosegel avtogol. Na njegovo srečo žoga ni šla v gol, ampak mimo vrat.

Luka Uskoković je skoraj zatresel lastno mrežo:

10. minuta: nov strel Maribora. Rudi Požeg Vancaš je po strelu z glavo ogrel dlani Matjaža Rozmana, ki je žogo odbil v kot. Podajo je prispeval Žan Kolmanič.

6. minuta: prva priložnost na srečanju. Vijol'čni bojevnik leta 2020 Aljoša Matko je prodrl po desni strani v kazenski prostor Celjanov, nato pa podal v sredino, kjer se je do strela dokopal Žan Kolmanič. Udaril je proti vratom gostov, kjer je žogo pred golovo črto izbil Josip Čalušić.

Priložnost Žana Kolmaniča:

Začetek dvoboja v praznem Ljudskem vrtu, ki bo čez dober mesec dni gostil otvoritev EP do 21 let.

Pri gostiteljih za dvoboj ne kandidira izkušeni napadalec iz BiH Jasmin Mešanović, ki bi se lahko v kratkem poslovil od Štajerske in podal k prvaku BiH Sarajevu, prvič pa se je v začetni enajsterici v tej sezoni znašel črnogorski branilec Luka Uskoković. Špiro Peričić manjka zaradi smrtnega primera v družini.

Ob 17.15 se bosta v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Celje. Trener vijolic Mauro Camoranesi je nekoliko premešal enajsterico in se odločil za naslednjo začetno postavo:

Kakšno enajsterico je izbral strateg Celja Jiri Jarošik? V konico napada je uvrstil Esterja Sooklerja:

V Ljudskem vrtu se bosta spopadla štajerska velikana, ki sta se letos že družila na letalu za Turčijo. Pomerila se bosta jesenski prvak in branilec državnega naslova. V obeh taborih je čutiti nezadovoljstvo z doseženimi rezultati v spomladanskem delu. Vijolice so v spomladanski del vstopile z dvema remijema in s tem dovolile Olimpiji, da jih prehiti na lestvici, aktualni slovenski prvaki pa so pod vodstvom novega trenerja Jirija Jarošika, ki je po jesenskem delu nasledil "šampiona" Dušana Kosića, nanizali dva boleča poraza, tako da imajo pred devetim mestom le še štiri točke prednosti.

Mariborčani so si po novem razočaranju, domačem remiju z Bravom, pri katerem se lahko zahvalijo le vratarju Ažbetu Jugu in sreči, da niso v zadnjih minutah ostali še brez te točke, nalili čistega vina. "V slačilnici smo se pogovorili med seboj že po tekmi proti Bravu, zavedamo se, da zmoremo igrati boljše. Smo enotnega mnenja, kaj je treba popraviti, in verjamem, da se bo to v prihodnje odrazilo tudi na igrišču," sporoča Rudi Požeg Vancaš, ki ga danes čaka obračun z nekdanjim klubom. "Celje je ekipa, ki si zasluži spoštovanje in je ne gre podcenjevati," je previden strateg Mauro Camoranesi, napadalec Aljoša Matko pa verjame, da se lahko Mariborčani kmalu vrnejo na vodilni položaj. "Smo na točki zaostanka. Verjamem, da se bomo kmalu spet vrnili na prvo mesto," napoveduje dobitnik priznanja vijol'čni bojevnik za leto 2020. Bo danes zatresel mrežo slovenskega reprezentanta Matjaža Rozmana?

Trener Maribora Mauro Camoranesi ne more biti zadovoljen z uvodom spomladanskega dela, v katerem je Olimpija prehitela vijolice. Foto: Vid Ponikvar Celjska obramba bo imela veliko dela, podobno pa velja za mariborsko, ki na zadnjih tekmah prejema občutno preveliko število zadetkov. "Pričakujem trdo tekmo, ki bo tekma, polna borbe in dvobojev. Moramo pokazati pravi obraz in iz Maribora odnesti čim več točk," napadalec rumeno-modrih Luka Kerin pričakuje, da bodo Celjani po dveh letošnjih porazih končno spravili navijače v boljšo voljo.