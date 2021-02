Aluminij proslavil jubilej, je sodnik oškodoval prvake? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aluminij je na zaostali tekmi 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije po izjemno razburljivem srečanju v Kidričevem z 1:0 odpravil prvake iz Celja. Štajerska tekmeca bi se morala pomeriti že prejšnji teden, a je dvoboj zaradi zasneženega igrišča odpadel. Kidričani so tako slavili na svoji jubilejni 200. tekmi v prvi ligi.

Večina prvoligaških klubov med tednom počiva. Izjemi sta le Aluminij in Celje, kluba iz Štajerske, ki sta se pomerila na zaostali tekmi 20. kroga. Edini gol na tekmi je v 55. minuti dosegel Haris Kadrić, ko je izkoristil najstrožjo kazen in dosegel svoj prvi gol v dresu Aluminija. Matic Vrbanec je minuto pred tem povsem na robu kazenskega prostora storil prekršek nad Kimom Dohyuno, sodnik Alen Borošak pa je brez oklevanja sprejel sporno odločitev in kljub negodovanju gostujoče ekipe pokazal na najstrožjo kazen.

Celjani pod vodstvom novega trenerja Jirija Jarošika tako še niso ujeli zmagovitega niza, s katerim bi se pridružili boju za Evropo. Izgubili so tretjič zapored. Na drugi strani je trener Kidričanov Oskar Drobne dosegel svojo prvo zmago, odkar je prevzel "šumare". Aluminij je prvič v tej sezoni zatresel celjsko mrežo. Jeseni je doma remiziral (0:0), v knežjem mestu pa doživel ponižanje (0:4).

Celjani so se z novim neuspehom znašli v nezavidljivem položaju, saj se jim je Aluminij približal na -4, to pa za rumeno-modre, ki jih konec tedna čaka veliki štajerski derbi z "ranjenim" Mariborom, ni nič kaj prijeten podatek. Kidričane na drugi strani v naslednjem krogu v nedeljo čaka domača tekma z vodilno Olimpijo.

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog (zaostala tekma): Aluminij : Celje 1:0 (0:0)

Kadrić 50./11m.